Felipe VI, de pie por primera vez en su discurso de Navidad: las 3 razones para emular a Carlos III y Guillermo de Holanda

Felipe VI durante el discurso de este 24 de diciembre de 2025. EFE

Este miércoles, 24 de diciembre, se ha celebrado Nochebuena. Un año más, numerosas familias europeas se han reunido para cenar en una mesa en la que política y amor han ocupado buena parte de la velada.

Entre conversación y conversación, hay un acontecimiento que mantiene en silencio por unos instantes a todos los comensales. Se trata del discurso del rey Felipe VI (57 años).

Como ya es tradición, el monarca ha ofrecido unas palabras a todos los españoles este día 24. Un discurso, compuesto por 1.126 palabras, que ha podido seguirse a las 21:00 horas en las principales cadenas de televisión del país.

Minutos antes, se ha emitido un vídeo de 9 minutos y 45 segundos de duración, con diferentes secuencias de las actividades de la Familia Real en el año 2025.

Felipe VI, durante su discurso. EFE

Un año más, Felipe ha hecho balance de los últimos 365 días. Un 2025 marcado, entre otros aspectos, por el 50º aniversario de la instauración de la Monarquía en España.

En esta ocasión, ha repetido el mismo escenario que el pasado año 2024 y ha hablado ante la población española desde el Salón de Columnas del Palacio Real, y no en Zarzuela, como era habitual.

Felipe VI proclamando su discurso, este 24 de diciembre. EFE

No es este el aspecto más destacable del discurso navideño del Rey. Por primera vez desde que ascendió al trono en 2014, Su Majestad se ha encontrado de pie durante todo el mensaje. Ha lucido un traje azul marino, camisa blanca y corbata color terracota con estampado geométrico.

El hecho de que Felipe haya pronunciado el discurso de pie ha sido una sugerencia de Rosa Lerchundi, nueva directora de la Comunicación de Casa Real. Un "absoluto acierto", tal y como asegura Ana Polo, experta en realeza, a EL ESPAÑOL.

"El año pasado inauguró una nueva era en la manera de hacer los discursos navideños. La puesta en escena ya fue entonces muy sofisticada", comienza diciendo Polo a este periódico.

A ojos de la experta, se trataba de una asignatura pendiente en el que es "el discurso más importante del año" para Felipe VI.

Sostiene Ana Polo, por tanto, que es una decisión acertada el hecho de pronunciar parte del mensaje de pie. Sin embargo, no es lo único en lo que se deben fijar los españoles. La puesta en escena, así como el discurso en sí, son otros de los elementos más importantes.

El rey Felipe VI incorpora ahora una novedad a su clásico mensaje por Navidad. Así, tal y como recuerda la experta, sigue la estela de monarcas europeos como Carlos III de Inglaterra (77) o Guillermo Alejandro de Holanda (58), quienes llevan años ofreciendo la totalidad de su discurso de pie.

El rey Carlos III durante su discurso de Navidad de este año 2025. Getty Images

El rey de los británicos ascendió al trono en 2022 tras la muerte de su madre, la reina Isabel II. En los tres mensajes que ha pronunciado desde entonces, se ha encontrado de pie durante los minutos en los que se ha extendido el discurso.

Una tradición con la que se desmarcaba de la malograda Isabel, quien solía conceder sus palabras sentada, sobre todo en la última época de su vida.

El marido de la reina Letizia (53) se suma a una tradición que lleva tiempo también instaurada en la Casa Real de Países Bajos. Su íntimo amigo, el rey Guillermo Alejandro, ofrece la integridad de su discurso de pie.

De hecho, este pasado 2024, el holandés no se mantuvo estático durante la difusión de su mensaje, cambiando de posición en varios momentos del discurso.

A nivel protocolario, tal y como sostiene Marina Fernández, directora de comunicación del Grupo Escuela Internacional de Protocolo, aporta dinamismo.

"Siempre hablábamos de esos cambios de plano de cámara, de hacia dónde miraba Su Majestad y la cámara iba cambiando, pero ahora hablamos de un cambio dinámico de verdad", comenta la experta en conversaciones con este medio.

Y añade: "Esta novedad está muy en línea con los cambios comunicativos que hemos visto últimamente en la estrategia del equipo de Casa Real. Están escuchando a las calles".

Guillermo de Holanda, Felipe VI y Carlos III de Inglaterra, en un montaje de EL ESPAÑOL. Gtres

EL ESPAÑOL ha querido ir todavía más allá y ha podido conocer la opinión de Arantxa Pérez, experta en imagen y marca y directora de la agencia Influgency.

Respecto a esta novedad en el discurso de Navidad del rey Felipe, Pérez sostiene: "El que sea de pie el discurso lo que hace es que sea más natural, más una conversación de tú a tú".

En conclusión, este dinamismo, la mayor cercanía con el pueblo y la naturalidad son los tres motivos de peso que habrían abocado a Felipe VI a sumarse a una tradición que lleva años instaurada en las Casas Reales británica y holandesa.