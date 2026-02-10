Marius Borg sufre una crisis nerviosa y un desmayo en una de sus sesiones de juicio: "Ha sido un colapso físico y mental"

Marius Borg, retratado a mano en una de sus sesiones de juicio. Gtres

El llamado 'juicio del siglo' en Noruega ha dejado, hasta la fecha, una imagen muy comentada: Marius Borg (29 años), hijo de la princesa Mette‑Marit (52) y hijastro del príncipe Haakon (52), ha sufrido una crisis nerviosa y un desmayo en dependencias del tribunal de Oslo.

El joven está siendo juzgado por 38 delitos, entre ellos cuatro violaciones, varias conductas sexuales vejatorias, agresiones, amenazas, delitos de drogas, quebrantamiento de órdenes de alejamiento y diversas infracciones de tráfico.

Se trata, huelga recordar, de un proceso que se desarrolla bajo una enorme presión mediática y que ha puesto a la monarquía noruega al límite.

La vista oral arrancó ya rodeada de tensión: Borg ingresó en el hospital el domingo previo al inicio del juicio y fue trasladado desde allí al tribunal, donde se enfrenta a una posible condena de hasta 16 años de prisión solo por los cargos más graves.

Retrato de la estancia de Marius en los juzgados de Oslo. Gtres

Según ha relatado la prensa noruega, el episodio de la crisis y el desmayo se produjo tras un largo día de acusaciones muy serias, declaraciones intensas y exposición pública constante.

Durante una pausa del juicio -o al término de la sesión de ese día-, Marius sufrió una fuerte crisis nerviosa en una sala anexa del tribunal, lejos de las cámaras.

El medio noruego Se og Hør, citado por varios diarios internacionales, describe lo ocurrido como "un colapso físico y mental tras un largo día de graves acusaciones, fuertes explicaciones y, sobre todo, una enorme presión pública".

El derrumbe de Borg obligó a la intervención inmediata del equipo médico presente en el edificio judicial. Su abogado, Petar Sekulic, confirmó que el joven se sintió mal y que necesitó un tiempo considerable para recuperarse.

En esa línea, el letrado subraya que la semana ha sido "especialmente exigente" para su defendido y recordando que en su primer testimonio ya había admitido estar bajo una medicación intensa.

Marius Borg, en una fotografía de archivo. Gtres

La combinación de fármacos, estrés, falta de descanso y la dureza de escuchar, uno tras otro, los relatos de las presuntas víctimas habría contribuido a ese colapso.

Pese a la gravedad del episodio, Marius Borg reapareció al día siguiente ante el tribunal en un estado que los medios describen como sensiblemente más fuerte tanto física como mentalmente.

En su declaración, Borg se ha declarado no culpable de los cargos de violación y de maltrato, y ha negado haber grabado sin consentimiento a varias mujeres, aunque sí ha admitido, al menos parcialmente, otros delitos de menor gravedad.

Entre las conductas que reconoce figuran un episodio de agresión a una mujer, determinados comportamientos considerados desconsiderados, amenazas, el transporte de varios kilos de marihuana para un tercero, la violación de una orden de alejamiento y varias infracciones de tráfico.

Al mismo tiempo, ha denunciado el papel de la prensa en su vida, asegurando que siente que ha sido perseguido desde la infancia y que se define como "un niño de mamá" al que le resulta "muy difícil" hablar delante de tantas personas.

En medio de este escenario, el apoyo familiar ha sido uno de los pocos anclajes para el joven. La semana pasada se conoció que el príncipe Haakon y la princesa Mette‑Marit se desplazaron a la prisión de Oslo para visitarle.

Oficialmente, tanto Haakon como Mette‑Marit han insistido en que confían en la justicia noruega y han evitado valorar el fondo de las acusaciones.

"Lo apoyamos"

Haakon de Noruega, en una imagen de archivo.

Haakon de Noruega ha querido dejar claro públicamente que la Familia Real está al lado de Marius en pleno juicio. Visiblemente emocionado, el heredero ha subrayado que "apoyamos a Marius en la situación en la que se encuentra, y también apoyo a la princesa heredera".

El heredero ha dejado claro que su prioridad es "cuidar del rebaño" familiar en este momento tan delicado. Ha añadido que "amamos a Marius, por supuesto, y es una parte importante de nuestra familia", al tiempo que pide "comprensión" para todos los implicados.