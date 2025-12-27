El plan privado y cultural de los reyes Felipe VI y Letizia, junto a sus hijas, Leonor y Sofía, en plenas vacaciones de Navidad

Felipe VI y Letizia, junto a la princesa Leonor y la infanta Sofía, en octubre de 2024. Gtres

La Familia Real, al igual que buena parte de los españoles, se encuentra de vacaciones por Navidad.

Tras unos meses de lo más ajetreados, los reyes Felipe VI (57 años) y Letizia (53) han dejado a un lado su incansable agenda institucional para disfrutar de unos días de descanso.

A escasos días de acabar el 2025 y aprovechando sus vacaciones de invierno, Sus Majestades han disfrutado de un grato plan privado en compañía de sus dos hijas, la princesa Leonor (20) y la infanta Sofía (18).

Los cuatro miembros de la Familia Real han acudido este pasado viernes, 26 de diciembre, al musical Rent, tal y como ha revelado el propio equipo directivo de la obra en Instagram.

"Ayer vivimos una visita totalmente inesperada. La Familia Real vino por sorpresa a ver Rent en el Teatro Fernán Gómez, y fue un momento muy especial para todo el equipo", se lee en el vídeo publicado.

En el clip se puede apreciar a los Reyes junto a sus dos hijas y el elenco del musical Rent. Todos ellos se han mostrado de lo más cercano con los profesionales.

De hecho, tras conversar unos instantes, los monarcas, junto a la Princesa y la Infanta, se han tomado una fotografía con todo el equipo de Rent.

Letizia ha optado para acudir a este plan cultural por un jersey rosa y unos pantalones negros. Leonor y Sofía, por su parte, han lucido prendas un tanto más sobrias.

En cuanto al atuendo del rey Felipe VI, destaca una camisa azul grisáceo junto a una americana de raya diplomática.

La visita de la Familia Real al musical ha sido toda una sorpresa para el equipo directivo y el elenco de Rent. Un detalle que han querido agradecer públicamente.

"Este tipo de gestos son un impulso enorme para quienes trabajamos cada día para que el teatro musical llegue a más gente, desde un espacio público y con un mensaje que sigue siendo necesario", han comentado desde su propio perfil de Instagram.

La obra musical de Jonathan Larson, ganadora del Premio Tony al Mejor Musical y del Premio Pulitzer, narra un año en la vida de un grupo de jóvenes artistas que luchan por sus sueños en un mundo marcado por la precariedad, la rebeldía y el deseo de cambiarlo todo.

Este 2026 se cumplen 30 años de su estreno. Así, desde el pasado 23 de diciembre hasta el próximo 25 de enero, Rent se encontrará en la Sala Guirau del Teatro Fernán Gómez.

La Familia Real, de vacaciones

Felipe VI ha podido disfrutar de este agradable plan en familia tras unas semanas marcadas por acontecimientos de renombre.

Este pasado 24 de diciembre, el soberano español ofreció su tradicional discurso navideño. Un mensaje que transmitió por primera vez de pie.

Felipe VI durante el discurso de este 24 de diciembre de 2025. EFE

Días antes, el 22 de diciembre, presidió el acto en el que la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón Jaime y la portavoz del Gobierno, Elma Saiz Delgado prometieron su cargo.

Letizia, por su parte, vivió su último acto del año el día 18. Entonces, la Reina presidió la XVI Convención NAOS, donde entregó los Premios Estrategia NAOS.

También ha sido un último tercio de año significativo para Leonor y Sofía. La heredera al trono realizó unos días atrás su primer vuelo en solitario como parte de su formación militar en la Academia General del Aire y del Espacio.

La princesa Leonor a bordo del PC-21 en su vuelo de suelta Casa de Su Majestad el Rey

La benjamina de los Borbón Ortiz, por su parte, se encuentra en el primer año de su formación universitaria. Sofía, cabe recordar, está matriculada desde septiembre en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales en el Forward College.