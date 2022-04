Rihanna entra en la lista de multimillonarios de 'Forbes': el negocio que la convierte en la más rica de la música

Son 236 personas las que han ingresado por primera vez en la lista Forbes de 2.668 multimillonarios del mundo, publicada el pasado martes 5 de abril. Entre ese selecto grupo de debutantes destaca el nombre de Rihanna (34 años), quien se ha posicionado como la mujer más rica de la industria de la música, y está por encima, incluso, de artistas como el rapero Jay-Z (52). La noticia se dio a conocer el pasado mes de agosto, pero no ha sido hasta ahora cuando ha salido de forma oficial el exclusivo ranking.

La cantante, según estima la mencionada revista especializada en el mundo de los negocios y las finanzas, cuenta con una fortuna de 1.700 millones de dólares (1.564 millones de euros) que se desprenden de su firma de cosméticos y no de su carrera como artista, con la que consiguió la fama.

Rihanna, catalogada por Forbes como "la exportación más famosa de Barbados", teniendo en cuenta que es la primera persona de este país en ingresar en la codiciada lista, es multimillonaria gracias al éxito de su marca de maquillaje Fenty Beauty, ideada para todos los tonos de piel y desarrollada, según la web de la firma, para "crear". "El maquillaje está ahí para que te diviertas. Siéntete libre de arriesgarte y atrévete a hacer algo nuevo o diferente", ha expresado la artista en referencia a su rentable empresa.

Robin Rihanna Fenty -nombre de pila de la cantante- quiso crear su propia marca de maquillaje después de probar, durante años, firmas de prestigio que no cumplían sus expectativas. La intérprete, tal y como desvela la página web de su empresa, vio un vacío en la industria, en relación a productos que funcionaran en todo tipo de pieles y tonos. Así, comenzó a desarrollar una línea inclusiva con 50 colores de base, que a día de hoy cuenta con una amplia gama de artículos y accesorios de makeup.

La empresa de cosméticos, de la que Rihanna es copropietaria con el grupo de lujo francés LVMH, generó más de 550 millones de dólares (507 millones de euros) en ingresos en 2020.

Rihanna, además, tiene una participación del 30% en la línea de lencería Savage x Fenty, que recaudó dinero con una valoración de mil millones de dólares en febrero de 2021. Sin embargo, su línea de ropa de alta costura con la mencionada casa gala y también llamada Fenty, no funcionó bien y detuvo sus operaciones en febrero de 2021.

Rihanna, embarazada de su primer hijo, en la Paris Fashion Week. Gtres

Aunque es un gran hito que la cantante sea la primera persona de Barbados en ingresar a la lista y posicionarse como la mujer más rica de la industria de la música, Rihanna siente algo de temor por su nombramiento. "Da miedo", expresó en una conversación con la presentadora Rachel Lindsay (36) de Extra.

"Pienso en eso todo el tiempo. Me propongo pensar en ello, porque yo... Me asusto cuando, ya sabes, el pedestal entra en juego y te pondremos allí y ellos siguen queriendo ponerte allí... Yo digo, 'No, quiero estar en el suelo. Quiero sentir mis pies en el suelo porque sé que no va a ser una caída en absoluto, ¿verdad?... No quiero ser este ícono... Quiero recordar quién soy", añadió entonces la intérprete de Umbrella, quien antes de dedicarse a los negocios lanzó ocho álbumes de estudio. El último, Anti, en 2016.

La artista ha entrado en la lista de multimillonarios de Forbes en el momento más dulce de su vida. Junto a su pareja, el rapero ASAP Rocky (33), espera su primer hijo. Así lo desveló el Daily Mail el pasado mes de enero tras publicar unas imágenes en las que se veía a Rihanna, presumiendo de embarazo, mientras paseaba por las calles de Nueva York.

