Quién heredaría el ducado de York si el Parlamento decide quitárselo al príncipe Andrés: las tres opciones que existen

"Para retirarle un ducado al príncipe Andrés se requeriría una Ley del Parlamento", explicaba a EL ESPAÑOL el experto en la Casa Real británica Richard Fitzwilliams el pasado 24 de septiembre, cuando nada se sabía de las intenciones del polémico hermano de Carlos III (76 años).

El príncipe Andrés (65) anunció el viernes 17 de octubre que dejaba de utilizar todos sus títulos reales, incluido el de duque de York. Una decisión que tomaba después de una tensa reunión con su hermano Carlos. Pero, ¿a qué se refiere en realidad?

Haciendo caso a aquello que explicaba el experto a este periódico, esta noticia supone que el exmarido de Sarah Ferguson (66) dejará de utilizar dichos títulos. Pero, legalmente seguirá siendo el duque de York. Así será mientras que el Parlamento no decida lo contrario.

Pero, en caso de que el Parlamento decida revocar el título a Andrés, ¿quién heredaría el ducado de York?

Ni Beatriz (37) ni Eugenia (35), las hijas del príncipe Andrés y Sarah Ferguson pueden quedarse con el título, ya que tradicionalmente se otorga al segundo hijo varón del monarca británico. Por ello, se plantean tres escenarios posibles.

1. El título regresaría a la Corona

El príncipe Andrés y Carlos III, en una imagen de archivo. Gtres

Si el Parlamento decidiera quitarle el título de duque de York al príncipe Andrés o si este falleciera, el título pasaría de nuevo a la Corona. En Reino Unido, los ducados reales no pasan automáticamente a los descendientes.

Cuando se trata de un ducado real otorgado por el monarca, como es el caso, vuelven a la Corona al morir su titular, salvo que el Rey decida lo contrario.

A día de hoy, si el Parlamento, con apoyo del monarca, decidiera revocar al príncipe Andrés de su título, el ducado de York se extinguiría o revertiría a la Corona automáticamente.

No habría un heredero directo porque el título no es hereditario. Lo concede el Rey. De ocurrir, Carlos III podría no volver a otorgarlo, manteniéndolo en la Corona, sin titular, o concedérselo a otra miembro de la familia, siguiendo la tradición.

2. El título lo heredaría el príncipe Harry

El príncipe Harry y el príncipe Andrés en la coronación de Carlos III. Gtres

A día de hoy, si el Parlamento quisiera revocar al príncipe Andrés de su título, el ducado de York podría pasar al príncipe Harry (41), pues tradicionalmente se otorga al segundo hijo varón del monarca británico.

Este hipotético caso, no obstante, es muy poco probable. No solo porque el soberano, en su tensa charla, habría pedido a Andrés que dejara de utilizar su título por voluntad propia, evitando así el trámite del Parlamento. También porque el príncipe Harry no es miembro activo de la Corona desde 2020, cuando se produjo el Megxit. Así, no representa oficialmente a la monarquía.

Ser duque de York implicaría recuperar un título de alto rango y carga simbólica dentro de la Casa Real, algo incompatible con su estatus actual de "miembro no activo".

Por otro lado, cabe recordar que desde que llegó el trono, Carlos III ha impulsado una monarquía reducida y moderna, con menos títulos y menos miembros activos. Otorgar un nuevo ducado real a alguien fuera del núcleo oficial -los Príncipes de Gales y su familia- iría contra esa estrategia.

3. Príncipe Louis, ¿duque de York?

El príncipe Louis junto a su hermano, George, en la coronación de Carlos III. Gtres

En un futuro, si el título vuelve a la Corona, el candidato para recibirlo es el príncipe Louis (7), el segundo de los hijos varones del príncipe Guillermo, actual heredero al trono.

Si la tradición se mantiene, cuando Guillermo sea Rey, Louis sería el candidato lógico a convertirse en duque de York. De esta manera, tendría un rol institucional de apoyo a su hermano mayor, el futuro rey George (12).

Para que se de este escenario, el ducado de York tendría que regresar a la Corona por decisión del Parlamento. Carlos III podría mantenerlo inactivo durante su reinado, para evitar polémicas. Y una vez que Guillermo ascienda al trono, podría otorgárselo a su hijo pequeño.

Louis es el tercer hijo del príncipe de Gales y nieto de Carlos III. Actualmente el cuarto puesto en la línea de sucesión al trono, después de su padre y sus dos hermanos mayores, George y Charlotte.

El ducado de York

Es uno de los títulos nobiliarios más antiguos y emblemáticos de la monarquía británica. Fue creado por primera vez en el siglo XIV, para Edmundo de Langley, hijo del rey Eduardo III.

Desde entonces, el título ha pasado por varias extinciones y recreaciones, siempre volviendo a la Corona cuando el titular muere sin hijos varones legítimos o cuando el monarca decide revocarlo.

Jorge VI, padre de Isabel II, fue duque de York antes de convertirse en rey en 1936.

En 1986, Isabel II concedió el ducado a su segundo hijo, el príncipe Andrés, con motivo de su matrimonio con Sarah Ferguson.

Titles Deprivation Act

En su conversación con este periódico, previo a la decisión del príncipe Andres, Richard Fitzwilliams recordó a este periódico que en 1917, el Parlamento promulgó una ley respecto a los títulos nobiliarios. Un precedente que explica la forma de proceder en casos como el del hermano de Carlos III.

"El único precedente de esto es la Titles Deprivation Act de 1917 (Ley de privación de títulos de 1917), cuando se retiraron títulos nobiliarios a cuatro lores que habían luchado para el enemigo", explicó a este medio el experto en temas monárquicos.

La norma a la que hacía alusión el experto británico fue una ley aprobada por el Parlamento durante la Primera Guerra Mundial. Su propósito era permitir que el rey Jorge V retirara títulos nobiliarios a aquellos lores (lord) que habían luchado o colaborado con las potencias enemigas: Alemania y Austria-Hungría.

La ley autorizaba al soberano, mediante una orden en consejo (Order in Council), a crear un comité para revisar los casos de lores sospechosos de haber "luchado contra Su Majestad" o "adhiriéndose a sus enemigos".

Si se confirmaba la lealtad al enemigo, el noble podía ser privado de su título, dignidad y derechos asociados. Sin embargo, la ley permitía que los descendientes del sancionado presentaran una petición para restaurar el título en generaciones posteriores.

Finalmente, en 1919, se retiraron los títulos a cuatro nobles: el príncipe Carlos Eduardo, duque de Albany y duque de Sajonia-Coburgo-Gotha, nieto de la reina Victoria, pero que luchó como general alemán; el príncipe Ernesto Augusto, duque de Cumberland y de Teviotdale, pretendiente al trono de Hannover; el príncipe Ernesto Augusto, duque de Brunswick y príncipe de Gran Bretaña e Irlanda. Además, a Henry, vizconde Taaffe de Corren y barón de Ballymote, quien sirvió al emperador de Austria.

Hasta la fecha, ningún descendiente de estos títulos ha solicitado oficialmente su restitución ante la Corona británica.