El expríncipe Andrés reaparece 30 días después de su arresto: qué estaba haciendo y dónde ha sido fotografiado

El expríncipe Andrés ha sido fotografiado en las inmediaciones de Sandringham 30 días después de su detención. Gtres

Andrés Mountbatten-Windsor (66 años) ha reaparecido por primera vez en público desde su detención. 30 días después de su arresto, el hermano del rey Carlos III (77) ha sido fotografiado en las inmediaciones de Sandringham.

El diario británico Daily Mail ha publicado las imágenes del expíncipe desde que fuera visto por última vez, hace exactamente cuatro semanas.

Fue el pasado 19 de febrero cuando se le vio por última vez: en la parte trasera de un Range Rover mientras lo trasladaban desde la comisaría de Aylsham, tras haber pasado un total de 11 horas bajo custodia policial, a su residencia en Norfolk.

El príncipe Andrés fue detenido el pasado 19 de febrero en Norfolk.

Paseo con su perro

Ha sido precisamente en las inmediaciones de su actual vivienda, cerca de Marsh Farm, donde las cámaras del citado diario lo han inmortalizado.

¿Qué ha hecho durante su primera salida después de su arresto? Una actividad tan cotidiana como dar un paseo con su perro.

Andrés, con aspecto desaliñado, se ha mostrado "solitario", y con gesto pensativo, "mientras recorría el campo", ha destacado el citado diario. Ha permanecido unos 90 minutos deambulando por el campo.

Fue hace un mes cuando el ex duque de York fue puesto en libertad bajo investigación después de haber permanecido 11 horas bajo custodia policial, sospechoso de misconduct in public office. O sea, mala conducta en el ejercicio de sus funciones públicas.

A principios de esta semana, cientos de cajas de mudanza con el sello HRH fueron entregadas en su nueva residencia. El uso de estas siglas en el traslado de sus enseres, que hacen referencia al tratamiento His Royal Highness, demuestra que aún se aferra a su estilo de vida real.

Cabe recordar que, el 30 de octubre de 2025, el palacio de Buckingham anunció que se le despojaba de todos sus títulos reales, de modo que pasaba a ser, simplemente, Andrés Mountbatten‑Windsor.

Se le despojó del título de príncipe, del ducado de York, así como todos sus otros honores como consecuencia de su vinculación con el escándalo de Jeffrey Epstein.

Tres años antes, el 13 de enero de 2022, la reina Isabel II le había retirado sus afiliaciones militares, patronazgos y el uso del tratamiento de Su Alteza Real (HRH), aunque siguió siendo legalmente príncipe y duque de York.

El expríncipe Andrés fue detenido en Sandringham, y trasladado a la comisaría de Aylsham, en Norfolk, el pasado 19 de febrero. Gtres

La mudanza de "Su Alteza Real"

Por eso, no deja de llamar la atención que las cajas de su mudanza se hayan marcado de manera tan clara con las siguientes alusiones: 'oficina de Su Alteza Real', 'sala de estar de Su Alteza Real' e incluso 'sala de reuniones de Su Alteza Real', cuando llegaron a la casa de cinco habitaciones, lo que sugiere que Andrew continúa utilizando el título honorífico en privado.

El cargamento, transportado el pasado viernes, 20 de marzo, por la empresa de mudanzas Gander & White, incluía ropa, antigüedades y libros, algunos de ellos marcados como frágiles.

La firma, cuyo lema es "custodios de lo irremplazable", está especializada en el transporte de obras de arte y cuenta con la National Portrait Gallery entre sus prestigiosos clientes.

Andrés se encuentra actualmente, alejado por completo de la esfera pública, en Wood Farm, donde ha permanecido oculto las últimas cuatro semanas.

Aunque ha sido su refugio estos días, lo cierto es que dicha vivienda no será su casa definitiva tras su desalojo de Royal Lodge. Se prevé que se mude a Marsh Farm, otra de las villas de Sandringham Estate, en cuanto finalicen los trabajos de reforma.

En el inmueble, de apenas 5 habitaciones, ya se han instalado vallas de seguridad perimetral, un circuito cerrado de televisión, banda ancha y Sky TV.

En lo que respecta al interior de la propiedad, está siendo rehabilitado a fondo para transformarse en el nuevo hogar de Andrés. Ya se han instalado nuevos suelos, alfombras y se han realizado trabajos adicionales en los jardines.