Manuel Filiberto de Saboya, fotografiado con una joven dos meses después de reconciliarse con Adriana Abascal

Manuel Filiberto de Saboya y Adriana Abascal, en una imagen de sus redes sociales.

La historia de amor entre Adriana Abascal (55 años) y el príncipe Manuel Filiberto de Saboya (54) parecía haber retomado el rumbo el pasado mes de abril.

Tras una ruptura previa, ambos se reconciliaron coincidiendo con un momento clave en la vida del aristócrata italiano: el anuncio oficial del inicio de los trámites de divorcio de la actriz francesa Clotilde Courau (57), madre de sus dos hijas, de la que llevaba años separado.

Fue entonces cuando el nieto del último rey de Italia habló abiertamente de su situación sentimental y de su relación con la empresaria mexicana. "Hoy contemplo el presente con equilibrio y serenidad. Desde hace varios meses, mantengo una relación con Adriana Abascal, con quien he construido un vínculo sólido y auténtico", declaraba.

Sin embargo, todo apunta a que aquella segunda oportunidad podría haber llegado a su fin.

Manuel Filiberto de Saboya y Adriana Abascal, en una fotografía tomada en Sevilla en abril de 2025. Gtres

Sus fotos con otra mujer

Tal y como muestran unas imágenes exclusivas publicadas por Semana, Manuel Filiberto ha sido visto en Milán junto a una atractiva joven morena con la que compartió una comida en el restaurante Nobu, uno de los locales más conocidos de la ciudad italiana.

Tras el almuerzo, ambos abandonaron el establecimiento juntos y pasearon por las calles de la ciudad en actitud relajada y cercana. Sonrientes y cómplices, recorrieron varios puntos de la ciudad antes de subir a un taxi y perderse de la vista de los fotógrafos.

Hasta ahora no había trascendido públicamente ninguna noticia sobre la posible ruptura entre el actual jefe de la Casa de Saboya y Adriana Abascal.

No obstante, las imágenes reflejan una evidente sintonía entre Manuel Filiberto y su acompañante, una escena que inevitablemente reabre las incógnitas sobre el estado actual de su relación con la diseñadora mexicana.

¿Siguen juntos o han decidido, una vez más, darse un tiempo de reflexión? Es la pregunta que surge a raíz de estas instantáneas en compañía de otra mujer.

Adriana Abascal y Manuel Filiberto de Saboya, durante su viaje a Bangkok, en Tailandia. Instagram

Un noviazgo marcado por altibajos

Lo cierto es que la historia sentimental de la pareja ha estado marcada por varios altibajos. Su romance se hizo público en enero de 2025 durante un desfile de moda flamenca celebrado en Sevilla.

Meses después, en diciembre de ese mismo año, Adriana Abascal anunciaba su ruptura con el aristócrata. Según trascendió entonces, el principal motivo estaba relacionado con sus convicciones religiosas, ya que no deseaba mantener una relación con un hombre que seguía legalmente casado.

Aunque Manuel Filiberto y Clotilde Courau habían puesto fin a su convivencia en 2021 tras 18 años juntos, el divorcio no se había formalizado.

La situación cambió el pasado abril, cuando el príncipe comunicó el inicio oficial de los trámites.

Aquella decisión facilitó la reconciliación con Adriana Abascal y abrió para ambos una nueva etapa que parecía ofrecerles un horizonte compartido.

Ahora, las imágenes captadas en Milán vuelven a sembrar dudas sobre el rumbo de un idilio que, una vez más, parece enfrentarse a un momento decisivo.