Carlos III no acudirá al funeral de Harald V de Noruega: su hijo Guillermo y la princesa Ana representarán a Reino Unido

El príncipe Guillermo de Inglaterra en un acto público. Gtres

El funeral de Estado del rey Harald V de Noruega reunirá el próximo miércoles, 9 de septiembre, en Oslo a representantes de las principales casas reales europeas.

Entre ellos estará el príncipe Guillermo (44 años) -tal y como ha adelantado HELLO!- que viajará hasta la capital noruega para representar a su padre, el rey Carlos III (77), en la solemne despedida al antiguo monarca, fallecido el pasado 28 de agosto a los 89 años.

El príncipe de Gales acudirá acompañado por su tía, la princesa Ana (76), que estará presente a título personal debido al estrecho vínculo que mantiene con el nuevo rey noruego, Haakon VIII (53).

La decisión de que sea Guillermo quien represente al soberano británico responde a una tradición de la Casa Real británica según la cual el monarca no suele asistir personalmente a los funerales de otros jefes de Estado.

De este modo, la responsabilidad de rendir homenaje en nombre del Reino Unido recae en el heredero al trono.

El príncipe Guillermo de Inglaterra en un acto público. Gtres

No es, además, la primera ocasión en la que Guillermo desempeña esta función en representación de su padre: ya acudió al funeral del papa Francisco en 2025 en nombre de Carlos III.

La presencia del príncipe de Gales tendrá un especial significado por la relación que existía entre Carlos III y Harald V.

Tras conocerse la muerte del monarca noruego, el rey británico le dedicó un emotivo mensaje de condolencias en el que recordó la estrecha relación que mantenían.

Harald y la fallecida reina Isabel II eran, además, primos segundos, ya que compartían como bisabuelos al rey Eduardo VII y la reina Alexandra.

A la representación oficial se sumará la princesa Ana, aunque su asistencia tendrá un carácter diferente. La hermana de Carlos III viajará a Oslo en calidad personal como madrina del nuevo rey de Noruega, Haakon VIII.

La reina Sonia, el rey Haakon VIII y los príncipes Ingrid y Sverre Magnus, en el servicio religioso oficiado en la iglesia de Asker, a unos 20 kilómetros de Oslo, en memoria del fallecido rey Harald. GTRES

Su estrecho vínculo con la familia real noruega convierte su presencia en uno de los gestos más personales de la delegación británica en una jornada marcada por el duelo.

El relevo en la Corona noruega

El funeral llega apenas unos días después de que Haakon asumiera oficialmente el trono tras la muerte de su padre. Harald V falleció el pasado 28 de agosto después de 35 años como rey de Noruega, dejando el trono en manos de su único hijo varón.

La ceremonia tendrá lugar en la catedral de Oslo y reunirá a numerosos miembros de la familia real noruega, encabezados por el propio Haakon, la reina Mette-Marit (53), la reina Sonia (89), la princesa Astrid (94), la princesa heredera Ingrid Alexandra (22) y el príncipe Sverre Magnus (20).

El rey Haakon VIII, con sus hijos Ingrid y Sverre Magnus y su madre, la reina Sonia, en la misa celebrada en la iglesia de Asker (Noruega) en memoria del rey Harald V. EFE

El acto supondrá uno de los momentos centrales del período de luto nacional decretado tras la muerte de Harald.

La jornada estará también marcada por la presencia de Marius Borg Høiby (29), hijo de la reina Mette-Marit y nieto político de Harald.

El joven, condenado a cuatro años de prisión por varios delitos, entre ellos dos violaciones, ha recibido autorización judicial para acudir al funeral.

Su sentencia ha sido recurrida y todavía no es firme, mientras que actualmente cumple arresto domiciliario con una pulsera electrónica.

La Casa Real española también asistirá

La Casa Real española tendrá igualmente un destacado peso en la despedida del antiguo monarca.

El rey Felipe VI y la reina Letizia en una imagen de archivo. Gtres

Felipe VI (58) y la reina Letizia (53) acudirán al funeral de Estado acompañados por la reina emérita Sofía (87), según confirmó Zarzuela el pasado viernes, 4 de septiembre, último día establecido por la Casa Real noruega para comunicar las delegaciones asistentes.

La presencia de los Reyes españoles volverá a poner de manifiesto los estrechos vínculos entre la monarquía española y la noruega.

Sin embargo, no viajarán a Oslo la princesa Leonor (20) ni la infanta Sofía (19), que se encuentran inmersas en sus respectivos compromisos académicos. Tampoco está prevista la asistencia del rey emérito Juan Carlos (88).