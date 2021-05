La desgarradora confesión de Lady Gaga a Oprah Winfrey: "La persona que me violó me dejó embarazada"

Lady Gaga (35 años) se ha sincerado como nunca con Oprah Winfrey (67). La cantante, quien ha sido una de las invitadas al estreno del documental de la veterana presentadora junto al príncipe Harry (36), The Me You Can't See, ha contado el drama que vivió cuando tenía 19 años.

La intérprete de Shallow ha confesado que entonces se quedó embarazada tras ser víctima de abusos sexuales por parte de un productor, cuya identidad no quiso desvelar en su momento y que ahora no quiere rememorar. "No dejaron de preguntarme, y luego me quedé paralizada. Y yo, simplemente... Ni siquiera lo recuerdo. No quiero volver a enfrentarme a esa persona nunca más", ha comentado Lady Gaga sobre este sujeto que la amenazó con quemar su música si no se desnudaba para él.

Para Lady Gaga fue un momento traumático que se manifestó tiempo después. "Me di cuenta de que era el mismo dolor que sentí cuando la persona que me violó me dejó embarazada en una esquina, en la casa de mis padres, porque estaba vomitando y enferma, porque había sido abusada. Estuve encerrada en un estudio durante meses", ha relatado la cantante ante Oprah Winfrey.

Lady Gaga, durante una evento previo a la gala de los Oscar 2019. Gtres

Según ha comentado, no asimiló el miedo que sintió en ese momento hasta muchos años después. En sus palabras, se manifestó como "una crisis psicótica total" que la llenó de pánico y le generó un estrés post traumático que le duró casi 10 años.

"No se lo conté a nadie durante más de siete años. No sabía cómo aceptarlo, no sabía cómo no culparme a mí misma. Me cambió el cuerpo y la manera de pensar. Sentí dolor, se me entumecía el cuerpo y luego me puse enferma durante semanas", se ha sincerado Lady Gaga, quien acarreó con una culpa que afectó su salud mental y la hizo autolesionarse durante años. "Crees que te sentirás mejor porque le estás mostrando a alguien que 'tienes dolor'", ha comentado la artista.

Lady Gaga en las calles de Nueva York. Gtres

Ahora que el miedo ha mermado, Lady Gaga aconseja a quienes hayan sido víctimas de abuso sexual no seguir su ejemplo. "Siempre le digo a la gente: 'Cuéntaselo a alguien. No se lo muestres a nadie'. Te frustras contigo mismo. ¿Por qué no estoy mejorando? ¿Qué pasa conmigo? ¿Y sabes qué? No hay nada malo contigo, pero hay algo que no está funcionando bien. Abre tu corazón a alguien más porque, te lo digo, he pasado por eso y la gente necesita ayuda. Eso es parte de mi curación, poder hablar contigo", ha confesado la cantante antes de asegurar que su salud mental ha ido aumentando de forma "lenta".

[Más información: La Policía tranquiliza a Lady Gaga: detienen a cinco individuos por el secuestro de sus perros]