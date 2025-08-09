La difícil situación de Felipe VI tras el grave accidente de su amigo Jaime Anglada y atento a la salud de su tía Irene de Grecia

El rey Felipe VI en un acto por su décimo aniversario en el trono. Gtres

El rey Felipe VI (57 años), de un momento para otro, se enfrenta a un durísimo verano lleno de incertidumbres en lo que a su vida familiar y personal se refiere.

Tres días después de que comenzaran sus vacaciones privadas, su íntimo amigo Jaime Anglada (52) ha sufrido un grave accidente de tráfico tras ser arrollado por un coche cuando él conducía su moto a la altura del número 330 de la avenida Joan Miró de Palma.

A su vez, la tía materna del monarca atraviesa un complicado momento de salud. De la hermana de la reina Sofía (86) apenas han trascendido detalles. Pero la brevísima estancia de la Emérita en Palma de Mallorca ha sido más que suficiente para confirmar que Irene de Grecia (83), quien vive en La Zarzuela desde hace varios años, está muy delicada.

Irene de Grecia, acompañando a la Familia Real en una cena en Palma de Mallorca durante el verano de 2024. Gtres

La reina Sofía solo estuvo presente en la tradicional recepción a las autoridades baleares y a destacadas figuras de las islas que ofrecieron los Reyes -esta vez acompañadas por sus dos hijas- el pasado lunes, 4 de agosto, en el Palacio de Marivent.

A diferencia de años anteriores, la Emérita no acudió a sus habituales salidas nocturnas en Palma, a las que en los últimos tiempos también se había sumado la propia Irene de Grecia.

La tía Pecu, como le llaman en su entorno por su excéntrico y peculiar carácter, sufre un progresivo deterioro cognitivo que se ha agravado en los últimos tiempos.

A diferencia de su madre, Felipe VI sí llevó a cabo y con total normalidad su agenda pública y privada en Palma. El Rey, no obstante, se habría mantenido al pendiente -y así seguirá siendo en sus vacaciones- del estado de su tía Irene, a quien considera una segunda madre.

La hermana de la Emérita vive en La Zarzuela desde 1981 y desempeñó un papel fundamental como apoyo, consejera y figura de referencia, acompañando y cuidando a Felipe VI y a sus dos hermanas, las infantas Elena (61) y Cristina (60), durante las ausencias de los reyes eméritos por sus obligaciones institucionales.

Así, desde que Felipe VI es Rey, ha querido brindarle en la medida de lo posible -y públicamente-, el afecto que siente hacia ella. En los últimos veranos, Irene de Grecia ha sido una invitada infalible a las noches familiares y fuera de agenda del monarca, la reina Letizia (52) y sus dos hijas, la princesa Leonor (19) y la infanta Sofía (18), dejando estampas memorables.

Los Reyes recibiendo a Jaime Anglada y a su mujer en el Palacio de Marivent. Gtres

Este año no ha podido ser. Aunque la Casa Real no ha informado de ello, periodistas expertos en realeza aseguran que Irene de Grecia ha permanecido en Madrid por su delicado estado de salud. La Emérita solo se separó de ella para acudir a la recepción en Marivent.

El pasado 4 de agosto, la reina Sofía antepuso a la Corona. Así, acudió a su tradicional cita con las autoridades baleares y la sociedad civil de las islas.

En aquella recepción recibieron a 600 invitados. Uno de ellos, el cantante Jaime Anglada, gran amigo de Felipe VI. Su complicidad fue más que evidente. El artista, acompañado de su mujer, Pilar Aguiló, saludó al monarca, a la reina Letizia y a sus dos hijas entre risas y gestos de afecto.

Nada hacía presagiar que cuatro días más tarde, en la madrugada del viernes 8 de agosto -y cuando Felipe VI ya había abandonado Palma, según han apuntado periodistas expertos en Casa Real- el artista sufriría un grave accidente de tráfico.

Jaime Anglada está ingresado en la UCI del Hospital Universitario Son Espases. Se encuentra "bastante mal, intubado y crítico", según ha podido saber EL ESPAÑOL. El Diario de Mallorca ha indicado que presenta un "traumatismo craneoencefálico severo" y "múltiples lesiones" en diversas partes del cuerpo.

Además, Europa Press, a través de su entorno, ha informado que el cantante ha sufrido la extirpación del bazo y presenta rotura de cadera, mandíbula y costillas.

Los reyes Felipe y Letizia, en un concierto de Jaime Anglada en Palma de Mallorca en el año 2004. Gtres

Sobre su situación no se ha pronunciado la Casa Real. Si bien Jaime Anglada es uno de los amigos más cercanos de Felipe VI, la Corona suele ser cauta con este tipo de información. Además, el entorno del artista y su familia han pedido prudencia y respeto, a la espera de nuevos partes médicos.

Aun así, comunicadores expertos en Casa Real se atreven a deslizar que teniendo en cuenta el estrecho vínculo entre Felipe VI y Anglada, el soberano estaría en contacto con el entorno del cantante, muy pendiente de su evolución.

Una delicada situación, que sumado al complicado estado de salud de Irene de Grecia, estaría marcando el verano de los reyes Felipe VI y Letizia. Sus Majestades se han enterado del accidente de su amigo en sus vacaciones privadas, las cuales tienen lugar un destino que solo conoce el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (52), por motivos de seguridad.

Los Reyes estuvieron con Jaime Anglada y su mujer en la recepción de Marivent. Pero tres días antes, Felipe VI, además, fue testigo del concierto que ofrecía el cantante en la terraza del Real Club Náutico de Palma.

El rey Felipe VI durante el concierto de Jaime Anglada en Mallorca en julio de 2025. Gtres

El pasado 1 de agosto, el penúltimo día de la Copa del Rey Mapfre de Vela, el mallorquín dio un show en el que se vio al soberano en actitud relajada, entre el público, aplaudiendo, bailando e incluso interactuando con la banda.

Anglada, de hecho, le dedicó unas emotivas palabras a Su Majestad el desde el escenario. Agradeció su presencia tanto en el mar -ambos comparten pasión por la navegación- como entre el público.

Jaime Anglada es una de las pocas personas que logra reunir a Felipe VI con su círculo más íntimo en un contexto más social. Así, le conoce en las distancias más cortas.

"Felipe y Letizia también son rockeros, lo demuestran viniendo a mis conciertos. También son fans de Luz Casal y de otros. ¡Pero si es que tienen nuestra edad, no van por su casa con una corona escuchando música clásica! Tienen una gran sensibilidad hacia la música. Hablamos mucho de música y nos recomendamos discos", confesó el artista hace unos años en conversaciones con el Diario de Mallorca.

A la espera de próximas noticias, la Casa Real permanece en silencio, pero los hechos proyectan una realidad angustiosa para Felipe VI, al pendiente de la evolución de su gran amigo y de la situación de salud de su tía Irene.