La gran fiesta que prepara el rey Carlos III por Navidad en su 'annus horribilis': el significativo motivo y la lista de invitados

Carlos III (76 años) organiza una celebración histórica y significativa por Navidad. Ha sido un año duro para la monarquía británica y el Rey quiere reunir a casi toda su familia en Sandringham.

Fue el príncipe Guillermo (42) quien dio la primicia esta misma semana, durante un acto en Bulford, Wiltshire. Respondiendo a una pregunta, el heredero confesó que no está "listo" para la Navidad. No dio mayores detalles, pero solo hay que repasar los duros momentos que ha afrontado este 2024 -como marido, como hijo, como padre y como heredero- para entender sus palabras. El Príncipe de Gales, eso sí, comentó que se reunirá en Sandrinhgam con 45 miembros de su familia.

La lista de invitados ha crecido respecto a otros años porque, según recoge la edición británica de Vanity Fair, Carlos y Camila "quieren que sus seres queridos más cercanos los acompañen a celebrar".

Ha sido un año muy duro, marcado por el cáncer del Rey y el de su nuera, Kate Middleton (42). Pero hay una sensación de ánimo respecto a meses anteriores. "Ha sido un momento muy difícil y desafiante, pero la sensación es que han superado el shock y lo peor. Todos se sienten muy optimistas con el 2025", asegura el citado medio.

Carlos III y Camila ejercerán de anfitriones. Junto a ellos, Guillermo y Kate Middleton con sus tres hijos, George (11), Charlotte (9) y Louis (6). Todo apunta a que los duques de Sussex y sus dos vástagos volverán a ser los grandes ausentes en Sandringham. Se espera que permanezcan en California, a donde se mudaron en 2020.

Sí es probable que acudan los duques de Edimburgo, quienes este año se han convertido en un pilar para la Familia Real, debido a las bajas del monarca y Kate Middleton. El príncipe Eduardo (60) y la princesa Sofía (59), han sido invitados junto a sus hijos, Lady Louis (18) y James (16).

La princesa Ana (74) y su núcleo familiar también está en la lista de invitados. Aunque con el príncipe Andrés de York (64) la relación es tensa, los medios británicos creen que Carlos III le extenderá la invitación. A él y a Sarah Ferguson (65), que el año pasado recibió la invitación por primera vez tras más de tres décadas ligada a los Windsor.

El año pasado, la prensa británica también señalaba a los hijos de Camila como nuevos invitados a la cena de Navidad en Sandringham. Sin embargo, ha sido este 2024 cuando a Tom Parker Bowles (49), uno de los vástagos de Camila, le han convocado. "Mi madre dijo: 'Me encantaría que vinieras, hace mucho que no paso la Navidad contigo'", reveló el escritor a The Telegraph. De acudir, se intuye que irá con sus hijos, su hermana Laura y la familia de esta.

Entre los invitados oficiales también se encuentran las princesas Beatriz (36) y Eugenia (34) de York, rostros habituales en la cena de Navidad en Sandringham, junto a sus respectivos esposos e hijos.

Después de que el príncipe Guillermo hablara de una lista de 45 invitados, los medios británicos también han especulado sobre la posible asistencia de los Middleton. Aunque nunca lo han hecho, este 2024 podría ser la excepción, teniendo en cuenta que ha sido un año complejo para Kate. Esta próxima Navidad también podría sumarse Lady Gabriella Windsor (43). No suele pasar las Fiestas en Sandringham, pero es otra de las que ha vivido unos meses dolorosos. Su marido, Thomas Kingston, perdió la vida el pasado verano.

La celebración

En Sandrigham la Navidad comienza con los regalos. El 24 de diciembre, por la tarde, los Windsor colocan sus obsequios en el Salón Rojo, debidamente identificados. Según ha trascendido, son de carácter low cost y alguno, incluso, cuenta con un toque de humor. Se abren a la hora del té, cuando también se sirven bizcochos y algún aperitivo.

Tras la entrega de regalos, se preparan para la cena, ataviados con un estilismo más formal. Según ha trascendido en los últimos tiempos, gracias a los testimonios de empleados de Palacio, la velada transcurre entre juegos de mesa.

Al día siguiente, como manda la tradición, asisten a la misa de Navidad en la iglesia Santa María Magdalena en Sandrinhgam. Cabe recordar que fue en este servicio religioso donde se vio por última vez a Kate Middleton hasta que el pasado marzo anunció su diagnóstico de cáncer.

Después de la misa en Sandringham, los Windsor comparten una comida, con pavo asado como plato principal. Una cita breve, pues a las 15:00 horas se reúnen frente al televisor para ver el discurso de Carlos III. Este año repetirá experiencia por tercera vez y se producirá en el marco de un 2024 de caos y crisis en la familia. El annus horribilis de su reinado.