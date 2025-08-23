Pablo Urdangarin y Johanna Zott, de paseo juntos mientras sus padres evitan coincidir en sus vacaciones en Bidart

Pablo Urdangarin (24 años) está viviendo un verano muy especial. Acaba de arrancar una nueva etapa con el Fraikin BM Granollers, donde comienza su segunda temporada como jugador. En el plano personal, consolida su relación con Johanna Zott (22).

En un verano en el que afronta nuevos retos en su carrera deportiva, el hijo de la infanta Cristina (60) e Iñaki Urdangarin (57) ha sido fotografiado junto a su pareja, quien se ha convertido en su principal seguidora dentro y fuera del campo.

Cogidos de la mano y con miradas cómplices, ambos jóvenes han sido captados por la prensa gráfica en las inmediaciones de un centro deportivo, tras finalizar uno de los partidos del jugador de balonmano. Una estampa muy distinta a la que han ofrecido sus padres: ambos han estado en la localidad francesa de Bidart, evitando coincidir a toda costa.

Pablo Urdangarin y Johanna Zott. Europa Press

Pablo Urdangarin y Johanna, dos años juntos

Ataviados con ropa informal, y Pablo con una mochila a sus espaldas, el nieto de Juan Carlos I (87) y la reina Sofía (86) y su compañera sentimental salieron juntos tras una jornada deportiva. Pablo, muy atento, tuvo un gesto de lo más caballeroso al abrir la puerta del coche a su chica.

Lejos de esconder su historia, la pareja suele protagonizar gestos públicos de cariño en cada uno de sus encuentros.

En uno de los últimos partidos de Pablo se les vio fundidos en un abrazo entre risas y bromas, demostrando el buen momento que atraviesan.

La relación entre ellos comenzó a principios de 2023. Años antes habían coincidido en el Liceo Francés de Barcelona. La pareja hizo pública su historia de amor en marzo de ese mismo año, y desde entonces se han hecho inseparables.

pablo Urdangarin y Johanna Zott, el pasado 19 de agosto, durante un encuentro del Fraikin BM Granoller. GTRES

Cristina e Iñaki, por separado en Bidart

Si hace unos días Pablo y Johanna han mostrado en varias ocasiones su complicidad en público, la situación que han afrontado sus progenitores ha sido bien diferente.

La Infanta y su exmarido se han trasladado a Bidart, en el País Vasco francés. Una localidad que durante años ha sido el punto de encuentro familiar y en la que tradicionalmente han compartido jornadas de verano con la madre del exjugador de balonmano, Claire Liebaert (90).

En esta ocasión, la expareja ha sido fotografiada (por separado) en compañía de su hijo Juan Urdangarin (25). De su estancia en el sur de Francia ha llamado la atención la ausencia de la actual novia de Iñaki, Ainhoa Armentia (43), a quien no se ha visto a su lado en sus vacaciones estivales.

Cabe recordar que la hija menor de los Eméritos conserva su piso en Bidart, en el que disfrutaba de sus vacaciones con sus cuatro hijos cuando estaba casada con Iñaki Urdangarin.

Tras firmar el divorcio, en diciembre de 2023, la Infanta decidió mantener la propiedad. Desde entonces, ha permitido su uso a su exmarido, con quien comparte los gastos derivados de la vivienda.