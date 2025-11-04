Felipe VI y Letizia reciben al sultán de Omán en el Palacio Real de Madrid seis meses después de aplazar la visita

Felipe VI y Letizia junto al sultán de Omán en el Palacio Real de Madrid este martes, 4 de noviembre. Gtres

El Palacio Real de Madrid ha acogido en la mañana de este martes, 4 de noviembre, un acontecimiento de renombre. Tal y como estaba previsto, los reyes Felipe VI (57 años) y Letizia (53) han recibido a Su Majestad el Sultán Haitham Bin Tarik, sultán de Omán (70).

Al filo de las 10:30 horas de la mañana de este martes, el sultán de Omán ha arribado en uno de los históricos vehículos del parque móvil de la Casa Real. Su estancia en la capital española, cabe apuntar, se extenderá durante tres días.

Tanto Felipe VI como Letizia han ofrecido una cálida bienvenida a Haitham Bin Tarik. En las inmediaciones de Palacio, además, se han encontrado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (53), y la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol (54).

El sultán ha llegado acompañado de una delegación oficial de altos funcionarios y representantes institucionales. Entre ellos ha sido reconocido el hermano del Sultán, a quien nombró viceprimer ministro un año después de llegar al poder en 2020. Haitham Bin Tarik ha acudido solo, sin su mujer, Ahad bint Abdullah Al Busaidiyah (55)

Ambas monarquías, además, han sido testigo de la interpretación de los himnos nacionales de España y Omán.

Para la ocasión, tanto Felipe como Letizia se han decantado por atuendos sobrios. El soberano ha acudido ataviado con un traje negro al que ha añadido una corbata azul. La Reina, por su parte, se ha enfundado un abrigo negro y una blusa de lazada en color blanco.

En el marco de este viaje, el Gobierno ha concedido el Collar de la Orden de Isabel la Católica al sultán Haitham Bin Tariq Al Said, y la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica a otras personalidades omaníes como así consta en sendos reales decretos del pasado día 29.

A pesar de que la ceremonia ha tenido lugar este martes, día 4 de noviembre, lo cierto es que estaba prevista para el pasado mes de mayo. Sin embargo, tuvo que ser pospuesta por el fallecimiento de la suegra del sultán.

En esta misma línea, cabe puntualizar que se trata de la primera visita de Estado en España en más de dos años. Fue en mayo de 2023 cuando Sus Majestades los reyes Felipe VI y Letizia recibieron al presidente de Colombia, Gustavo Petro (65).

No es este el único encuentro que Felipe VI y Letizia mantendrán con el sultán de Omán. A mediodía de este martes, el monarca recibirá a Su Majestad el Sultán Haitham Bin Tarik en el Palacio de la Zarzuela. Posteriormente, protagonizarán todos ellos un almuerzo.

Fiel a su incansable agenda institucional, este próximo miércoles, 5 de noviembre, Felipe VI, junto al sultán de Omán, presidirá en el Palacio Real de El Pardo un encuentro empresarial España-Omán, organizado por el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa.

Los próximos días son a su vez de lo más ajetreados para los reyes Felipe VI y Letizia. De hecho, entre los días 11 y 13 de noviembre realizarán su primer viaje de Estado a China, desplazándose a Chengdú y Pekín, que servirá para poner de relieve y reforzar los lazos y las relaciones bilaterales entre ambos países.

Relaciones Omán - España

España y Omán mantienen relaciones diplomáticas desde 1972, aunque no fue hasta 2004 cuando se abrió la Embajada española en Mascate. Dos años después, el sultanato inició su legación en Madrid.

Desde entonces, los vínculos bilaterales han ido en aumento, especialmente en los ámbitos político y económico.