Ranulph Fiennes, el amigo de Carlos III retenido por su mujer y al que nadie puede ver: la seria amenaza que el Rey ha recibido

En las últimas horas, distintos medios de comunicación internacionales han puesto el foco y el acento en la inquietante desaparición de la vida pública del célebre Ranulph Fiennes (82 años), considerado por el Libro Guinness de los Récords como el mayor explorador vivo del mundo.

Todos apuntan a su segunda mujer, Louise Millington-Cotes (59), a la que se acusa de tenerlo retenido y aislado. Los buenos amigos que Fiennes ha cosechado a lo largo de su vida ya no pueden saber de él, verlo, visitarlo o ver cómo está: se les ha dado cerrojazo por parte de su esposa.

Quien intenta sortear la férrea protección que ha impuesto en torno a él la mujer del militar se encuentra con la iracunda negativa de ésta. Todo ello ha derivado en un conflicto internacional que salpica de lleno a la Familia Real británica, pues Ranulph es íntimo amigo de Carlos III (77).

Ranulph Fiennes, en una imagen de archivo. Getty Images

Así pues, el militar lleva sin ser visto desde hace dos años y en paradero desconocido para sus allegados. El aventurero permanece bajo el estricto control de su segunda esposa, Louise. En esa línea, se ha deslizado en algunos tabloides que no tiene comunicación directa con nadie.

Una suerte de encierro forzoso que ha alcanzado tintes insólitos al trascender que la propia mujer ha reaccionado con una seria amenaza ante los intentos de ayuda promovidos personalmente por Carlos III, según The Telegraph.

El monarca, que mantiene un estrecho vínculo con Fiennes desde que fuera el patrocinador oficial de la mítica Expedición Transglobe (1979-1982), había sido alertado del delicado estado de salud y del progresivo aislamiento de su amigo por un antiguo compañero, Anton Bowring.

Cuando el Palacio conoció la vulnerabilidad en la que se encontraba el aventurero en febrero del año pasado, el soberano dio instrucciones inmediatas para ponerse en contacto con la familia. Cuentas las crónicas que el Rey se enterneció, se le agolparon los recuerdos.

Su entonces caballerizo, el comandante William Thornton, telefoneó a Bowring manifestando que Carlos III estaba "muy preocupado" y deseaba escribir una misiva personal a Ranulph, a su esposa y a su hija Elizabeth para poner a su disposición cualquier recurso de ayuda.

Al obtener el número telefónico de Millington-Cotes con la promesa de actuar con total discreción, la respuesta de la mujer ha sido fulminante y beligerante. Nunca pudo imaginar el padre de Guillermo de Inglaterra la respuesta que iba a recibir a cambio tras su buena acción.

A través de una serie de mensajes de texto, la esposa del militar ha cargado duramente contra el intermediario y lanza, sin ambages ni medias tintas, una seria amenaza dirigida a frenar cualquier intento de acercamiento por parte del Rey: "¡Si continúas con esto, contactaré con la Policía!".

El explotador Ranulph Fiennes, en el campo. Getty Images

"¡Eso fue totalmente inapropiado! No has escuchado nada de lo que te he explicado sobre cómo se siente Ran respecto a su condición. ¡Le estás causando una angustia inmensa! ¿Acaso nadie más lo está haciendo? ¡Déjame en paz!", advierte tajante la Sra. Millington-Cotes.

Ante la gravedad del órdago judicial y policial lanzado por la tutora, la Casa Real se ha visto obligada a paralizar sus gestiones para evitar males mayores, dejando al monarca sin posibilidad alguna de comunicarse con su histórico camarada.

La desmedida reacción de Louise Millington-Cotes escondía un trasfondo de hostilidad y teorías conspirativas hacia la institución monárquica.

Según consta en la denuncia formal que la esposa de Anton Bowring remitió en noviembre del año pasado a la Oficina del Tutor Público —tras intentar sin éxito la intervención de los servicios sociales—, Millington-Cotes justificaba la negativa a recibir cartas alegando extravagantes motivos.

En diversas conversaciones mantenidas con su entorno, la mujer ha llegado a sostener con firmeza que "el rey Carlos III odiaba a su marido", y ha acusado abiertamente a la reina Camila (76) de "hacer sobrevolar su propiedad en helicóptero en un intento deliberado de intimidarlos".

Tutora legal y residencias

El militar junto a la actriz Daryl Hannah, en un acto público en 2010. Gtres

Desde que obtuvo en noviembre de 2024 el poder notarial permanente sobre Fiennes, la esposa inició una rocambolesca peregrinación trasladando al aventurero a diversas residencias de ancianos repartidas por Gales y Cheshire bajo nombres falsos para evitar ser localizado.

Si bien al principio se permitieron contadas visitas de allegados previa firma de estrictos contratos de confidencialidad, desde comienzos de este año ha cortado todo canal directo, impidiendo que tanto amigos de toda la vida como familiares sepan dónde se encuentra exactamente retenido.

El cerrojo impuesto por la mujer ha generado una ola de indignación entre las personalidades más influyentes del Reino Unido.

Figuras del entretenimiento y la televisión como Bear Grylls (52), Ben Fogle (52) o la actriz Joanna Lumley (80) se han aliado formalmente para exigir a los organismos públicos la apertura urgente de una investigación oficial que determine el estado físico y mental del exmilitar.

Por si fuera poco, la fractura dentro de la propia familia de la tutora ha terminado por saltar a la luz pública. Alex Millington-Cotes, hijo distanciado de Millington-Cotes e hijastro de Ranulph, ha impulsado una campaña de recaudación de fondos en la plataforma GoFundMe.

El objetivo del joven es costear una batalla legal en los tribunales para revocar de inmediato la tutela y el poder notarial que su madre ejerce sobre el veterano mito de la exploración.

Mientras tanto, desde las estancias del Palacio de Buckingham se contempla con impotencia la travesía más sombría del gran amigo del Rey, un hombre que conquistó los parajes más inhóspitos del planeta y que hoy permanece privado de libertad, recluido en el anonimato.

El mayor explorador vivo

Ranulph Fiennes (n. 1944) es un explorador, militar retirado y escritor británico considerado por el Guinness como “el mayor explorador vivo”, con una trayectoria marcada por expediciones polares récord y una prolífica faceta como autor y conferenciante.

Tras formarse en Eton y servir ocho años en el Ejército británico -incluido el SAS y operaciones de contrainsurgencia en Omán, donde fue condecorado-, Fiennes se dedicó a la exploración de resistencia.

Entre 1979 y 1982 lideró la legendaria Expedición Transglobe, la primera circunnavegación terrestre de polo a polo usando solo medios de superficie, logro que lo consolidó internacionalmente.

En 1993, junto a Mike Stroud, realizó la primera travesía a pie y sin apoyo de la Antártida, y en 2003 superó el reto 7×7×7 -siete maratones en siete continentes en siete días- poco después de operarse de un bypass coronario.

Además, ha escrito alrededor de 30 libros, entre ellos bestsellers como The Feather Men y biografías de figuras como Lawrence de Arabia, y combina sus aventuras con campañas de captación de fondos para causas benéficas