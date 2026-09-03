Jonny Thompson, el sexy ayudante de cámara de Carlos III del que todos hablan en UK tras anunciar que se retira

Nueva baja en el palacio de Buckingham. El teniente coronel Jonny Thompson (43 años), ayudante de cámara del rey Carlos III (77), ha anunciado que dejará su puesto en la Casa Real y en el Ejército británico a finales de 2026 para pasar al sector privado.

La noticia, confirmada por Casa Real, ha desatado una ola de comentarios en prensa y redes sociales por el perfil mediático que ha adquirido el oficial en los últimos años gracias a su gran atractivo físico.

Sus fotos y vídeos en uniforme, y sobre todo en kilt escocés de gala, se convirtieron en un imán de likes y comentarios en TikTok, Instagram y Twitter, donde muchos usuarios le apodaron Major Eye Candy (gran caramelo para la vista) o Hot Equerry (ayudante de campo sexy).

El teniente Jonny Thompson. Geety Images

Incluso la magnate estadounidense Martha Stewart (85) reconoció públicamente su admiración por él tras conocerle en un acto durante la visita de Carlos y Camilla (79) a Nueva York en abril.

Jonny Thompson es un militar de carrera con casi 22 años de servicio en el Ejército británico, concretamente en el Royal Regiment of Scotland. Desde septiembre de 2022 ejerce como ayudante militar senior de los actuales monarcas británicos, una suerte de asistente personal de alto nivel que les acompaña en actos oficiales, viajes y ceremonias.

Estuvo junto a la pareja real en su visita de Estado a Estados Unidos en abril de este año. También pasó el día de Navidad de 2024 con Carlos III en la finca de Sandringham en Norfolk.

En la época de la reina Isabel II ya gozaba de la confianza de la Familia Real, ya que durante años fue uno de los guardaespaldas de mayor rango de la soberana, y fue fotografiado con ella en Balmoral.

Para decepción de muchas, el joven teniente está felizmente casado con su segunda esposa. El primer matrimonio de Thompson fue en 2010 con quien tuvo su primer hijo. Años después la pareja se divorció y el ayudante de cámara sexy encontró de nuevo el amor junto a su actual mujer con la que tiene una niña de apenas unos meses.

El ayudante de cámara sexy de Carlos II con el kilt escocés de gala. Geety Images

Parece que la llegada de la pequeña habría sido uno de los motivos principales en su decisión de abandonar palacio. Así podría tener una vida más tranquila junto a su familia y reducir la intensidad de su agenda. Además, nunca se ha sentido cómodo con su popularidad y prefiere pasar más desapercibido.

"Sus Majestades, por supuesto, estaban al tanto de este plan con antelación, y sé que están muy agradecidos a Jonny por su apoyo durante los últimos siete años y le desean todo lo mejor para el futuro", ha asegurado un portavoz de Casa Real al Daily Mail.

La marcha de Thompson no es un hecho aislado. En los últimos meses, Carlos III ha visto cómo varios de sus colaboradores más cercanos abandonaban sus cargos. Entre ellos figuran Sir Clive Alderton, su secretario privado, y Bernie Flannery, su mayordomo de confianza durante más de 40 años, quien dejó el servicio personal del monarca este verano.

Aún no se ha anunciado quién ocupará su plaza como ayudante de cámara, un puesto clave en el día a día del Rey.