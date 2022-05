La enfermedad de Norma Duval por la que siempre sale a la calle con gafas de sol

En las últimas semanas su nombre ha aparecido con cierta frecuencia en los medios de comunicación. Una de las razones, la ruptura sentimental con Matthias Kühn, pero hay más. Hace pocos días conocíamos que Norma Duval (66 años) será una de las participantes en la próxima edición de MasterChef Celebrity, sin duda una buena oportunidad para ver de nuevo a la vedette en la pequeña pantalla.

A la espera de conocer cómo se desenvuelve entre los fogones, Norma Duval revelaba esta semana a EL ESPAÑOL un aspecto prácticamente desconocido de su vida personal, y no, no tiene nada que ver con sus relaciones amorosas. En un acto promocional de gafas, hablaba de la importancia que tiene para ella este complemento. "Yo no puedo vivir sin gafas. Primero, tengo un ojo que parezco un gato. Entonces, a mí la luz me molesta siempre", exponía.

Sin embargo, la verdadera razón por la que no sale de casa sin gafas de sol tiene que ver con otro argumento más poderoso e importante."Ahora tengo los ojos perfectos, pero he pasado por dos operaciones y ya no quiero más", destacaba antes de contar el consejo médico que hay detrás de esa necesidad: "Estuve operada de terigio y el médico me dijo que nunca fuera, jamás, a la calle sin gafas porque soy propensa a tener esa enfermedad".

Norma Duval durante un evento de una marca de gafas.

Características

Pero, ¿en qué consiste ese problema ocular? Lo primero que hay que decir es que, en términos médicos, también se denomina pterigion y consiste en el crecimiento anormal del tejido de color rojo y blanquinoso de la conjuntiva, la membrana delgada que cubre la superficie interna del párpado y la parte blanca del globo ocular.

Por definición, el terigio es un tumor no canceroso que se extiende hasta la córnea y que adquiere ese tono rojizo por el hecho de contener vasos sanguíneos visibles. Huelga decir que, al aparecer en una zona tan sensible como el ojo, genera mucha molestia en el paciente. Curiosamente, se desconoce la causa exacta que lo genera, aunque sí se puede concluir que hay unos factores de riesgo que pueden ejercer como desencadenantes, como la exposición al sol y al viento de forma prolongada.

Esa es la razón que explicaría un dato: su incidencia es más elevada en zonas de costa, como las Islas Canarias, donde conocen a esta patología como pernán y carnabón. A los altos niveles de radiación ultravioleta se suma el alto grado de polvo en suspensión.

Como bien explicaba Norma Duval, uno de los consejos más habituales de los oftalmólogos tiene que ver con la prevención, especialmente a través del uso de gafas de sol, pero también de colirios lubricantes que ayuden a evitar la sequedad ocular. Respecto al tratamiento, éste depende del grado de las lesiones. Si son pequeñas, no requieren un tratamiento específico, pero si revisten cierta gravedad es necesario pasar por el quirófano, tal y como ocurrió en el caso de la vedette.

La artista protege mucho su mirada para evitar que el problema regrese. Gtres

Uno de los aspectos a tener en cuenta por parte de los pacientes que sufren esta patología, es que, una vez solventado, no es garantía de que no vuelva a aparecer. De hecho, el terigio puede retornar después de haber sido extirpado. Afectando a un sentido tan delicado como el de la vista, se aconseja tener un cuidado especial una vez que se ha pasado por el quirófano por este motivo.

En este sentido, las revisiones juegan un papel fundamental, por lo que los oftalmólogos suelen citar al menos una vez al año a los pacientes para hacer un seguimiento y atajar posibles reproducciones.

[Más información: La enfermedad de Laura Escanes que descubrieron sus fans y por la que está en tratamiento]

Sigue los temas que te interesan