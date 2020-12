Muere Joselyn Cano, la 'Kim Kardashian mexicana', por complicaciones en una operación estética

La modelo e influencer Joselyn Cano, rebautizada como la Kim Kardashian (40) mexicana, ha fallecido a los 29 años de edad tras una irreversible complicación en una operación de estética de levantamiento de glúteos, tal y como recoge el medio Infobae. La estrella de las redes sociales, que llegó a aglutinar más de 12 millones de seguidores, pasaba por segunda vez por 'boxes' cuando falleció. El deceso tuvo lugar el pasado 7 de diciembre en Colombia.

No obstante, no ha sido hasta ahora cuando la noticia ha trascendido a los medios de comunicación. De momento, la familia no ha hecho público el fallecimiento. Eso sí, las redes sociales se han llenado de condolencias tras las palabras de la periodista Nelssie Carrillo, quien ha visto cómo a raíz de su mensaje de despedida en redes sociales muchos se han ido enterando, paulatinamente, de la muerte. Además, según recoge The Sun, han compartido en YouTube la retransmisión en directo del que sería el funeral de Joselyn.

Cabe recordar en este punto que Cano era natural de Newport Beach (California) y se había graduado en Microbiología por la Universidad Estatal de San Diego. Era su verdadera pasión, pero a los 17 años, se cuenta, el modelaje llegó a su vida y comenzó a hacerse conocida a raíz de su trabajo en revistas locales. Fue el magazine Lowrider quien la dio a conocer en 2014 a gran escala. En ese momento, muchos comenzaron a darse cuenta de su asombroso parecido con Kardashian, extremo que la propia Joselyn cultivó en su propio beneficio. En 2016, en la cúspide de su fama, llegó a aparecer en la edición de la revista Sport Illustrated.

Tal y como se ha informado, a la joven se le complicó la operación de levantamiento de glúteos, en la que se extrae grasa de varias partes del cuerpo y se inyecta en las nalgas. El fallecimiento acontece en un buen momento personal para Cano, ya que había creado su propia línea de trajes de baño. Compañeras de profesión, como Daniella Chávez, se han despedido de ella en las redes: "Descansa en paz, Muñeca. La vida es muy corta, sonríele a quien llora, ignora a quien te critica y sé feliz con quien te importa".

