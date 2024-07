Louis Ducruet y su esposa, Marie, desvelan el sexo de su segundo hijo con una gran fiesta temática: los detalles

Louis Ducruet (31 años), hijo de Estefanía de Mónaco (59), y su esposa, Marie Chevallier (31), anunciaron, con gran felicidad, el pasado mes de junio que estaban esperando su segundo hijo en común. Fue en abril de 2023 cuando el matrimonio dio la bienvenida a su primogénita, Victoire. Así las cosas, Estefanía de Mónaco se convertirá de nuevo en abuela.

La dupla reveló el estado de buena esperanza en que se encuentra Marie Chevallier con una original fotografía. En la instantánea aparecía la pequeña de la casa, Victoire, jugando junto a la mascota de la casa, Pancake. La primogénita de Louis y Marie posaba de espaldas y llevaba una camiseta rosa con un mensaje en su espalda, Big Sis -hermana mayor-.

Por su parte, el perro Pancake, uno más en la familia, lucía un babero con la inscripción Oh, no, not again -Oh, no, otra vez no-. El matrimonio acompañó la imagen con un texto de lo más sentimental y con el que, además, revelaron cómo llaman a Victoire en la intimidad del hogar: "Pancake y ricitos de oro tienen un anuncio que hacer... Esperan un nuevo miembro en la hermandad. ¡La familia crece!".

Ahora, el matrimonio ha celebrado una gran fiesta temática para anunciar el sexo del bebé que esperan. Louis y Marie han reunido a sus familiares y amigos en una divertida fiesta celebrada en el restaurante Les Santons, ubicado en la localidad francesa de La Turbie. "Va a ser una... chica", han desvelado ambos en sus respectivas redes.

Las reacciones a su publicación no se han hecho esperar: "Como diría Harry Goldenblatt: 'Mi destino en la vida es estar rodeado de mujeres hermosas'", "Felicidades a los tres, otra princesita", "Entonces, ¿cuál será el primer nombre del futuro bebé? Me imagino que será moderno como Victoire".

Este anuncio es muy parecido al que realizaron en 2023, cuando debutaron como padres. "Nuestra pequeña familia ha crecido con la llegada de nuestra pequeña Victoire", escribieron, emocionadísimos.

En una entrevista en la publicación Gala Marie habla del buen embarazo que tuvo entonces: "He sido afortunada, no he tenido náuseas, pude irme de vacaciones y todo el mundo me cuida mucho, tanto en el trabajo como en casa", confesó. Sobre su marido, contaba que estaba "muy implicado" ante la llegada de su primer hijo y la acompañaba en todas las revisiones médicas.

Louis Ducruet y Marie Chevallier se conocieron en un club de Cannes, pero su amor surgió tiempo después, cuando coincidieron en la Escuela de Negocios Skema. Finalmente, en 2017, decidieron dar un paso más en su relación. El hijo de Estefanía de Mónaco le pidió matrimonio a la que fuera su novia en la ciudad vietnamita de Hoi An.

El hijo de Estefanía de Mónaco y Daniel Ducruet (59) contaba en Point de Vue que sus miradas se cruzaron por primera vez en un club de Cannes pero que la chispa surgió cuando coincidieron en la Escuela de Negocios Skema. "Como los dos somos tímidos nos llevó un tiempo, nos buscábamos. Todos lo notaban, pero me llevó seis meses hasta que dimos el primer paso. Así empezó todo", manifestó.

Finalmente, fue el 26 de julio de 2019, después de siete años de relación, cuando Louis Ducruet y su mujer celebraron su enlace. Primero en un acto civil en el Ayuntamiento de Mónaco y, un día más tarde, en una ceremonia religiosa que tuvo lugar en la Catedral del Principado.