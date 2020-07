Brooklyn, el hijo mayor de David y Victoria Beckham, anuncia su boda con Nicola Peltz

El primogénito de David (45 años) y Victoria Beckham (46) ha anunciado su boda. Brooklyn (21) dará el 'Sí, quiero' a la actriz y modelo estadounidense Nicola Peltz (25). Han sido los propios futuros marido y mujer los que han compartido la buena nueva, pero minutos antes lo hacía público la orgullosa Posh Spice.

"¡La noticia más emocionante! ¡No podríamos estar más felices de que @brooklynbeckham y @nicolaannepeltz se casen! Deseándoles mucho amor y una vida de felicidad. Todos los amamos mucho a los dos", ha escrito Victoria en su perfil de Instagram junto a una idílica fotografía de la pareja en mitad del campo.

Su futura nuera, Nicola, no tardaba en responder emocionada a la diseñadora, dejando ver públicamente la fantástica relación que existe entre ellas. "Te quiero muchísimo Victoria, soy la chica más afortunada".

Al ver la publicación de la matriarca de los Beckham, los novios y principales protagonistas de la noticia decidían hacer lo propio.

"Me has convertido en la chica más afortunada del mundo. No puedo esperar para pasar el resto de mi vida a tu lado. Tu amor es el regalo más preciado. Te amo mucho bebé y gracias Harper por esta foto", ha escrito la actriz neoyorquina en sus redes.

Por su parte, Brooklyn revelaba cuándo tuvo lugar la pedida: "Hace dos semanas le pedí a mi alma gemela que se casara conmigo y ella dijo que sí. Soy el hombre más afortunado del mundo. Prometo ser el mejor esposo y el mejor papá algún día. Te amo bebé".

El pasado noviembre comenzaron los rumores acerca del nuevo noviazgo de Brooklyn, el mayor de los hijos de Victoria y David Beckham. Tras su ruptura con Hana Cross en verano, el joven fotógrafo recuperaba la ilusión de la mano de la modelo y actriz Nicola Peltz, de 25 años. Tan solo un par de meses después de que se publicaran las primeras imágenes juntos, la pareja demostró que no solo están totalmente enamorados sino que, además, disfrutan de una relación madura y muy consolidada que cuenta con la total aprobación de la diseñadora y el exfutbolista hasta el punto de que es habitual verles en reuniones familiares. Ahora, la prensa británica asegura que Brooklyn y Nicola han dado un paso más allá en su historia de amor, y es uno de los grandes.

Hace unos días, la que fuese la Posh Spice confesaba en sus redes lo mucho que echa de menos a su hijo mayor, quien se encuentra en Estados Unidos con motivo de una beca de fotografía mientras el resto de la familia está en su Reino Unido natal. A pesar de que en principio se fue a estudiar y aprender más de la profesión, parece que su relación con Nicola le ha hecho replantearse las cosas y está decidido a quedarse en América indefinidamente. De hecho, medios internacionales como el Daily Mail han publicado en las últimas horas que los jóvenes están viviendo juntos estos días y que, cuando acabe esta crisis mundial, van a buscar un nuevo hogar en el que establecerse en pareja, una decisión que contaría con el beneplácito de los padres de él.

[Más información: Los Beckham bautizan a sus hijos con unos padrinos muy especiales: sabemos quiénes son]