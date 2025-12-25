La Familia Real británica, más unida que nunca en la misa de Navidad en Sandringham tras un año lleno de altibajos

Carlos III y Camila en el paseo a la en la misa de Navidad en Sandringham. Gtres

La Navidad en Sandringham ha vuelto a reunir a los Windsor en una de sus tradiciones más emblemáticas.

Este 25 de diciembre, el paseo hasta la iglesia de Santa María Magdalena ha adquirido un significado especial: era la cuarta Navidad de Carlos III (73 años) como Rey y la tercera que ejerce como anfitrión desde su coronación en mayo de 2023.

La familia al completo ha llegado tras un año marcado por alegrías, pero también por dificultades. Entre las buenas noticias destacaron la remisión del cáncer de Kate Middleton (43), el 20º aniversario de los Reyes y el acercamiento del príncipe Harry (41) con su padre tras casi dos años sin verse.

Sin embargo, el pasado mes de octubre, el que fuera príncipe Andrés (65) era despojado de todos sus títulos, algo que ensombreció la monarquía, recordando que no todo ha sido fácil para los Windsor.

A mediodía, Carlos y Camila (78), encabezaron el recorrido desde Sandringham House hasta la iglesia. El monarca, cercano y sonriente, ha saludado a los ciudadanos congregados, acompañado de su esposa, su gran apoyo durante los últimos años.

Camila ha lucido un abrigo rojo y un tocado a juego, mientras caminaban con paso firme por la fría mañana, que apenas superaba los seis grados.

Visiblemente recuperado, Carlos ha saludado a quienes se habían acercado a verles. A pesar del frío, cientos de personas esperaron pacientemente, manteniendo la tradición que cada año convierte el paseo hasta la iglesia en un símbolo de cercanía entre la monarquía y los ciudadanos.

La escena ha transmitido unidad y serenidad, un gesto que adquiere especial relevancia tras un año de altibajos para la Familia Real Británica.

Tras los Reyes, apareció la comitiva real. Entre ellos destacaban los príncipes de Gales, junto a sus tres hijos: George, Charlotte y Louis. Para ellos, esta ha sido la cuarta Navidad consecutiva participando en el servicio navideño, y la primera para Kate tras su recuperación del cáncer.

La princesa, que se apartó temporalmente de la vida pública en 2024, ha vuelto a mostrarse sonriente y muy cómoda, acompañando a sus hijos en el tradicional recorrido.

El ambiente en Sandringham ha reflejado mucha alegría contenida. Los niños saludaban tímidamente a quienes les aplaudían, mientras los adultos contemplaban la escena con respeto y emoción.

La recuperación de Kate no solo supone un alivio para la familia, sino también un mensaje de esperanza para la sociedad, que ha seguido de cerca su proceso durante el último año.

Carlos III, en su papel de Rey y de cabeza de familia, ha mostrado cercanía en cada gesto. Cada saludo, cada pausa para intercambiar palabras con los ciudadanos, parecía reforzar la imagen de una monarquía que busca normalidad y unidad tras los desafíos recientes.

La reciente reconciliación con Harry, junto a otros hitos positivos del año, contribuyó a un ambiente más relajado que en ocasiones anteriores.

Dentro de la iglesia de Santa María Magdalena, el servicio se ha desarrollado de forma solemne. La música, los cantos y las lecturas propias de la Navidad británica acompañaron a la Familia Real, que se ha mantenido atenta y respetuosa.

La tradición marca que cada año, este momento sirve para reforzar los lazos familiares y ofrecer una imagen de estabilidad frente a la sociedad, un gesto que esta Navidad adquirió un valor simbólico añadido.

Para los príncipes de Gales, esta celebración supone también un recuerdo del camino recorrido. Kate, visiblemente radiante, expresó hace un año su alivio por estar en remisión.

"Es un alivio estar ahora en remisión y sigo centrada en la recuperación… Estoy deseando que llegue un año lleno de satisfacciones. Gracias a todos por vuestro continuo apoyo", palabras que aún resuenan en la memoria colectiva.

La jornada ha transcurrido entre aplausos, sonrisas y miradas compartidas. Los Windsor demostraron que, pese a las dificultades y escándalos que han marcado el año, la tradición y la unidad familiar siguen siendo pilares de la monarquía británica.