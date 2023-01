Los últimos años de Gina Lollobrigida: de su amor turbulento con Javier Rigau al contencioso con su hijo

La actriz italiana Gina Lollobrigida, una de las grandes estrellas de la historia del cine, ha fallecido este lunes, 16 de enero de 2023, con 95 años de edad. Lollobrigida, musa indiscutible de la cinematografía italiana, había sido ingresada recientemente en una clínica de Roma tras sufrir una fractura de fémur en septiembre de 2022.

Esa fue una de las últimas noticias que se conoció de la gran dama del cine. Tal y como se informó entonces, la actriz tuvo que ser operada tras sufrir una aparatosa caída en su domicilio.

Descrita como una leyenda del mundo del celuloide italiano y galardonada con un Globo de Oro en los años sesenta, Lollobrigida había cumplido 95 años en julio del año pasado y, pese a sus baches de salud, Gina conservaba toda su energía, tanto que se había presentado como candidata al Senado de Italia.

Gina Lollobrigida en un evento en Los Ángeles, en febrero de 2018. Gtres

Se presentó como principal candidata en la circunscripción senatorial uninominal de Latina por el partido Italia Soberana y Popular, una nueva alianza política euroescéptica que se opone al envío de armas a Ucrania y al "atlantismo belicista". "Mientras tenga energía, la utilizaré para cosas importantes, especialmente para mi país", aseguró en una entrevista publicada recientemente en el diario Corriere della Sera, donde se mostraba "harta de escuchar a los políticos hablar sin llegar a soluciones".

Lo cierto es que los últimos años de vida de Gina Lollobrigida estuvieron marcados por la polémica. El contencioso judicial más importante que libró hasta el final de sus días lo tuvo con su único hijo, Milko Skofic (66 años). El vástago de la celebérrima artista, junto al nieto de ésta, Dimitri (27), quisieron proteger la gestión de su grandiosa fortuna. Ambos consideraban que Andrea Piazzolla (34), su asistente personal, dilapidaba su dinero a su antojo.

Alegaban que la avanzada edad de Gina, y su estado psicológico, la hacían vulnerable ante cazafortunas, como este joven que ya fue juzgado. Aunque los medios italianos especularon mucho sobre la especial relación que la estrella mantenía con Andrea -e incluso se acusó a Piazzolla de comportarse "como un gigoló"-, lo cierto es que éste tiene pareja y una hija, a la que llamó Gina.

Lollobrigida le adoró en vida, y no le importaron los comentarios maliciosos. "Es el hombre más importante de mi vida. Tengo a la familia en contra, pero él es mi ángel, mi seguridad. Me salvó la vida varias veces llevándome al hospital de inmediato. Me hace sentir joven", decía ella en una entrevista concedida en 2021.

La gran dama italiana en la inauguración de la exposición de fotografías que llevó su nombre, en Roma, en junio de 2009. Gtres

En una de sus últimas apariciones públicas, en el programa Domenica In de su amiga Mara Venier (71), Gina se confesó sobre esta guerra judicial: "Más que cansada, me siento humillada porque verdaderamente deberían dejarme morir en paz. No merezco esto. No he hecho nada malo, sin embargo, son feroces contra mí y no me dejan en paz".

Piazzolla estuvo más de una década al lado de Gina, y la apoyó en la guerra sin cuartel que 'La Lollo' -como se la conocía en el mundo del cine desde siempre- mantuvo con otro de los hombres importantes de su vida, su segundo marido y uno de los "mayores errores de su vida".

Se trata del español Javier Rigau (60), 34 años menor que ella, aunque la edad nunca fue un obstáculo para que iniciaran una relación. "Siempre he sentido debilidad por los hombres jóvenes", llegó a confesar la propia Gina. Hubo discrepancia entre ellos en cuanto a las fechas en que estalló su amor; él dice que se conocieron en 1984, ella fecha el encuentro en el 2004, pero, sea como fuere, se casaron por poderes en 2010.

Tampoco en esto se pusieron de acuerdo, pues tras romper la relación, Gina demandó por haber celebrado un matrimonio fraudulento sin su consentimiento. Según ella, Javier le hizo firmar unos papeles, pero nunca le dijo que eran para el enlace.

La actriz durante una entrevista en el 'talk show' 'Porta a Porta', en Roma, en octubre de 2008. Gtres

En 2015, el caso contra Rigau fue archivado por la justicia española, pero la guerra mediática entre ambos siguió durante mucho tiempo. En los últimos años, la actriz siempre aprovechó sus intervenciones en prensa para lanzar una pulla en contra del que fuera su segundo marido. Sobre todo, porque Rigau se unió al hijo y al nieto de Gina en la batalla judicial por el control de su fortuna.

En su currículum amoroso tampoco pudo faltar su primer gran amor, el médico esloveno Milko Skofic, padre de su único hijo, con quien contrajo matrimonio en 1949. La unión duró hasta 1971, año en el que se legalizó el divorcio en Italia: "Yo fui de las primeras en pedirlo".

A lo largo de su trayectoria en el cine, Lollobrigida, una de las mujeres más bellas del cine, desató auténticas pasiones en actores, directores, magnates e incluso príncipes. Ella misma aseguró que Rainiero de Mónaco la cortejó, provocando los celos de Grace Kelly: "Intentaba seducirme delante de ella, en casa de ambos ¡Evidentemente, le dije que no! Por Dios, al menos hazlo con cuidado, no delante de ella. Estuvo veinte años enfadadísimo conmigo por haberlo rechazado. Pero después de que ella falleciera, lo olvidó todo y volvimos a ser amigos".

Pese a su azarosa vida sentimental, Gina Lollobrigida no logró encontrar al hombre ideal, quizá ya ni siquiera lo buscó en su último tramo de vida. Últimamente, su mayor preocupación fue ganar en los tribunales a su familia, y seguir haciendo "lo que le venga en la gana", como proclamó en más de una ocasión.

