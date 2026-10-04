Sale a la luz el posible plan que reuniría a Harry y Guillermo de Inglaterra: una misa homenaje a Lady Di en Acción de Gracias

El recuerdo de Diana de Gales podría convertirse en el inesperado punto de encuentro entre sus dos hijos, Harry (42 años) y el príncipe Guillermo (44).

Según publica el Daily Mail, se estaría considerando la posibilidad de celebrar un servicio religioso en homenaje a la princesa con motivo del 30 aniversario de su muerte, un acto que podría reunir bajo el mismo techo a los príncipes Guillermo y Harry de Inglaterra después de años de distanciamiento.

La propuesta habría llegado en un momento especialmente delicado para la relación entre los hermanos.

Aunque ambos continúan vinculados por el recuerdo de su madre, sus caminos se han separado profundamente desde que Harry y Meghan Markle (45) abandonaron sus funciones como miembros sénior de la Familia Real británica y comenzaron una nueva vida en Estados Unidos.

Según el citado medio británico, el rey Carlos III (77) no habría puesto objeciones a la celebración de un servicio religioso de Acción de Gracias por Diana.

Diana de Gales en una imagen de archivo. Gtres

La idea sería similar al homenaje que tuvo lugar en 2007, cuando se celebró el décimo aniversario de su fallecimiento en la capilla de la Guardia del Cuartel de Wellington. En aquella ocasión sonó parte de la música favorita de la princesa y Harry pronunció un discurso en recuerdo de su madre.

El columnista del Daily Mail Ephraim Hardcastle fue quien adelantó esta posibilidad y apuntó que un acto de estas características podría servir para intentar acercar a los hermanos.

"Aunque los chicos parecen haber rechazado cualquier posibilidad de trabajar juntos, el evento religioso podría ayudar a sanar la brecha", aseguró.

Se podrían volver a juntar

Una fuente consultada posteriormente por el periódico británico habría confirmado que la posibilidad de organizar un servicio religioso en el que participen ambos hermanos se está estudiando seriamente.

"Esta sería una forma inspiradora de recordar a Diana", habría explicado esta persona al Daily Mail, planteando incluso que Guillermo podría rendir homenaje a su madre mediante una lectura durante la ceremonia.

Guillermo y Harry de Inglaterra en una de sus últimas apariciones juntos. Gtres

A su juicio, sería una manera más solemne de conmemorar el aniversario que participar en un programa de televisión, especialmente teniendo en cuenta que Harry estaría valorando sus propios proyectos audiovisuales sobre la princesa.

La posibilidad cobra especial relevancia después de que el portavoz del duque de Sussex confirmara que Harry está estudiando la realización de un documental televisivo sobre Diana coincidiendo con el 30 aniversario de su muerte, que tendrá lugar el próximo año.

Harry habría contactado ya con amigos y familiares de su madre para conocer su disposición a participar en un posible proyecto conmemorativo.

Su portavoz quiso rebajar las expectativas y aseguró que el duque "ha hablado sobre varios proyectos posibles", aunque "aún no se ha concretado ni confirmado nada" y continúa valorando cuál sería "la mejor manera de honrar el legado de su madre durante este importante aniversario".

Guillermo no estaría dispuesto

El posible servicio religioso llega después de que, según el Daily Mail, Guillermo haya recibido varias propuestas para participar en programas de televisión relacionados con la conmemoración de Diana. Sin embargo, el heredero al trono no tendría intención de aceptar ninguna de ellas.

La decisión evidenciaría, una vez más, la enorme distancia que existe entre los dos hermanos. En 2017, cuando se cumplieron dos décadas de la muerte de Diana, Guillermo y Harry sí participaron juntos en el documental de la BBC Diana, nuestra madre: su vida y su legado.

Fue una de las últimas grandes ocasiones en las que ambos hablaron públicamente de su madre compartiendo proyecto.

El príncipe Guillermo de Inglaterra en un acto público. Gtres

Ahora, según el periódico británico, una colaboración televisiva entre ellos estaría descartada. Un servicio religioso, en cambio, podría ofrecer un escenario completamente diferente y alejado de cualquier posible rivalidad mediática.

La última vez que Guillermo y Harry coincidieron en un mismo acto fue en 2024, durante el funeral en Norfolk de Lord Robert Fellowes, marido de Lady Jane Fellowes, hermana de Diana. Según se informó entonces, ambos hermanos apenas tuvieron contacto durante la ceremonia.

También coincidieron en julio de 2021, durante la inauguración de la estatua dedicada a Diana en los jardines del Palacio de Kensington, en el que habría sido su 60 cumpleaños.

El encuentro se produjo apenas unos meses después de la explosiva entrevista de Harry y Meghan con Oprah Winfrey (72) y estuvo marcado por la evidente tensión entre los hermanos.

Ahora, con el 30 aniversario de la muerte de Diana en el horizonte, su memoria podría ofrecer una oportunidad para que Guillermo y Harry vuelvan a compartir un mismo espacio.

Por el momento, no existe confirmación oficial de que la ceremonia vaya a celebrarse ni de que ambos hermanos vayan a participar.