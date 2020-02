Kellan Lutz ('Crepúsculo') y su mujer pierden la hija que esperaban a los 6 meses de embarazo

"Mi mujer maravilla. Esta semana ha sido una montaña rusa cargada de emociones. Con el corazón roto a un nivel completamente nuevo, pero agradecido por los últimos seis meses y el viaje en sí", con estas dolorosas palabras empieza Kellan Lutz (34 años), conocido por interpretar a Emmett Cullen en la saga Crepúsculo, un precioso mensaje a su esposa Brittany, quien perdió al bebé que ambos esperaban a los seis meses de embarazo. Una noticia dolorosa que el matrimonio ha querido compartir en sus redes sociales una semana después de los hechos, sin entrar en detalles.

"En la vida es posible que no consigamos las respuestas a todas nuestras preguntas, pero siempre tendremos esperanza! Te amo Brittany. Gracias a todos por vuestro amor, respeto, comprensión y apoyo. Esperaré a ver a nuestra niña en el cielo cuando Dios nos llame", continúa diciendo el intérprete, compartiendo una foto en blanco y negro en la que su mujer abraza su vientre. Esta misma fotografía ha sido también compartida por Brittany en su cuenta, donde le ha dedicado otro tierno y triste mensaje a su hija nonata.

"Mi pequeña, fue un honor y un placer ser tu mamá durante estos últimos seis meses. Lo hice lo mejor que pude y fue una alegría absoluta ver tu carita todas esas veces en la pantalla y sentir tus pataditas". El matrimonio compartió con el mundo que estaban esperando un bebé a finales de noviembre y confirmaron que estaban esperando una niña un mes después.

El actor, en la película 'Crepúsculo'.

"No sé por qué sucedió de la manera en que sucedió, pero una parte de mí encuentra tanta paz al saber que nunca experimentaste dolor o angustia, y nunca lo harás. Estás en los brazos de Jesús ahora y algún día podremos conocerte. Hasta que te vea en el cielo ... tu mami te quiere mucho", continúa diciendo Brittany.

"No estoy preparada para hablar de lo que ha pasado, y no estoy segura de si alguna vez lo estaré. Pero lo que sí puedo decir es que estoy tan agradecida por mi marido, es increíble y ha estado a mi lado todo el tiempo", explica, dando las gracias también a su familia, amigos, médicos que la atendieron y donantes de sangre, sin los cuales no se encontraría en estos momentos con vida, según explica.

Pese a que no sabemos cuál ha podido ser la complicación que ha terminado con la vida de su bebé, unas semanas atrás Brittany compartió una reflexión personal en la que explicaba que había tenido problemas de fertilidad: "Me casé a los 31 años, mucho después de lo que pensé que lo haría. Ahora estoy embarazada a los 32 años, después de innumerables pruebas negativas, un embarazo perdido y una cirugía para solucionar problemas en mi útero y crear un ambiente hospitalario para hacer crecer a un niño (...) tengo esperanza en que cuando tenga a mi niña conmigo, más que quejarme por los desafíos recuerde el vacío que sentí en mi útero y me alegre por esa lucha, sabiendo que la ausencia de ella significaría la ausencia de esta preciosa niña en mi vida".

Unas palabras que esclarecen un poco más los hechos. Amigos, familiares y seguidores de la pareja se han volcado en dejar mensajes de ánimo y cariño a ambos. Entre ellos, algunos compañeros de Crepúsculo de Kellan también han querido dar sus condolencias al matrimonio: "Lamento mucho leer esto, Kel. Me siento inspirada por tu fuerza y la de Brittany. Mi corazón y mis oraciones están con vosotros", ha escrito Ashley Greene.

Por su parte, Nikki Reed, quien hizo de su pareja durante las cinco películas de la saga, también ha dejado un bonito mensaje: "Lo siento mucho, Kel. Os mandamos nuestro amor y os abrazamos durante estos momentos que no podemos ni imaginar. Os queremos". Y también Peter Facinelli ha mostrado su apoyo a la familia: "Te mando todo mi amor, hermano. No hay palabras que os puedan ayudar a sobrellevarlo. Solo tiempo".

