La Familia Real de Noruega, al límite: la salud de Harald, un cuchillo y la boda de Marta Luisa con un chamán bisexual

Además de los Windsor, en las últimas semanas se ha puesto el foco de atención en la Casa de Glücksburg. Es decir, en la Familia Real de Noruega. Aunque no lleve sangre azul en sus venas, Marius Borg Høiby (27 años), primogénito de Mette-Marit (50) fruto de una relación anterior, ha tenido como referente desde que era crío a su esposo, el príncipe heredero Haakon Magnus (51).

El pasado 7 de agosto dio la vuelta al mundo que Marius supuestamente habría agredido física y verbalmente a una joven que dicen que podría ser su pareja. Días después, el diario noruego Se og Hør publicó que, presuntamente, se había encontrado un cuchillo clavado en la pared así como un mensaje en el hijo de la princesa decía que quemaría sus pertenencias si no accedía a sus peticiones. De momento, la investigación sigue su curso, pero de lo que no cabe duda es que este suceso ha provocado un daño reputacional en la monarquía.

Tanto el rey Harald V (87) como la reina Sonja (87) están muy pendientes de cómo transcurren los hechos y, por supuesto, del heredero, que ya hizo unas declaraciones en los JJOO París 2024 alegando que "es un asunto grave cuando la Policía está involucrada de esta manera. Al mismo tiempo no creo que sea correcto que me involucre en el caso ahora".

La salud de Harald V, que el pasado febrero fue hospitalizado en Malasia a causa de una infección, es otra de las grandes preocupaciones de la familia. En seis meses, el soberano de los noruegos cumplirá 88 años, aquejado de varias enfermedades. El monarca ha llegado a ser ingresado por infecciones de diverso tipo, como le sucedió en mayo de 2023. La Covid también le llevó al hospital un año antes, en marzo de 2022. Fue operado por última vez en 2021 de un ligamento en la rodilla, y un año antes se le había reemplazado la válvula en el corazón implantada en 2005, dos años después de extirparle un tumor en la vejiga.

El próximo 31 de agosto se casa Marta Luisa de Noruega (52) -primogénita de los Reyes, pero al haber ley sálica no puede subir al trono- con el chamán Durek Verret (49), quien, desde el principio, ha estado sujeto a una investigación microscópica por parte de la prensa. Todo empezó un 13 de mayo de 2019 cuando hicieron pública su relación que, como no podía ser menos, provocó un cataclismo de opiniones negativas en el país.

La Princesa se sentía libre para dar un paso tan importante. Había guardado un tiempo prudencial desde que anunciara su separación del escritor Ari Behn tras 14 años de matrimonio en verano de 2016. La pareja tuvo tres hijas, Maud Angélica (21), Leah Isadora (19) y Emma Tallulah (15). A raíz de este enlace celebrado en 2002, la Princesa perdió su título de alteza real así como su asignación anual. Aunque el divorcio se finalizó en 2017, conservaron una buena amistad y, de hecho, tuvo muy buena química con Durek.

Todo parecía ir sobre ruedas aquel 2019 cuando ocurrió algo inimaginable. Ari Behn (47) eligió el día de Navidad para quitarse la vida en casa. Sus padres, Olav Bjorshol y Marienne Behn, se quedaron colapsados y no fue hasta pasado un tiempo cuando se lo comunicaron a sus hijas. Palacio entristeció y los progenitores del artista y escritor comentaban que en diciembre había estado ingresado por una afección neurológica que se complicó y, además, aseguraba que no había superado su divorcio. De hecho, Marienne llegó a confesar a la revista Se og Hor que "la enfermedad se apoderó de Ari por completo. Tenía un fuerte dolor de cabeza y sentía que no podía con su cuerpo".

Pero la vida sigue y, a pesar del dolor, Marta Luisa encontró consuelo en su pareja, lo que propició que la relación se afianzara aún más. Poco a poco se fue descubriendo el pasado del chamán. Que estuviera divorciado no suponía un problemas, pero a muchos les chocó que hubiera tenido una relación de ocho años con un masajista californiano llamado Hank Greenberg, con quien hizo una serie de talleres y conferencias de bienestar llamadas El cielo y la tierra. Unas actividades parecidas a las que después realizaría Durek con Marta Luisa bajo el nombre La princesa y el chamán. Que ambos se aprovecharan pecuniariamente debido a la posición social de ella no sentó nada bien entre el pueblo noruego.

En cuanto se hizo pública la relación principesca, Greenberg no tardó en monetizar su historia de amor ofreciendo al Daily Mail declaraciones tan jugosas como "me resulta muy difícil creer en él, basándome en mi experiencia personal. Nadie duda de que tiene talento y creo en su mensaje de que el amor es el camino correcto, pero ya no confío en el hombre". Además, criticó su falta de objetividad así como su aprovechamiento al tener como clientes a celebridades de la talla de Gwyneth Paltrow (51), James van der Beek (47) y Nina Dobrev (35).

Hubo más declaraciones negativas por parte de otras personas, por lo que llegó un momento en el que Durek Verret contestó: "Cuando la gente no entiende algo es normal que critique. La gente critica cuando tiene miedo y no entiende cosas sencillas. El miedo desaparece cuando se adquiere más conocimiento".

Como era de esperar, tuvo que explicarse con respecto a su tendencia sexual en el Dagbladet donde alegó que él "representa el amor sin importar el género" y que ama a Marta Luisa porque ella "entiende esto". Y añadió: "¿Me atraen los hombres? Sí. ¿Me atraen las mujeres? Sí, pero se basa en el amor. Hay masculinidad y feminidad tanto en mujeres como en hombres, y defiendo el amor sin importar el género". Asimismo, se atrevió a decir que la princesa "tiene un lado femenino y otro masculino" y que era difícil "ponerla en una determinada caja, algo que aprecio enormemente. Es exactamente lo que siento sobre mí mismo".

El malestar social por la relación amorosa entre Marta Luisa y Durek al aprovechar los contactos de ella para publicitar el trabajo de él provocó que la Casa Real emitiera el siguiente comunicado con respecto a la hija de los monarcas: "Quiere contribuir a hacer más clara la distinción entre sus actividades empresariales y su lugar en la Familia Real y no debe usar el título de Princesa ni referirse a miembros de la Casa Real en sus propios canales de redes sociales, en producciones de medios o en relación con cualquier actividad comercial".

Desde que comenzaran a salir juntos la descripción que hacía Durek sobre su persona 'chirriaba hasta la saciedad'. Afirmaba que curaba el cáncer y que está enfermedad es una elección. Es más, en su web vende un medallón que le ayudó a salvarse del covid, asegura que es la reencarnación de un faraón y que a los 27 años murió de un fallo renal y renació.

Por si fuera poco, en el libro Spirit Hacking se atrevió a publicar que la infidelidad produce cáncer, por lo que la editorial noruega lo vetó e incluso Haakon Magnus estuvo en contra de lo que aseguraba su futuro cuñado. La prohibición le sentó como un tiro a Durek. Otro de sus despropósitos fue acusar a la familia real y a los noruegos de racistas. A Marta Luisa todo lo que dicen sobre él 'le trae sin cuidado'. Recientemente dijo al semanario francés Point de Vue que él es "una de las personas más divertidas que conozco (...) No oculta nada".

Fue el pasado 7 de junio de 2022 cuando la pareja anunció su compromiso. A raíz de este hecho, Marta Luisa renunció a sus funciones oficiales. Uno de los momentos más dolorosos para el chamán ocurrió cuando su madre, Veruschka, comentó al medio noruego SE & HOR que su hijo "había lavado el cerebro a la Princesa y que no reconocía en lo que se había convertido".

No se sabe si finalmente irá a la boda, pero de lo que están seguros los novios es de que será por todo lo alto ya que lo celebrarán durante cuatro días en el fiordo Geiranger. La ceremonia la oficiará la reverenda Margit Lovise Holte por el rito luterano y se espera que participe por videoconferencia Michael Beckwith, fundador y director espiritual del Nuevo Pensamiento del Centro Espiritual Internacional Agape en Beverly Hills (California).

Además de la Familia Real se dice que también asistirán Gwyneth Paltrow, Lenny Kravitz (60) y la socialité millonaria Amanda Hearst (40), que está casada con el director noruego Joachim Rønning.