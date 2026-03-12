El rey Harald de Noruega vuelve al trabajo tras su revés de salud en Tenerife: su foto en un taburete y con su fiel muleta

Harald de Noruega (89 años) ha vuelto al trabajo tras el revés de salud al que tuvo que hacer frente hace unas semanas mientras disfrutaba de sus vacaciones en la isla de Tenerife.

El Rey ha concedido una audiencia formal en el Palacio de Oslo en la mañana de este jueves, 12 de marzo. El padre del príncipe Haakon (52) ha recibido a diversas figuras políticas internacionales.

A las 11:30 de la mañana, Harald ha mantenido un encuentro con la nueva embajadora de la República del Congo, Nana Rosine Aurélie Ngangoue Ivouba.

El monarca noruego también ha recibido en Palacio a Ferrán Costa Marimon, el nuevo embajador del Principado de Andorra. Ya por último, se ha encontrado con la nueva Embajadora de Montenegro, Snežana Radović.

Esta última, de hecho, se ha convertido en la protagonista de la última fotografía difundida en las redes sociales de la Casa Real noruega.

En la imagen, la embajadora aparece junto a Harald en el interior del Palacio de Oslo. Mientras Radović se encuentra de pie, el soberano ha optado por permanecer sentado en un taburete isquiático, apenas visible, y acompañado de su inseparable muleta.

Cabe recordar que no es novedad que el rey de Noruega se muestre con este dispositivo de apoyo. De hecho, se trata de un accesorio que utiliza desde hace ya un largo tiempo.

El rey Harald de Noruega, en una imagen de 2024. Reuters

Y es que, durante estos últimos años, el monarca ha pasado por quirófano en varias ocasiones.

Aunque ha sido este jueves, día 12, cuando el padre de Marta Luisa de Noruega (54) ha retomado sus compromisos oficiales, fue el pasado domingo cuando Harald y su mujer, Sonia (88), aterrizaron en su país natal tras poner fin a su estancia en Tenerife.

El matrimonio se trasladó hasta la isla canaria para disfrutar de unas vacaciones. Su escapada, sin embargo, se vio inesperadamente truncada por el delicado estado de salud de Harald.

El soberano noruego comenzó a sentir molestias en una pierna. Una situación que lo llevó a ingresar de inmediato en el Hospital Universitario Hospiten Sur de Tenerife.

Harald de Noruega en un acto en Londres en 2025. Gtres

El médico de Harald, Bjørn Bendz, voló hasta Tenerife para examinarlo. "La infección proviene de una infección cutánea en una de sus piernas", confesó en un comunicado oficial.

Su Majestad permaneció más de 48 horas ingresado en el hospital de la isla canaria. Según hizo saber el centro sanitario a través de un comunicado, el monarca ya se había curado y podía regresar a su país de origen.