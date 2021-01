Elliot Page pide el divorcio de su mujer dos meses después de anunciar que es transgénero

"Después de pensarlo mucho y considerarlo cuidadosamente, hemos tomado la difícil decisión de divorciarnos tras nuestra separación el verano pasado. Nos tenemos el mayor respeto y seguimos siendo amigos cercanos". Así reza el comunicado conjunto que firman Elliot Page (33) y Emma Portner (26). Unas líneas que han sido publicadas en la web Page Six y con las que se anuncia el fin de un matrimonio que ha durado tres años y que llega tan solo dos meses después de que Elliot, que ha sido quien ha presentado la demanda de divorcio en la Corte Suprema de Manhattan (Nueva York), anunciara su condición de transgénero.

En aquella ocasión, el 2 de diciembre para ser más exactos, Elliot usó su cuenta de Instagram para dar la noticia: "Hola amigos, quiero compartir con vosotros que soy trans, mis pronombres son él / ellos y mi nombre es Elliot. Me encanta ser trans. Y me encanta ser queer. Y cuanto más me abrazo y abrazo plenamente quién soy, más sueño, más crece mi corazón y más prospero".

"Siento una enorme gratitud hacia las personas increíbles que me han apoyado a lo largo de este viaje. No puedo expresar lo extraordinariamente bien que me siento tras perseguir a mi auténtico yo y amar finalmente lo que soy. Muchas personas de la comunidad trans me han inspirado infinitamente. Gracias por su coraje, su generosidad y su trabajo incesante para hacer de este mundo un lugar más inclusivo y compasivo. Ofreceré todo el apoyo que pueda y continuaré luchando por una sociedad más amorosa e igualitaria", añadía en ese mensaje en el que se abría a sus followers.

Fama y matrimonio

Elliot (anteriormente conocida como Ellen, cuyo salto a la fama se lo debe a su papel de protagonista en Juno), hizo pública su homosexualidad en 2014, durante un congreso sobre derechos humanos, y, desde ese momento, se convirtió en abanderado de la defensa de los derechos LGTBI+ en Hollywood. Llegó a reconocer que, tras aquel anuncio, sintió cómo si se hubiese transformado, llegando a sufrir fuertes ataques de pánico.

Superada esa etapa en la que incluso la gente de su entorno percibió cambios en su forma de actuar, cuatro años más tarde, se casó con Emma. Era enero de 2018 cuando la pareja, por sorpresa y tan solo seis meses después de comenzar su relación, decidió dar ese paso al frente en su relación. Fue Elliot, a través de Instagram, quien dio la noticia. "No puedo creer que pueda llamar esposa a esta extraordinaria mujer", escribió junto a una imagen de las manos de ambas con sus correspondientes anillos.

Además de la mencionada película que le valió, entre otras, la nominación como mejor actriz en los Oscar y los Globos de Oro en 2018, Elliot fue protagonista de Hard Candy (2005), donde tuvo un papel de protagonista por primera vez, y su trabajo más reciente ha sido el dar vida a Vanya Hargreeves en la ficción de Netflix Umbrella Academy.

