El legado familiar que Taylor Hawkings, batería de Foo Fighters, deja tras su muerte

El mundo de la música se encuentra de luto tras conocerse la muerte de Taylor Hawkins, batería del grupo de rock Foo Fighters a los 50 años de edad. La banda se encontraba en Bogotá, donde iban a actuar en el Festival Estéreo Picnic, cuando el músico fue hallado sin vida en la habitación del hotel en el que se estaban alojando.

Tras unos primeros momentos de confusión, la formación ha confirmado la triste noticia a través de sus redes sociales. "La familia Foo Fighters está devastada por la trágica y prematura pérdida de nuestro querido Taylor Hawkins. Su espíritu musical y su risa contagiosa vivirán con todos nosotros para siempre", se puede leer tanto en sus cuentas de Instagram como de Twitter.

"Nuestros corazones están con su esposa, hijos y familia, y pedimos que su privacidad sea tratada con el máximo respeto en este momento inimaginablemente difícil", han añadido, reclamando la mayor intimidad posible de parte de sus más allegados, que no cuentan con redes sociales. Pese a formar parte de uno de los grupos más conocidos del mundo, tanto Taylor Hawkings como su entorno más cercano siempre destacó por su discreción.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Foo Fighters (@foofighters)

Su cuenta de Instagram así lo atestigua, poco más de una treintena de posts en los que la música era la protagonista, dejando a su mujer e hijos, lo más importante para él, según declaró en más de una ocasión, en un segundo plano. De hecho, entre todas las imágenes solo hay una en la que aparece un miembro de su familia, su hija mediana, Annabelle, a quien dedicó la canción Middle Child.

Taylor Hawkins se casó en el año 2005 con la ilustradora estadounidense Alison Hawkins, madre de sus tres hijos y con quien vivía en la localidad de Hidden Hills, en California, según desvela el medio The Sun. Tan solo un año más tarde dieron la bienvenida a su primer hijo, Oliver (16), para poco después recibir a Annabelle (13) y Everleigh (8).

Sobre ellos, el baterista habló en contadas ocasiones, siempre con cariño y orgullo de saber que eran su mejor legado. Una de esas veces fue en 2019 con el bloguero Joe Daly, a quien desveló cómo la mediana había inspirado el tema Middle Child. "Un día mi hija me dijo: 'Me tienes que dedicar una canción'. Y yo pensé, 'bueno, no lo sé. Eres la mediana y estás actuando precisamente como la mediana, buscando atención y aprobación. Lo cual entiendo, porque Oliver siempre está en problemas y la pequeña es lindísima, así que estás en medio. Pero tú eres como mi otra mitad'. De verdad que lo es. Así que pensé en llamar al tema Middle Child -el hijo del medio-", desveló.

Alison Hawkins, mujer de Taylor Hawkins, en el videoclip del tema 'I Really Blew It'. Youtube

Su familia siempre estuvo presente en su trabajo, pero no solo como fuente de inspiración. De hecho, su mujer, Alison, es la protagonista del videoclip del tema I Really Blew It, en el que se la puede ver actuando.

Adicciones

Junto a su esposa formó un cerrado núcleo familiar del que apenas se conoce nada, pues ella no cuenta con redes sociales, de ahí que haya sido directamente Foo Fighters a través de sus perfiles quien haya pedido intimidad para ellos. Pese a todo, es conocido que la ilustradora ha sido desde hace años su mejor apoyo en su lucha contra las adicciones. Un problema que Taylor no llevaba en secreto, pues en el año 2021 durante una entrevista con la revista inglesa Kerrang! desveló que en 2001, cuatro años después de unirse a Foo Fighters, sufrió una sobredosis de heroína por la que estuvo en coma durante una semana.

Taylor junto a su mujer, Alison, en una fotografía tomada en mayo de 2027. Gtres

"Cada uno toma su propio camino y el mío fue demasiado lejos. Estaba de fiesta en Londres una noche, por error hizo algo que lo cambió todo, me creí el mito de que tenía que vivir rápido y morir joven. No estoy aquí para predicar sobre no tomar drogas, porque me encantaba consumir, pero me descontrolé y casi me lleva por delante", dijo al medio británico.

Si bien todavía no están confirmadas las causas de su fallecimiento, gente de su entorno ha asegurado a Daily Mail que su muerte podría estar relacionada con el consumo de drogas.

[Más información: Muere Taylor Hawkins, baterista de los Foo Fighters, horas antes de su actuación en Bogotá]

Sigue los temas que te interesan