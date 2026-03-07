Un palacio de 1.788 dormitorios y hoteles de lujo en Londres: el patrimonio de Abdul Mateen, el príncipe 'influencer' de Brunéi

El príncipe Abdul Mateen de Brunei, con su mujer, Anisha Rosnah binti Adam, el día de su boda, en enero de 2024. Instagram

Hace apenas unas semanas, los miembros de la Casa Real de Brunéi recibieron la mejor de las noticias. El décimo hijo del sultán Hassanal Bolkiah, Abdul Mateen (34) y su esposa, Anisha Rosnah binti Adam (31), se convirtieron en padres por primera vez.

El príncipe y la nieta del aristócrata Isa bin Ibrahim, -asesor del sultán y expresidente del Consejo Legislativo-, dieron la bienvenida a su primogénita el pasado mes de febrero.

La niña, que ha recibido el nombre de Zahra Mariam Bolkiah, se criará en hogares de auténtico lujo: desde el exuberante palacio Istana Nurul Iman, la residencia oficial de la Familia Real de Brunéi, a las exclusivas propiedades que posee la familia en el selecto barrio de Mayfair, en Londres.

Una fortuna de 20.000 millones

El nacimiento de la pequeña Zahra llega dos años después del fastuoso enlace de la pareja, celebrado entre el 7 y el 16 de enero de 2024. Y es que la boda tuvo, en total, nueve días de duración. Los novios agasajaron a sus invitados con festejos y celebraciones durante más de una semana.

Abdul Mateen, considerado un príncipe influencer en su país (suma 3,2 millones de seguidores en Instagram), anunció la noticia del embarazo de su esposa en las redes apenas 21 meses después de su boda. "Y entonces quedaron tres", escribía en octubre del pasado año.

De inmediato recibieron las felicitaciones de rostros conocidos. Entre ellos, el de Edoardo Mapelli Mozzi (42), marido de la princesa Beatriz de York (37).

No es de extrañar que la buena nueva despertase tanta expectación. La Familia Real de Brunéi es conocida más allá de sus fronteras por su riqueza, su ostentoso estilo de vida y su amplia red de contactos.

Con una fortuna estimada en torno a los 20.000 millones de dólares, el sultán Hassanal Bolkiah de Brunéi y su familia poseen el palacio residencial más grande del planeta.

El mayor palacio residencial del mundo

En este palacio no solo vive la máxima autoridad del país: también los 11 hijos que ha tenido fruto de sus matrimonios con tres esposas. En realidad tuvo 12, pero uno de ellos, el príncipe Azim, falleció en 2020.

Entre sus descendientes destacan el príncipe heredero Al-Muhtadee Billah, así como el príncipe Abdul Mateen... el recién estrenado padre. A día de hoy, el joven vive a caballo entre el palacio familiar y las propiedades de lujo que tienen en la capital británica.

De este modo, disfruta de lo mejor de los dos mundos. En el palacio Istana Nurul Iman tiene a su disposición todas las comodidades y lujos imaginables.

El rey Carlos III, cuando aún era Príncipe de Gales, con el Sultán de Brunéi, en 2017. GTRES

Invitados VIP

No en vano, la residencia oficial del Sultán de Brunéi es el mayor palacio residencial del mundo.

Está situado en una zona arbolada, a orillas del río Brunéi, a pocos kilómetros al sur de la capital, Bandar Seri Begawan. En él se han dado cita personalidades de máxima relevancia, como el rey Carlos III (76) y su esposa, la reina Camila (78).

En dicho palacio hay espacio más que suficiente para alojar al nuevo miembro de la familia. Cuenta con 1.788 habitaciones y 257 baños, un salón de banquetes para hasta 5.000 invitados.

El recinto es tan grande que dispone, además, de una mezquita propia, con capacidad para 1.500 personas.

Establos climatizados

Y es que van sobrados de metros. El palacio dispone de 200.000 metros cuadrados de superficie útil, superando por mucha diferencia a otras residencias reales como Buckingham o Versalles.​

Para hacerse una idea de su descomunal tamaño, bien se puede comparar con el Palacio Real de Madrid.

La residencia oficial del Rey en España (aunque vive en Zarzuela) y sede de ceremonias de Estado es el palacio más grande de Europa occidental por superficie. Y es bastante más pequeño que la 'casa' del príncipe Abdul Mateen: tiene 135.000 metros cuadrados.

Asimismo, dispone de plazas de garaje con capacidad para 110 vehículos para alojar la colección de coches de lujo del Sultán, establos climatizados para 200 caballos, y cinco piscinas.

La boda de Haji Al-Muhtadee Billah, príncipe heredero de Brunéi, y Dayangku Sarah binti Salleh, se celebró en el palacio Istana Nurul Iman en 2004. GTRES

564 lámparas de araña

Por tener, el palacio tiene hasta 564 lámparas de araña. Y su interior está adornado con cúpulas doradas y materiales exclusivos como mármol y oro.

Todos estos fastos rodearán al nuevo miembro de la familia real de Brunéi, pertenecientes a la casa de Bolkiah.

Eso sí, cabe recordar que el bebé contará con otro hogar a su disposición en el continente europeo. Y es que el joven matrimonio formado por Abdul Mateen y su esposa tienen, además, una vivienda de lujo en el corazón de Londres.

El príncipe Abdul Mateen, con Anisha Rosnah binti Adam. GTRES

Propiedades en Londres

Se trata de una exclusiva residencia en Mayfair, uno de los barrios más distinguidos y caros de la ciudad. Una zona donde las propiedades rara vez bajan de los dos millones de dólares.

Aunque apenas han trascendido detalles sobre su tamaño o distribución, se sabe que se trata de un inmueble exclusivo y con la máxima privacidad, dos aspectos muy valorados por las élites que residen en la capital británica.

Lo cierto es que el sultanato de Brunéi, a través de su fondo soberano Brunei Investment Agency (BIA), es propietario de varios activos más exclusivos y proyectos de alto nivel en la capital del Reino Unido.

Además, participa en macroproyectos inmobiliarios como la transformación de Queensway en Bayswater y el complejo residencial de ultra lujo 1 Mayfair.

Entre las propiedades que tiene la entidad en la ciudad destacan The Dorchester (en Park Lane, Mayfair), un histórico hotel de cinco estrellas, buque insignia de la Dorchester Collection.

También en el barrio de Mayfair, disponen de 45 Park Lane, un hotel boutique de lujo frente a Hyde Park, también dentro de la Dorchester Collection.

Por último Coworth Park (en Ascot, Berkshire). Aunque no se encuentra en Londres ciudad, es parte del anillo de propiedades de la Dorchester Collection gestionadas por la BIA.

El príncipe Abdul Mateen también suele pasar largas temporadas en exclusivas fincas privadas en nuestro país. Es frecuente verlo en Sotogrande (Cádiz), donde suele disfrutar de periodos de vacaciones y practica una de sus actividades deportivas favoritas: el polo.

El príncipe Abdul Mateen, con su mujer, en una imagen de sus redes sociales. Instagram

Piloto de helicóptero

A pesar de la opulencia de su boda, Abdul Mateen y su esposa mantienen un perfil relativamente bajo. Pasan gran parte de su tiempo en Londres y, muy de vez en cuando, comparten episodios de su vida en Instagram.

En las redes sociales, Abdul Mateen muestra imágenes de su faceta como jugador de polo, así como de su papel como diplomático en su país de origen.

Cabe recordar que el príncipe Mateen es piloto de helicóptero y desempeña sus funciones como mayor en la Real Fuerza Aérea de Brunéi.

La flota aérea del Sultán

A pesar de que no es el heredero, un rol que le corresponde a su hermano Al-Muhtadee, cumple regularmente con funciones diplomáticas junto a su padre. El Sultán, por cierto, cuenta con una flota aérea propia compuesta por al menos seis aviones privados.

Su colección de aeronaves incluye helicópteros y un impresionante Boeing 747-400 personalizado conocido como el "palacio volador".

Esta aeronave es uno de los aviones privados más lujosos del mundo, con acabados en oro, suites, salones y una sala de trono. Y es que el lujo, ya se sabe, es seña de identidad de este poderoso linaje.