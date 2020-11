¿Cómo ha logrado Rebel Wilson perder 20 kilos? Así ha sido su gran cambio físico

Rebel Wilson (40 años) ha cambiado de forma radical. Desde hace unos meses su imagen no es la misma y ella tampoco. Este año tan convulso la actriz ha conseguido perder 20 kilos y mejorar su autoestima. Según confesó ella misma, ahora es más segura y feliz que antes. Sin embargo, en su opinión, aún queda por mejorar.

"Quiero perder un poco más", confesó la intérprete australiana en el programa The Drew Barrymore Show, en el que hizo referencia a su transformación tras su búsqueda por estar sana y tratar bien a su cuerpo. Para ello, Rebel Wilson le dio un "enfoque holístico" a su día a día y dejó a un lado las decenas de dietas y modas que había probado en el pasado. "Creo que mi problema era por comer emocionalmente para lidiar con el estrés de convertirme en una persona famosa a nivel internacional. Es una responsabilidad que conlleva mucho estrés y mi forma de lidiar con ella fue comer bollos", reconoció. Tras cambiar su alimentación y comenzar una rutina de deporte, la actriz ha logrado grandes resultados.

Según muestra en su perfil de Instagram, donde se evidencian los cambios que ha experimentado a lo largo del 2020, la intérprete ha incorporado el senderismo a su vida y ha completado esta disciplina con otras prácticas deportivas como el boxeo o el surf.

Rebel Wilson comenzó su proceso de transformación a comienzos de 2020. "Cumplí 40 años y pensé 'esto es todo'. Este será el año en que me concentre en los beneficios de la salud. No es que quiera perder peso y alcanzar un cierto número. Es más que eso, es lidiar mentalmente con la razón por la que comía en exceso", confesó a The Sun el pasado verano. Ahora, la actriz está enfocada en conseguir su peso ideal que, para ella, sería 75 kilos. "Me encantan mis curvas y eso, no creo que nunca esté muy delgada, pero me siento mucho más sana", dijo a Drew Barrymore (45).

Su interés por cambiar su apariencia física va mucho más allá de cuestiones estéticas y de autoestima. Una de las principales razones que la motivó a transformar su estilo de vida fue su situación laboral. "Literalmente siento como si tuviese que transformarme físicamente, porque es muy difícil para la gente imaginarme a mí en roles serios. Siento que debo demostrar que soy diferente y que me transformo. Amo la comedia, pero originalmente me formé como actriz de drama", comentó en alguna ocasión al Daily Mirror. Finalmente, lo consiguió. Pese a alguna situación incómoda con productores cinematográficos o televisivos, los resultados han sido positivos y su relación con el séptimo arte ha mejorado.

Según reveló, trabajadores de la industria le han ofrecido pagos adicionales para evitar que perdiera su volumen antes de un rodaje. Tal y como ella misma ha explicado, sus curvas le aportarían mucho más a su carácter cómico. Pero Rebel Wilson, lejos de aceptar estas propuestas y dejando a un lado los prejuicios, se enfocó en su meta. "La prioridad no es tanto la de perder peso como la de cambiar los hábitos de mi día a día, dejar de perpetuar una situación en la que básicamente se me paga un dineral por comer de más", comentó. "No sé si se debe a que he cumplido 40 años, pero ahora siento más control. Puedo producir películas, lo cual es asombroso, y tengo más control sobre el contenido. Todo parece encajar", aseguró recientemente en el programa de Drew Barrymore.

