La infatigable lucha de Noor de Jordania tras 5 años sin ver a su hijo Hamzah, el expríncipe preso destronado por Abdalá II

Oriente Medio sigue protagonizando horas de máxima tensión en medio del conflicto de EEUU e Israel contra Irán. En Jordania, zona afectada, hay una madre que vive especialmente angustiada porque lleva desde 2021 sin ver a su hijo mayor, preso: la princesa Noor (74 años).

Conviene matizar que el primogénito de la Princesa, Hamzah bin Hussein (45), fruto de su historia de amor con el rey Hussein, está bajo arresto domiciliario desde hace cinco años, cuando fue acusado de conspiración e intento de desestabilizar la seguridad del país.

Desde entonces, la princesa Noor no ve a su hijo y ahora, cinco años después de aquel arresto, ha vuelto a alzar la voz y se ha dirigido, a través de las redes sociales, al actual rey, Abdalá II (64): quiere, exige y también suplica la liberación inmediata de su hijo mayor.

Para la viuda del rey Hussein, el momento geopolítico no admite ambigüedades y la situación de su hijo, al que considera víctima de una "detención arbitraria", quiere que sea la mayor prioridad en estos momentos del reino hachemita.

La reina Noor y el expríncipe heredero Hamzah, en una imagen de archivo.

El pasado 28 de febrero, Noor de Jordania utilizó sus redes sociales para lanzar el que seguramente es su mensaje más contundente hasta la fecha.

"Es hora de que el palacio de Jordania libere al príncipe Hamzah y a cualquier otro inocente de su detención arbitraria de seis años, con el fin de protegerse durante esta guerra", escribe.

En realidad, no es una petición aislada para Noor: en 2023 ya había recordado en público que su hijo llevaba tres años bajo arresto, denunciando entonces "la detención arbitraria, cruel e ilegal de nuestro querido hijo Hamzah en Jordania".

La insistencia de Noor revela que las heridas internas en esta Familia Real siguen sin cerrar. Antes de su arresto, Hamzah bin Hussein fue durante un tiempo una figura central en el esquema sucesorio del reino.

Hijo del rey Hussein y de su cuarta esposa, Noor, se convirtió en heredero al trono en 1999, cuando su padre falleció y el hasta entonces príncipe Abdalá -nacido del segundo matrimonio del monarca- pasó a ser Rey. Así las cosas, Hamzah pasó a ser el número dos.

El exheredero del trono, el príncipe Hamzah.

Una suerte de garantía de continuidad de la rama Noor dentro de la dinastía hachemita. Sin embargo, en 2004 todo cambió con un decreto que modificó la línea de sucesión.

Abdalá II decidió que sería su propio primogénito, el hoy príncipe heredero Hussein (31) -hijo de la reina Rania (55)- quien le sucedería, desplazando a su hermano.

Era un movimiento político de calado que relegaba a Hamzah y consolidaba el núcleo Abdalá‑Rania como corazón del futuro del trono.

La crisis llegó al límite en abril de 2021, cuando el Príncipe fue acusado de conspirar para desestabilizar la seguridad del país, en lo que las autoridades presentaron como un intento encubierto de golpe de Estado.

Desde entonces, su situación ha sido opaca: sometido a arresto domiciliario, sin capacidad de movimiento ni de expresión política propia, y con sus apariciones públicas reducidas al mínimo.

Un año después, en 2022, Hamzah tomó una decisión que subrayó aún más la ruptura con su hermano: renunció al título de Príncipe. Lo hizo mediante un comunicado en el que dejaba claro el fondo del desencuentro.

Imagen de 2012 en la boda de Hamzah bin Hussein y la princesa Basma Otoum, ambos en el centro. A su derecha, la reina Rania; y a su izquierda, Abdalá II y la reina Noor, viuda de Hussein. Reuters

"He llegado a la conclusión de que mis convicciones personales, que mi padre me infundió y a las que a lo largo de mi vida he intentado duramente adherirme, no están en sintonía con los enfoques, las tendencias y los modernos métodos de nuestras instituciones", explicó entonces.

En esa misma carta, Hamzah justificaba su renuncia como un acto de coherencia moral: "Por una cuestión de honestidad con Dios y con mi conciencia, no veo más remedio que renunciar al título de príncipe".

Y remataba: "Tuve el gran honor de servir a mi amado país y a mi querido pueblo durante los años de mi vida. Permaneceré leal a nuestra querida Jordania, como siempre lo he sido y seré".

Más allá del pulso político, la historia de Hamzah es digna de ser contada. Es el primero de los cuatro hijos que el rey Hussein tuvo con Noor, y hoy tiene 45 años.

Hamzah bin Hussein y la princesa Basma Otoum en una imagen de su boda en 2012. Gtres.

Educado en instituciones de élite, pasó por el internado Harrow School, se formó en la Real Academia Militar de Sandhurst, en Reino Unido -la misma en la que se han preparado numerosos herederos-, y se graduó en 2006 en la Universidad de Harvard.

Su perfil combinaba, por tanto, tradición militar hachemita y formación académica occidental, un binomio que durante años le hizo muy popular dentro del país.

En el plano personal, su primera boda como heredero al trono se celebró en mayo de 2004 con la princesa Noor bint Asem bin Nayef. Fue una ceremonia muy mediática a la que acudieron, entre otros, los entonces príncipes Felipe (58) y Letizia (54), en plena luna de miel.

De aquel matrimonio nació su primera hija, la princesa Haya bint Hamzah (18), pero la relación se rompió en 2009, tras cinco años de unión. Poco después, el príncipe rehízo su vida sentimental con Basmah Bani Ahmad, con quien se casó en 2012.

Con ella ha tenido seis hijos -cuatro niñas y dos niños-, el último de los cuales vino al mundo en febrero de 2022, ya con su padre bajo arresto domiciliario.

La vida actual de Noor

Lisa Halaby, para el mundo Noor de Jordania, conoció al rey Husein cuando fue contratada como arquitecta para dirigir el departamento de planificación y diseño de la compañía aérea Arab Air Services en la ampliación del Aeropuerto Internacional de Ammán.

Su historia de amor no fue más que un eco de la que vivieron Rainiero de Mónaco y la actriz Grace Kelly -de hecho, llegaron a calificarla de ser la Grace Kelly de Oriente-.

Lisa fue la cuarta esposa del rey Husein y en cuanto contrajeron matrimonio, el monarca le otorgó el nombre por el que se la conoce en la actualidad, Noor al-Hussein, que significa Luz de Husein.

Noor fue la reina de Jordania desde el día que se casó con el soberano hasta el día del fallecimiento del rey, el 7 de febrero de 1999.

Fruto de su amor nacieron cuatro hijos. El mayor, Hamzah bin Hussein, que está en el centro de la actualidad por haber participado, presuntamente, en un intento de golpe al rey Abdalá II, su medio hermano.

Noor de Jordania junto a su exmarido.

El segundogénito, Hashim Bin Hussein (39), la tercera hija, la princesa Imán (37), y la benjamina, la princesa Raiyah (34).

La vida actual de la princesa Noor de Jordania transcurre a caballo entre Jordania, Estados Unidos y el Reino Unido, volcada en el activismo internacional y en la gestión del legado de su esposo, el fallecido rey Hussein.

Divide su tiempo entre Amán, Washington D. C. y Londres, además de su residencia campestre de Buckhurst Park, en Berkshire, desde donde coordina una agenda intensa de conferencias, patronazgos y trabajo de base con fundaciones y ONG.

Su papel ya no es institucional en sentido estricto, pero sigue siendo una figura de referencia en la diplomacia blanda jordana y en los grandes foros sobre paz, derechos humanos y desarrollo.

Noor preside la King Hussein Foundation y la Noor Al Hussein Foundation, dos paraguas bajo los que se agrupan proyectos de educación, desarrollo comunitario, salud familiar, microcréditos, cultura y música, con especial foco en mujeres y jóvenes.

Noor de Jordania, en una imagen captada en 2023. Gtres

Desde estas plataformas impulsa desde centros de investigación y conservatorios hasta programas de integración de refugiados sirios e iraquíes, pasando por festivales culturales como el Jerash Festival y las Aldeas SOS de Niños en el país.

En paralelo, mantiene una agenda medioambiental muy activa, como patrona de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y figura clave de iniciativas regionales de conservación y desarrollo sostenible.

En el plano internacional, la reina Noor se ha consolidado como una de las voces más reconocibles en causas de desarme y seguridad humana: es cofundadora de Global Zero, el movimiento que aboga por la eliminación mundial de las armas nucleares.

Suele participar como ponente en foros globales sobre paz, cambio climático y diálogo entre Occidente y el mundo árabe.