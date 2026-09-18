"Quiso romper su compromiso": Charles Spencer revela cómo su propio padre obligó a Diana a casarse con Carlos en 1981

"Diana no podía seguir adelante con el matrimonio con un hombre que claramente no la amaba". La desgarradora confesión con la que la futura princesa de Gales intentó frenar su enlace real es una de las revelaciones que ven la luz en El canto del cisne: Diana, mi hermana (Penguin Random House), el libro de memorias de Diana escrito por Charles Spencer a sus 62 años.

El adelanto en exclusiva del primer capítulo, publicado por el Daily Mail, desmonta por completo el mito de la "boda del siglo" que tuvo lugar en 1981.

Expone también la profunda desolación de una joven que apenas tenía 20 años cuando dio el 'sí, quiero' al entonces príncipe Carlos (77) atrapada por la inflexibilidad de la monarquía, y su propio entorno familiar. Y lo que es peor: la terrible intuición de que su romance con el hijo de la reina Isabel II solo le proporcionaría infelicidad.

El príncipe Carlos y Diana de Gales, en Balmoral, en agosto de 1981. Gtres

El hallazgo de la pulsera de Camila

En su libro, el conde Spencer arroja luz sobre la desolación de su hermana antes de subir al altar. Y es que la certeza de que su casamiento iba a ser un fiasco cayó como una losa sobre ella semanas antes de vestir de blanco. ¿La razón? No tardó en darse cuenta del affaire que, en paralelo, su prometido mantenía con su actual esposa, Camilla Parker Bowles (79).

Aquella célebre imagen de Diana entre lágrimas en el aeropuerto, despidiendo a un príncipe Carlos a punto de embarcar en gira oficial, jamás respondió al desconsuelo de una prometida loca de amor.

"Los periódicos de la época se deleitaban con lo que consideraban la pena de Diana de Gales enamorada e inocente al ser separada de su prometido. La verdad era muy diferente", revela Charles.

Diana de Gales y el príncipe Carlos. Geety Images

"Diana estaba perdida"

La realidad era bastante más amarga: "Diana estaba completamente perdida, tras haber encontrado una pulsera que el príncipe Carlos le había comprado a Camilla".

Ese hallazgo dinamitó su credulidad y la precipitó a un pozo de sospechas que eclosionó en el castillo de Windsor, durante la multitudinaria fiesta del 21º cumpleaños del príncipe Andrés.

Ante 650 invitados, Diana esperaba ansiosa reencontrarse con su prometido, recién aterrizado de Nueva York. Sin embargo, el heredero la ignoró con una frialdad glacial. "Él no había mostrado prácticamente ningún interés en ella, y ella, profundamente herida, confundida y cada vez más preocupada, bailó con otros, incluyéndome a mí", rememora su hermano sobre aquella noche de creciente desilusión.

A la mañana siguiente, Diana acudió a su padre, John Spencer, con una decisión tajante: romper el compromiso. La respuesta de su progenitor expuso la cara más cruenta del servilismo aristocrático.

Sometido a décadas de pleitesía a la Corona (los Spencer tenían una relación directa con la Familia Real) , el octavo conde Spencer reaccionó horrorizado ante la sola idea de cancelar semejante acontecimiento.

"Quizás había pasado demasiados años sometido y al servicio de la Reina como para anteponer su deber como padre", reflexiona Charles Spencer en este libro en el que ajusta cuentas con la monarquía británica.

Diana de Gales y el entonces príncipe Carlos. GTRES

"Carlos no estaba enamorado de ella"

"Siempre había adorado a Diana, pero lo que ella le proponía iba en contra del código con el que había sido educado. Él no podía aceptar que ella rompiera su compromiso y avergonzara tanto a la Familia Real", confiesa el aristócrata.

El golpe definitivo llegó en la mismísima víspera del enlace. Charles recuerda cómo, en la mañana de la boda, encontró a su hermana en Clarence House "ya vestida con su traje de novia, sentada tranquilamente frente a un espejo".

Detrás de esa aparente calma se escondía una puñalada desgarradora que solo saldría a la luz mucho tiempo después: el día anterior, el propio Carlos le había confesado a la joven que "estaba muy feliz de casarse con ella, pero que en realidad no estaba enamorado de ella".

Sin amparo familiar y cercada por el protocolo, aquel mítico 29 de julio de 1981 Lady Di se dirigió a la catedral de San Pablo de Londres con la certeza absoluta de que su futuro marido entraba en la iglesia "con el corazón en otra parte". Así, caminó hacia el altar a sabiendas de la trágica farsa que estaba a punto de comenzar.