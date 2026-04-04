El rey Juan Carlos regresa a la Plaza de Toros de la Maestranza cinco años después de su última corrida en España: los detalles

Juan Carlos I en su última corrida de toros en 2020 en España. Gtres

El rey Juan Carlos (88 años) tiene previsto reaparecer este Domingo de Resurrección en uno de los escenarios más emblemáticos de la tauromaquia española: la plaza de la Maestranza de Sevilla.

Según ha adelantado Mundotoro, el Emérito planea asistir a la tradicional corrida sevillana, un gesto que marcaría su regreso a los cosos taurinos en España tras varios años de ausencia desde su traslado a Abu Dabi.

La cita no será menor. En el cartel figuran tres de las grandes figuras del toreo actual: Morante de la Puebla (46), Roca Rey (29) y David de Miranda (32), lo que convierte la tarde en uno de los eventos más destacados del calendario taurino.

Todo apunta a que Juan Carlos seguirá la corrida desde la barrera, el lugar desde el que históricamente ha mostrado su mayor cercanía a la fiesta nacional y donde ha sido visto en numerosas ocasiones a lo largo de su vida.

Juan Carlos I y su hija, la infanta Elena, en una corrida de toros. Gtres

Desde que se instaló en Emiratos Árabes Unidos hace cinco años y medio, el Rey padre no había vuelto a pisar una plaza de toros en público, a pesar de su reconocida afición.

Su relación con la tauromaquia ha sido constante incluso en su etapa de retiro, aunque en un plano más discreto y privado. Su última aparición en un festejo taurino en España se remonta a antes de 2020, cuando dejó de acudir a eventos públicos en los cosos.

Su última visita a España tuvo lugar el pasado mes de noviembre, cuando viajó a Sanxenxo para participar en las regatas del Real Club Náutico, una de sus grandes pasiones deportivas.

De hecho, coincidió con los actos del 50 aniversario de su proclamación como Rey de España y se reunió en el Palacio de El Pardo con la Familia Real en un almuerzo privado.

Posteriormente, tenía previsto regresar en marzo, pero canceló el viaje pocos días antes por motivos de solidaridad con Emiratos Árabes Unidos ante el contexto de tensión en la región del Golfo tras el conflicto bélico desencadenado entre Estados Unidos, Israel e Irán.

El rey Juan Carlos aplaudido por el público taurino en 2020. Gtres

Cabe recordar que Juan Carlos se despidió de la vida institucional en 2019, precisamente en una corrida de toros celebrada en la histórica plaza de Aranjuez.

Aquella tarde fue especialmente simbólica: recibió un emotivo homenaje por parte de la afición tras 39 años de reinado, en lo que muchos interpretaron como el cierre de una etapa ligada también a la tauromaquia.

Desde entonces, aunque ha mantenido presencia esporádica en actos privados, no había vuelto a protagonizar una aparición pública en un coso taurino en España, lo que refuerza la relevancia de su regreso a Sevilla.

A lo largo de los años, la afición taurina ha reivindicado en numerosas ocasiones su figura como uno de los grandes defensores de la fiesta nacional en el ámbito institucional, especialmente en momentos en los que la tauromaquia ha estado sometida a debate y crítica.