El refugio de Harald de Noruega en Tenerife: este es el exclusivo hotel en el que seguirá alojado tras su ingreso en el hospital

Harald de Noruega (89 años) disfrutaba de sus vacaciones privadas de invierno en Tenerife cuando comenzó a sentirse indispuesto. Un contratiempo de salud que truncó su escapada, pues lo obligó a ingresar en un hospital de la isla el pasado martes, 24 de febrero.

El Rey sufrió este revés mientras descansaba en uno de los hoteles más exclusivos de Tenerife, acompañado de su mujer, la reina Sonia (88). El matrimonio, concretamente, se ha hospedado en el lujoso hotel Bahía del Duque, en Costa Adeje.

Ahora que recibirá el alta, el monarca permanecerá en Canarias. "Por el momento no se ha tomado ninguna decisión sobre la fecha del regreso. El médico personal del Rey se quedará unos días en Tenerife para seguir su evolución", ha señalado la Casa Real, que dará más informaciones sobre su salud el próximo lunes, 2 de marzo, a no ser que haya cambios antes.

Según lo previsto, Harald y Sonia de Noruega seguirán alojados en Bahía del Duque, un hotel icónico de Tenerife, considerado uno de los grandes referentes del turismo de alta gama en la isla.

El complejo se levanta frente al Atlántico y recrea una tradicional villa colonial canaria del siglo XIX, con patios, arcos, torres y paseos que evocan un pequeño pueblo de arquitectura clásica rodeado de vegetación exuberante.

El hotel está rodeado de jardines tropicales, con palmeras y flores exóticas que garantizan privacidad y sensación de retiro absoluto, un aspecto fundamental cuando se trata de alojar a jefes de Estado que buscan descansar lejos de los focos.

Bahía del Duque cuenta con una variedad de habitaciones y suites, así como villas privadas de alto standing. Muchas de ellas cuentan con vistas al mar o a las zonas ajardinadas.

La máxima del complejo es la privacidad: accesos controlados, espacios amplios y distribución tipo "pueblo" que permite que figuras de alto perfil se desplacen con total naturalidad dentro del alojamiento.

Respecto a las tarifas, oscilan entre los 400 y los 1.000 euros por noche, dependiendo de la categoría y la temporada. La opción más asequible es la habitación Deluxe, mientras que las distintas suites, las casas ducales y las villas elevan considerablemente la factura. En estas últimas, además, los huéspedes cuentan con servicios personalizados y un aislamiento casi total.

Otro de los grandes reclamos de este enclave es su apuesta gastronómica. El hotel cuenta con nueve restaurantes, incluyendo un local con estrella Michelin, donde se trabaja con producto canario de tierra y mar, junto a propuestas italianas y japonesas.

El bienestar es el otro gran pilar del complejo. Así, incluye un spa de lujo con circuito de talasoterapia al aire libre, hammam, áreas de tratamiento, sauna, gimnasio y actividades como yoga y mindfulness. Piscinas, pistas de tenis y pádel completan la oferta del hotel.

La salud de Harald

La preocupación que ha generado el ingreso del rey Harald no responde solo a la edad del Rey, 89 años, sino también a su historial médico.

En 2024, durante unas vacaciones en Malasia, también fue hospitalizado por una infección y se le implantó un marcapasos temporal antes de su regreso a Noruega, donde posteriormente se le colocó uno permanente por su bajo ritmo cardiaco.

En los últimos años ha encadenado diversas hospitalizaciones por infecciones de distinta índole, una operación de ligamento de rodilla en 2021 y la sustitución de una válvula cardiaca en 2020, intervención que se sumaba a la extirpación de un tumor en la vejiga en 2003.

Esta vez, su médico personal, Bjørn Bendz, se ha desplazado a Tenerife para estar a su lado.

En las Canarias, Harald de Noruega ha sufrido una infección cutánea, localizada en la piel de una pierna, lo que ha requerido un control estricto para evitar complicaciones, especialmente en un paciente de edad avanzada y con antecedentes cardiológicos.

Este nuevo bache, además, se ha producido en un momento delicado para la Casa Real noruega, marcada por los escándalos que rodean a la princesa Mette-Marit (52) por su relación con Jeffrey Epstein y por la situación judicial del hijo de esta, Marius Borg Høiby (29).