El rey Felipe VI revoluciona el palco del Mundial en México 'escoltado' por Casillas, Puyol y otras leyendas del fútbol

El rey Felipe VI (58 años) ha vuelto a convertirse en el amuleto indiscutible y el principal aliento de la Selección Española de Fútbol.

El monarca se desplazó hasta México para presenciar en directo el último y trascendental duelo de la fase de grupos del Mundial 2026, donde el combinado dirigido por Luis de la Fuente se jugaba el ser o no ser en el torneo ante la siempre competitiva Uruguay de Marcelo Bielsa.

La Roja hizo los deberes. Tras un inicio de campeonato algo descafeinado, el equipo español selló su billete a los cruces y certificó que el objetivo sigue siendo la gran final gracias a un solitario y salvador gol de Álex Baena.

Un triunfo balsámico que mantiene viva la ilusión de todo un país y que el propio monarca celebró desde la grada del Estadio Akron -denominado oficialmente por la FIFA como Estadio Guadalajara-.

Pero, más allá de lo estrictamente deportivo, resultó inevitable que el foco de atención se centrara no solo en la presencia del Jefe de Estado. Las miradas, inevitablemente, se fijaron también en sus estelares acompañantes. Una cuadrilla de grandes leyendas del deporte rey.

El Rey se ha desplazado hasta Guadalajara (México) para apoyar a la @SEFutbol en el partido correspondiente a la fase de grupos de la “Copa Mundial de la FIFA 2026” frente a la selección nacional de Uruguay. #VamosEspaña | #CopaMundialFIFA



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Un palco de leyenda

Y es que en las tribunas de autoridades del feudo mexicano, el rey Felipe VI no estuvo, ni mucho menos, solo. Detrás del monarca se sentaba una auténtica 'guardia pretoriana' del fútbol español: los campeones del mundo en Sudáfrica 2010 Iker Casillas, David Silva y Carles Puyol.

A este imponente despliegue de leyendas se sumaron, unas butacas más arriba, los exfutbolistas Fernando Hierro, Míchel Salgado y Emilio Butragueño, presentes en la cita como embajadores oficiales de España en el torneo.

El Rey se ha desplazado hasta Guadalajara (México) para apoyar a la Selección en el partido correspondiente a la fase de grupos de la “Copa Mundial de la FIFA 2026” frente a la selección nacional de Uruguay. Casa de S.M. El Rey

La estampa del palco se completó con un toque de deportividad internacional cuando el mítico exdelantero charrúa y del Atlético de Madrid, Diego Forlán, se acercó a la zona para saludar al jefe del Estado español.

"Este triunfo mantiene viva la ilusión de millones de españoles que os siguen y apoyan", celebró la Casa de Su Majestad El Rey a través de sus redes sociales.

El rey Felipe felicita a los jugadores de la Selección Española tras su victoria contra Urugay. Casa de S.M. El Rey

El Rey saluda a los jugadores en el vestuario

Además, la institución compartió imágenes e incluso vídeos inéditos del Rey bajando al vestuario antes del pitido inicial para arengar a los jóvenes futbolistas, resaltando el talento y la calidad de un grupo que sueña con repetir la gesta de sus ilustres predecesores de la grada.

"A seguir, que todavía os queda mucho campeonato por delante. Tenéis calidad, tenéis ganas y tenéis nivel, todo lo que hay que tener para llegar. ¡Así que, venga, mucho ánimo y a por ello!". Ese ha sido el mensaje con el que Felipe VI ha querido trasladar su apoyo y confianza a los integrantes de La Roja.

El Rey escucha la ceremonia de los himnos minutos antes del partido de España contra Uruguay. Casa de S.M. El Rey

Gran aficionado al fútbol, se ha mostrado especialmente cercano con los jugadores de la selección española.

En las imágenes difundidas por Casa Real se le puede ver saludando y conversando con algunas de las grandes figuras del combinado nacional, como Pedri, Nico Williams, Oyarzabal o Rodri. Asimismo, ha mostrado tener buena sintonía con Cucurella y con Lamine Yamal.

El rey Felipe, con los jugadores de 'La Roja' tras su victoria en Guadalajara contra Uruguay. Casa de S.M. El Rey

"El Rey ha asistido hoy, en el Estadio Akron (Guadalajara, México), al partido correspondiente a la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre las selecciones de España y Uruguay. ¡Enhorabuena a la Selección Española! Este triunfo mantiene viva la ilusión de millones de españoles que os siguen y apoyan", ha expresado la Casa de S.M. El Rey a través de sus redes sociales.

Sin embargo, el viaje de Felipe VI tenía un profundo trasfondo político. El monarca acudió a tierras aztecas invitado expresamente por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en lo que el Ejecutivo mexicano ha calificado como un movimiento estratégico "en un contexto de intensificación de las relaciones bilaterales".

Imagen del partido Uruguay-España disputado en Guadalajara (México). Casa de S.M. El Rey

El objetivo de la visita no era otro que reforzar los lazos de cercanía, afinidad y respeto que unen a ambos pueblos.

La prensa local no ha escatimado en valorar la visita de Felipe VI a México. De hecho, los principales medios mexicanos coinciden en que la presencia del monarca español sirve para dejar atrás la reciente polémica en torno a la Conquista, dando paso a una "nueva etapa de diálogo y respeto" entre ambas naciones.

El rey Felipe VI, con los jugadores y el equipo técnico de la Selección Española. Casa de S.M. El Rey

Como muestra de la gran acogida, diarios de referencia como Milenio han dedicado extensos perfiles a la figura del soberano.

Incluso han recurrido a un titular que pone el foco en su cercanía: "Deportista y aficionado al fútbol, así se declara el rey Felipe VI de España".

En dicho artículo, el medio mexicano ensalzó el fuerte vínculo de Felipe VI con el deporte desde su juventud, recordando de forma especial su faceta como regatista de élite y su participación como miembro del equipo de vela en los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992.

Tras finalizar su gran partido frente a Uruguay, el Rey ha felicitado a los jugadores y les ha transmitido la enhorabuena por la victoria.

Después de imponerse por la mínima, la selección española disputará su partido de dieciseisavos de final el próximo 2 de julio a las 21:00 horas (hora española). Aunque todavía se desconoce la identidad del próximo adversario, las cábalas indican que saldrá del enfrentamiento entre Argelia y Austria.