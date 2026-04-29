Crema de verduras, ravioli de hierbas y pastel de chocolate: el menú que Melania Trump diseñó para agasajar a Carlos III

Donald Trump (79 años) y Melania (56) han ofrecido este martes, 28 de abril, una cena en la Casa Blanca en honor al rey Carlos III (77) y su esposa, Camilla (78). La velada ha estado organizada por la primera dama de Estados Unidos, que se ha ocupado personalmente de que no faltara ningún detalle.

La residencia del presidente americano se ha transformado por unas horas en un jardín inglés clásico con imponentes árboles y una exhibición de lilas y cerezos en flor. Las mesas del salón Este se han vestido, conforme a la temática, con manteles verdes y se han decorado con flores.

Todo tenía que estar perfecto para esta histórica visita de los monarcas ingleses, que además coincidía con la celebración del 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos respecto a Gran Bretaña.

Cena de gala en la Casa Blanca en honor a Carlos III. Gtres

La cena, que se sirvió en las vajillas de Clinton y de Bush, ha sido diseñada siguiendo un menú de alta cocina que se ha regado con una selección de vinos estadounidenses.

Entre los platos que han degustado los invitados había una crema de verduras servida con palmitos, chalotas tostadas y menta fresca.

De segundo, ravioli de hierbas con una emulsión de parmesano; y de tercero, como plato principal, un lenguado acompañado de pavé de patatas, ajos silvestres, guisantes y aceite de perejil.

Por último, los comensales disfrutaron de un pastel de chocolate con forma de colmena, relleno de crema de vainilla y bizcocho de almendras.

Menú de alta cocina. Gtres

Aunque Donald Trump no consume alcohol, la Casa Blanca ofreció una diversidad de vinos de productores de Estados Unidos como Hopkins Riesling, Penner-Ash Pinot Noir y Newton Chardonnay.

Mientras los invitados disfrutaban del festín, agrupaciones musicales de militares amenizaron la velada.

Parece que ambos mandatarios se quedaron más que satisfechos con el encuentro. Trump ha declarado que Carlos III es "una persona fantástica", mientras que el monarca inglés, por su parte, aseguró que "fue una buena reunión".

Estilos

Las otras protagonistas de la noche fueron Melania Trump y Camilla. La primera dama, fiel a su estilo, optó por diseño de Dior. La eslovena lució un vestido rosa macaron de crepe con escote asimétrico, drapeado y guantes blancos.

La espectacular prenda, con silueta estructurada, resaltaba su figura. Lo complementó con zapatos a juego también de Dior.

Brindis entre Carlos III, Donald y Melania Trump. Gtres

Aunque con un estilo totalmente diferente, la esposa del presidente y su invitada se coordinaron cromáticamente. La esposa de Carlos III eligió un traje rosa fucsia, de manga larga y escote en pico, con pedrería en la parte superior. Lo firma Fiona Clare, una de sus diseñadoras de confianza.

Si el vestido de Melania era espectacular, más aún lo eran las joyas de Camilla. La Reina deslumbró con un collar de amatistas y diamantes que una antigua duquesa de Kent regaló a la reina Victoria, y que posteriormente pasó a manos de la reina María. Esta era la primera vez que la mujer de Carlos III se ponía este llamativo collar del joyero real.

Complementó su atuendo con pendientes a juego y un bolso de mano plateado.

Camilla con collar de amatistas y diamantes. Gtres

Entre los invitados a la cena se pudo ver al golfista Rory McIlroy (36), a Jeff Bezos (62) y su esposa, Lauren Sánchez (56), y al ya exdirector ejecutivo de Apple, Tim Cook (65). Elon Musk (54) y el director ejecutivo de OpenAI, Sam Altman (41) también figuran entre los asistentes.

La familia del presidente de los Estados Unidos también tuvo su representación. Se encontraban Eric Trump (42) y su esposa Lara, Ivanka Trump (44) y su esposo Jared Kushner (45), y Tiffany Trump (32) con su esposo Michael Boulos (28). El padre de Melania, Viktor Knavs (82), también fue invitado.