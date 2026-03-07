El rey Juan Carlos suspende su viaje a España para participar en las regatas de Sanxenxo por la guerra en Oriente Medio

Tras una semana marcada por el conflicto bélico y el cierre del espacio aéreo en numerosos países de Oriente Medio, el rey Juan Carlos (88 años) tenía previsto regresar a nuestro país para participar en las regatas de Sanxenxo. Sin embargo, el monarca ha decidido cancelar su viaje a España, que había planeado para la próxima semana.

En principio, su plan era hacer acto de presencia en el Real Club Náutico de la ciudad pontevedresa el fin de semana del 14 y 15 de marzo. Pero, de momento, ha optado por paralizar el viaje. Siguiendo las recomendaciones de las autoridades locales, permanecerá en su residencia actual, en Abu Dabi.

El padre de Felipe VI (58), que está "tranquilo y a salvo" en un prestigioso hotel de la capital Emiratos Árabes Unidos, se ha dejado ver este domingo, 7 de marzo, en compañía de su nieto Froilán (27) y junto a dos amigos de nacionalidad inglesa.

El rey Juan Carlos y su nieto Froilán, en Abu Dabi, en una imagen compartida por su biógrafa, la francesa Laurence Debray. @laurence.debray

Foto con su nieto y unos amigos

Ha sido su biógrafa, Laurence Debray, autora de su libro de memorias, Reconciliación, quien ha compartido la imagen del padre del rey Felipe VI disfrutando de un encuentro en la terraza del exclusivo hotel Four Seasons, en el que se aloja tras el estallido de la guerra que mantienen Estados Unidos e Israel contra Irán.

La decisión de seguir en Abu Dabi no obedece a cuestiones de salud, sino a la delicada situación política internacional.

El mensaje que transmite la fotografía parece claro: se encuentra bien. Y, pese al estallido de los ataques bélicos, sigue adelante con sus planes.

La estampa del rey Juan Carlos I proyecta una imagen de tranquilidad a pesar de la preocupación que despierta su situación en una zona de conflicto.

"Está mejor ahí en estos momentos porque está menos aislado", han asegurado fuentes del Emérito a ¡HOLA! Según adelantó esta revista tras el estallido de la escalada, el Rey permanece en un lugar seguro.

Pedro Campos, el leal amigo de Juan Carlos que lo espera en Sanxenxo: el día que reformó su casa para adaptarla al Emérito

Cancela su viaje a las regatas

"Vive en una zona de conflicto muy inestable y peligrosa", comentaron las personas de su entorno cercano. Lo cierto es que "la guerra allí puede durar". Y, hasta la fecha, "no puede moverse" de Abu Dabi, adonde se trasladó en agosto de 2020.

En estos momentos, el tráfico aéreo en el país sigue sin funcionar con normalidad. Los vuelos que partían o hacían escala en la ciudad fueron cancelados tras el bombardeo del pasado 4 de marzo.

Tal y como adelantan fuentes cercanas al Rey a Vanitatis, aunque el Emérito "podría coger un vuelo privado, con un avión que le presta la Casa Real de Emiratos", ha determinado que lo mejor, por ahora, es no asistir a su tradicional cita en las costas de Galicia.

El rey Juan Carlos envía una corona de flores con los colores de la bandera de España a la familia de Fernando Ónega

Su actual residencia, en obras

Una de las noticias más recientes que se ha tenido del rey Juan Carlos se produjo hace unos días. Tras el fallecimiento de Fernando Ónega, padre de Sonsoles Ónega (48), el que fuera Jefe de Estado entre 1974 y 2014 tuvo un gesto con la familia del icónico periodista.

Envió una corona de flores con los colores de la bandera de España a la capilla ardiente, instalada en la Casa de Galicia de Madrid el pasado miércoles, 4 de marzo, un día después del deceso del comunicador.

El arreglo floral que hizo llegar a los seres queridos de Ónega incluía una dedicatoria escrita sobre una cinta con letras doradas: "S. M. el Rey Juan Carlos".

Cabe recordar que el rey emérito se encuentra alojado desde hace aproximadamente un mes en el hotel Four Seasons de Abu Dabi.

La razón de su traslado tiene que ver con las obras de reforma que se están realizando en su residencia habitual, ubicada en la isla de Nurai, una exclusiva casa de más 1.500 metros cuadrados construidos y vistas al mar.

Suite Real del hotel Four Seasons de Abu Dabi. Four Seasons Hotel Abu Dabi.

Se aloja en el hotel Four Seasons de Abu Dabi

El Four Seasons en el que pernocta estos días es un hotel de lujo de cinco estrellas, situado en la isla de Al Maryah, el nuevo distrito financiero y de ocio de la capital.

Se trata de un alojamiento urbano frente al mar, cerca del distrito bancario y del paseo marítimo. Está conectado por pasarelas al centro comercial The Galleria. Ofrece vistas al canal y al skyline, y está orientado a clientes de alto poder adquisitivo.

El establecimiento dispone de unas 200 habitaciones, incluidas 38 suites, todas con grandes ventanales y vistas al mar o a la ciudad.

También cuenta con 6 espacios gastronómicos: restaurantes de cocina internacional y de autor, bares y terrazas con vistas al agua. Tiene una piscina exterior tipo infinity con vistas al canal, gimnasio y spa.

Las suites normales (Premier Suite, Deluxe Executive Suite) suelen tener un coste de entre 600 y 800 euros por noche en temporada baja, y pueden superar los 1.000 y 1.200 euros en temporada alta (ferias, invierno, o grandes eventos).

La suite estrella del hotel es la Royal Suite, que dispone de 267 metros cuadrados y se halla en la planta 13 del edificio. Ni la empresa ni las plataformas de reservas publican la tarifa fija de esta 'joya', que se reserva únicamente bajo petición.