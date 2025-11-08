El rey Juan Carlos se cita con sus sobrinos Alfonso y María Zurita en Sanxenxo (sin el Bribón) tras la publicación de sus memorias

El rey Juan Carlos, con su sobrina María Zurita en Sanxenxo, este sábado, 8 de noviembre. GTRES

Tres días después de la publicación de su libro de memorias en Francia, el rey Juan Carlos I (87 años) ha reaparecido en Sanxenxo, en Pontevedra. No lo ha hecho solo: le han acompañado algunos de sus seres queridos.

Este sábado, 8 de noviembre, el Emérito se ha dejado ver durante una jornada de regatas en el Real Club Náutico de la localidad junto a sus sobrinos Alfonso (52) y María Zurita (50), y el hijo de esta, Carlitos (7).

Alojado en casa de su incondicional amigo Pedro Campos (75), del que no se ha separado en su estancia en tierras gallegas, el emérito ha aparecido, una vez más, en público, ajeno a las reacciones que ha provocado su autobiografía, Reconciliación, que verá la luz en España el próximo 3 de diciembre.

El rey Juan Carlos, este sábado 8 de noviembre, en las regatas de Sanxenxo. GTRES

Se queda sin el 'Bribón'

El padre del rey Felipe VI (57) aterrizó en el aeropuerto de Vigo el pasado miércoles, 5 de noviembre, en torno a las 13:00 horas.

Desde entonces se ha mantenido de lo más activo. Ese mismo día acudió al restaurante D'Berto, en O Grove, donde compartió mesa y mantel -así como una suculenta mariscada- con un grupo de amigos.

Este sábado, contrariamente a lo que estaba previsto, el rey Juan Carlos no podrá competir en el Desafío Barceló, la última prueba de la Liga Nacional de la clase 6 metros de esta temporada.

El motivo es que, debido a las duras condiciones meteorológicas de los últimos días, no podrá disponer de su barco, el 'Bribón'.

El buque portacontenedores MSC Kayla, que transporta tanto al Bribón como al Titia desde Estados Unidos hasta Vigo, ha sufrido un retraso y se encuentra actualmente en Gijón.

Por ello, el padre de Felipe VI (67) saldrá al campo de regatas en una embarcación de apoyo. Le acompañará parte de la tripulación con la que conquistó el Mundial de la clase 6 metros el pasado mes de septiembre, en Nueva York.

Alfonso y María Zurita charlan con Carlos, el hijo de la empresaria, en Sanxenxo. GTRES

Sus sobrinos, su mayor apoyo

Después del revuelo que se ha originado en España a raíz de la publicación de sus memorias en el país vecino, el Emérito ha vuelto a reunirse con algunos de sus familiares. Los que, junto con las infantas Elena (61) y Cristina (60), más protección y afecto le han brindado dentro y fuera del foco mediático.

Su sobrina María, quien ha defendido que el Rey está en su derecho de escribir sus memorias, ha sido uno de sus principales apoyos desde que se marchó a vivir a Abu Dabi, el 3 de agosto de 2020.

No es la primera vez que los hijos de la infanta Margarita (86) y Carlos Zurita (82) aprovechan un viaje del emérito a Sanxenxo para estar con él.

Este sábado, ambos hermanos se han dejado ver charlando animadamente con Carlitos, el hijo de María Zurita, y compartiendo algunas imágenes del dispositivo móvil de esta.