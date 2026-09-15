Harry y Meghan cambian a sus hijos de colegio 2 días después de empezar el curso: no podían garantizar su seguridad

El príncipe Harry (42 años) y Meghan Markle (45 años) han tomado una decisión inesperada sobre la educación de sus hijos. Archie (7) y Lilibet (5) han tenido que cambiar de colegio apenas dos días después de comenzar el curso en un centro de Inglaterra.

El motivo, según ha explicado un portavoz de los duques de Sussex, está relacionado con la seguridad de los pequeños y las dificultades que su equipo encontraba para garantizar el dispositivo necesario.

La decisión se produce después del regreso de la familia a Reino Unido, donde los Sussex se instalaron el pasado 26 de agosto.

Aunque los niños llegaron a comenzar las clases en el colegio elegido inicialmente por sus padres, finalmente tendrán que continuar su formación en otro centro de la zona.

Según ha explicado el portavoz de Harry y Meghan, la decisión se tomó después de mantener una conversación con el equipo encargado de la seguridad de la familia y analizar los aspectos prácticos de la situación actual.

La felicitación navideña que ha compartido Meghan Markle en su perfil de Instagram. Instagram

Los padres, además, han querido dejar claro que el cambio no responde a ninguna crítica hacia el colegio ni hacia el trato recibido por sus hijos.

Dos días después de comenzar las clases

Archie (7) y Lilibet (5) habían comenzado su nueva etapa escolar en Inglaterra con normalidad.

Sin embargo, apenas dos días después, Harry y Meghan decidieron cambiar de planes al constatar que el equipo de seguridad no podía garantizar el funcionamiento operativo del dispositivo en las condiciones que requería el centro.

Los pequeños visitaron este lunes, 14 de septiembre, el nuevo colegio para realizar una jornada de prueba y, tras ese primer contacto, todo apunta a que será allí donde continúen las clases.

Se trata de un nuevo movimiento en la vida de los Sussex después de que la familia decidiera establecerse de nuevo en Reino Unido.

La situación ha generado especial interés por las circunstancias que rodean a Harry desde que dejó de ser miembro activo de la Familia Real británica.

El príncipe mantiene desde hace años una disputa por la protección policial que recibe cuando viaja al país, una cuestión que se ha convertido en uno de los principales puntos de fricción con las autoridades británicas.

El problema de seguridad también afecta, por tanto, a las decisiones más cotidianas de la familia. En este caso, la escolarización de Archie y Lilibet se ha visto condicionada por la posibilidad de garantizar un dispositivo adecuado alrededor del centro educativo.

Meghan y Harry, en el Jubileo de Platino de Isabel II. Gtres

"Una verdadera lástima" para la familia

La decisión no ha sido sencilla para Harry y Meghan. Según ha contado una fuente cercana a los Sussex a HELLO!, los niños estaban muy contentos con su primer colegio y habían disfrutado de los primeros días.

"Es una verdadera lástima, porque adoraban la escuela, a los niños y a sus padres. Era perfecta para ellos en todos los sentidos y los niños disfrutaron mucho de su estancia allí", ha asegurado esta persona.

La misma fuente ha explicado que los duques de Sussex "realmente querían que funcionara", pero terminaron tomando una decisión difícil después de que el equipo de seguridad no pudiera garantizar que el dispositivo pudiera desarrollarse de forma adecuada.

Desde el entorno de Harry y Meghan, además, han querido agradecer públicamente a los profesores y trabajadores del centro el cariño y la atención dispensados a sus hijos durante esos primeros días. El cambio, insisten, no debe interpretarse como una valoración negativa del colegio ni de los profesionales que allí trabajan.

El cumpleaños de Harry, en segundo plano

La noticia sobre el colegio de Archie y Lilibet coincide además con el 42 cumpleaños del príncipe Harry. Con motivo de esta fecha, Meghan Markle ha compartido en sus redes sociales nueve fotografías inéditas de su vida familiar, mostrando al duque de Sussex junto a sus hijos y su perro, Pula.

"Es simplemente el mejor. Feliz cumpleaños, mi amor", ha escrito Meghan junto a las imágenes, acompañando el mensaje con un corazón.

En las fotografías, Harry aparece disfrutando de diferentes momentos familiares y al aire libre. En una de ellas besa a Lilibet, mientras que en otra lleva su bicicleta.

También se le puede ver conduciendo un quad por un circuito con Archie y Lilibet a bordo, mientras el labrador de la familia corre detrás.

La publicación está acompañada por la versión de Simply the Best interpretada por Noah Reid, conocida por formar parte de la banda sonora de Schitt's Creek y que originalmente popularizó Tina Turner.

El álbum ofrece así una mirada poco habitual a la intimidad de los Sussex en un momento especialmente significativo para la familia: su regreso a Reino Unido, la reorganización de la vida escolar de sus hijos y las dificultades de seguridad que siguen condicionando algunas de sus decisiones.