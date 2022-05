La enfermedad de Billie Eilish que está detrás de los tics que sufre desde pequeña

Aún no ha cumplido los 21 años y ya es toda una estrella mundial de la música. Desde que se diera a conocer con Ocean eyes, Billie Eilish (20 años) no ha dejado de crecer artísticamente, hasta contar con siete premios Grammy y algunos discos de oro por varios de sus sencillos.

Valga esa breve introducción para, si usted desconoce la dimensión de la joven cantante californiana, se haga ligeramente una idea de cómo pueden trascender sus declaraciones. Las últimas, de hecho, han copado muchos titulares. El famoso presentador David Letterman (75) ha dado el salto a Netflix con el programa de entrevistas No necesitan presentación. En una de las entregas la elegida ha sido la propia Billie Eilish.

"Estoy muy feliz de hablar de esto", reconocía la cantante al ser preguntada por el síndrome de Tourette, un problema que le fue diagnosticado a los 11 años y sobre el que ya había hablado públicamente con anterioridad. "La reacción más común de la gente es reírse, porque creen que estoy tratando de ser graciosa. Piensan que es un movimiento divertido y se ríen, y siempre me siento increíblemente ofendida por ello", lamentó.

La cantante fue diagnosticada con síndrome de Tourette cuando tenía 11 años. Gtres

Síntomas y tratamiento

Efectivamente, tal y como explicaba Billie Eilish en la entrevista, el síndrome de Tourette es, en palabras de la Sociedad Española de Neurología, un trastorno del neurodesarrollo caracterizado históricamente por el desarrollo de tics motores y fónicos persistentes y cambiantes en el tiempo. Afortunadamente, su incidencia en la población pediátrica es baja: entre un 0,3 y un 0,8% de ese estrato social.

Uno de los aspectos en los que más inciden los especialistas a la hora del diagnóstico es que, además de iniciarse antes de los 18 años de edad, los tics deben persistir durante más de un año, independientemente de que la frecuencia aumente o disminuya. Al respecto, Billie Eilish ha comentado que "nunca dejo de tener tics. Los que tengo constantemente, durante todo el día, son: muevo la oreja de un lado a otro, levanto la ceja, chasqueo la mandíbula, flexiono el brazo, los músculos... Para mí son muy agotadores" .

Ahondando en este trastorno, la Tourette Association of America expone que los primeros síntomas son movimientos involuntarios de la cara, de los brazos, de los miembros o del tronco, pero que pueden ir evolucionando los pensamientos y los movimientos reiterados y los trastornos obsesivos, sin olvidar lo que se conoce como tics vocales, a los que también se ha referido nuestra protagonista de hoy. Volviendo a la Sociedad Española de Neurología clasifica los tics en simples (movimiento de ojos, sorber, gruñir...) y complejos (giros sobre un pie, saltar o repetir sonidos).

A partir de la entrevista con Letterman, Eilish puede lograr que este problema de salud tenga un poco más de visibilidad y deje de ser tabú, un objetivo que también se planteó con la salud mental cuando en 2021 habló abiertamente de las autolesiones que se producía. Volviendo al síndrome de Tourette, la aceptación es uno de los pasos que demuestran el tratamiento: "Algunas cosas hacen que mis tics sean más intensos, pero es algo con lo que he crecido y me he acostumbrado. Mi familia y mis amigos más cercanos saben que ya es parte de mí", afirmó la cantante.

La cantante Billie Eilish en una imagen de archivo.

En este sentido, uno de los aspectos en los que inciden los especialistas es que el objetivo no es eliminar dichos tics, sino minimizarlos hasta tal punto que no tengan un impacto negativo en la calidad de vida del paciente. En cuanto al tratamiento existen varias opciones, que van desde el apoyo farmacológico hasta la estimulación cerebral profunda para casos severos, pasando por el tratamiento conductual y la estimulación magnética transcraneal como escalones intermedios.

[Más información: La enfermedad de José María, el hijo de Carmen Borrego, por la que lleva un desfibrilador en el corazón]

Sigue los temas que te interesan