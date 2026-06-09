El Tribunal de Oslo aprueba la puesta en libertad de Marius Borg, pero la Fiscalía frena su excarcelamiento

Este lunes, 8 de junio, el Tribunal de Oslo ha aprobado la puesta en libertad de Marius Borg (29 años), en prisión preventiva a la espera de la resolución de su juicio por 40 delitos, entre los que se encuentran algunos muy graves como violaciones a diferentes mujeres y abusos sexuales.

Fue el pasado viernes, 5 de junio, el mismo día que se conoció que su madre, la princesa Mette-Marit (52), entraba en la lista de trasplantes de pulmón, cuando los abogados defensores del joven solicitaron al juez su excarcelamiento.

El propio Borg compareció ante el Tribunal en audiencia para explicar sus motivos, siendo el primero y más importante de todos, la enfermedad de su madre, la cual se ha agravado en las últimas semanas.

Marius Borg en una imagen de archivo. Gtres

El primogénito de Mette-Marit, fruto de una relación anterior, argumentó que le era insoportable mantenerse entre rejas mientras su madre estaba viviendo un momento tan delicado para ella y para toda la familia.

"Cada domingo que nos vemos, podría ser la última vez que nos veamos", dijo Borg.

Tras escuchar a Marius, el tribunal tomó la decisión de dejarle libre y que pueda instalarse en el palacio de Skaugum hasta que se conozca el veredicto de su juicio, previsto para el próximo día 15 de junio.

"La prolongación del encarcelamiento resultará muy perjudicial para Høiby, pero también para su madre, dada la difícil situación en la que se encuentran actualmente", afirma el tribunal en su escrito.

Borg ha solicitado su liberación varias veces en los últimos meses, pero no se le había concedido, hasta hoy. "Marius está muy contento de que el tribunal haya llegado a esta conclusión para que pueda estar con su madre y el resto de su familia", declaró el abogado defensor Petar Sekulic al diario VG.

La felicidad duraba poco, pues minutos después se conocía que la Fiscalía había apelado la decisión del Tribunal de Oslo. Hasta que no se pongan de acuerdo, Marius no podrá salir de la cárcel en la que lleva algo más de cuatro meses.

El Tribunal de Apelación es el encargado ahora de resolver el asunto.