El ingreso de Harald de Noruega frustra su aniversario con la reina Sonia, a solo 24 horas de cumplir 58 años de casados

Noruega se ha quedado sin agenda. El primer ministro ha despejado su mesa, las instituciones han congelado sus actos y el país entero ha aprendido a contener el aliento ante el goteo de partes médicos que llegan desde el barrio de Gaustad.

Apenas un puñado de metros cuadrados en la planta alta del Rikshospitalet, el Hospital Nacional de Oslo, concentran en las últimas horas el destino de toda una nación.

Allí, a sus 89 años, y tras una dura travesía clínica, Harald V lidia una batalla feroz contra una infección bacteriana en la sangre que ha puesto en jaque su vida a solo 24 horas de una efeméride dolorosamente señalada en su memoria íntima.

El rey cumple este viernes, 28 de agosto, 11 días ingresado tras una evolución que ha mantenido en máxima alerta a la nación.

Lo que comenzó como un tratamiento contra una anemia hemolítica, una afección en la que los glóbulos rojos se destruyen antes de tiempo, ha derivado en una complicación sumamente preocupante: una severa infección bacteriana en el torrente sanguíneo que mantiene al veterano monarca en una situación de extrema fragilidad.

Harald de Noruega GTRES

El empeoramiento de su salud

"El estado de salud de Su Majestad el Rey es muy grave", señalaba de forma tan explícita como concisa el comunicado oficial difundido por la Casa Real escandinava el pasado 27 de agosto. Un diagnóstico que refleja la crudeza de las horas más difíciles para el decano de las coronas europeas.

A lo largo de las últimas horas, el goteo de visitas al centro sanitario ha sido constante. La reina Sonia (89) ha permanecido impertérrita al lado de su esposo, acompañada por el príncipe heredero Haakon (53) y su mujer, Mette-Marit (53).

Junto a ellos, los jóvenes príncipes Ingrid Alexandra (22) y Sverre Magnus (20), rostros del futuro dinástico, y la princesa Astrid (94), incondicional apoyo de su hermano, han acudido a transmitirle su afecto en este trance crítico.

Incluso Marius Borg Høiby (29), el primogénito de Mette-Marit, ha acudido al hospital tras obtener un permiso especial para visitar al Jefe de Estado, pues actualmente cumple una condena de cuatro años por delitos de agresión y graves altercados bajo arresto domiciliario.

Harald y Sonia, en la década de los 70. Gtres

Más allá de la gravedad clínica, un pesar de carácter profundamente personal acongoja al soberano en el lecho hospitalario.

Dentro de apenas 24 horas, el próximo 29 de agosto, Harald V y la reina Sonia cumplen 58 años de matrimonio. Una fecha especial para la pareja que los reyes, debido a su delicada condición, no podrán celebrar juntos.

Aquella histórica boda de 1968, que selló una de las historias de amor más tenaces de la realeza europea tras nueve años de firme resistencia frente a las reticencias institucionales por la condición plebeya de Sonia Haraldsen, no podrá conmemorarse tal y como el monarca deseaba.

La habitación del Rikshospitalet sustituirá cualquier atisbo de celebración privada o algo impensable ahora, un festejo de Estado.

Lo cierto es que Noruega entera ha congelado su pulso. Ante el delicado escenario, la esfera política ha paralizado su actividad oficial y el primer ministro, Jonas Gahr Støre, junto a las principales autoridades del Estado y los miembros de la Familia Real, ha suspendido de forma indefinida todos los compromisos de agenda previstos para los próximos días.

El país contiene el aliento mientras su Rey lidia, desde la cama de un hospital, la batalla más inclemente de sus 35 años de reinado.