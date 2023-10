Carla Vigo cumple 23 años: descubrimos el discreto plan de la sobrina de la reina Letizia en su día más especial

Dicen los supersticiosos en las culturas sajonas que un viernes que caiga en el día 13 de cualquier mes es señal de mala suerte. Nada más lejos de la realidad. Este soleado viernes, día 13 de octubre, Carla Vigo Ortiz, la sobrina mayor de la reina Letizia (51 años), cumple 23 flamantes años. Y lo hace en un buen momento, como puede confirmar EL ESPAÑOL, tras el bache de salud que sufrió el pasado verano y que la llevó de urgencia al hospital.

Se cumple un lustro desde que los medios de comunicación despixelaran a la única hija nacida de la relación entre la malograda Érika Ortiz y el escultor Antonio Vigo (51). Carla llegó a la vida pública con apenas tres añitos, cuando se la pudo ver siendo paje en la boda real entre su tía Letizia Ortiz y el entonces príncipe de Asturias, Felipe de Borbón (55).

Tras la inesperada muerte de su madre a la temprana edad de 31 años, la prensa dio a la joven el respiro que merecía, y hasta su mayoría de edad no se volvió a ver una imagen suya. Ahora Carla Vigo ya vuela sola, como la mujer adulta que es. Sigue soñando con hacerse un hueco en el difícil mundo de la interpretación y, entre tanto, acepta los trabajos que le salen: como animadora en fiestas de cumpleaños o como au pair.

Este periódico puede aseverar por fuentes de total solvencia que Carla Vigo celebrará su cumpleaños este mismo viernes con algunas de sus mejores amigas. El gran día de la aspirante a actriz llega tan sólo horas después de que los reyes Felipe VI y Letizia junto a la princesa de Asturias, Leonor de Borbón (17), hayan presidido no sólo la celebración del Día de la Fiesta Nacional y el desfile militar en la Plaza de Cánovas del Castillo, sino también la tradicional recepción conmemorativa que tuvo lugar en el Palacio Real de Madrid.

Con mucho menos protocolo e impostura, Vigo disfrutará esta noche de un buen rato, risas y confidencias con sus íntimas, quienes le tienen preparadas sorpresas y regalos. El último cumpleaños de la también sobrina de Telma Ortiz (49) no fue demasiado dulce. Acababa de romper con su pareja, Álvaro, con quien mantuvo una relación de un año y medio, y con quien, finalmente, nunca hubo una segunda oportunidad. Desde entonces, Carla vive en una casa ubicada en la zona norte de Madrid, donde hace unos meses EL ESPAÑOL fue testigo de un encuentro en un restaurante con su abuelo, Jesús Ortiz (74), con el que mantiene una relación muy estrecha.

La actriz Carla Vigo en el estreno de la película 'Fast and furious 9'. Gtres

Jesús Ortiz, su esposa, Ana Togores, y Paloma Rocasolano, madre de la Reina, están muy pendientes de la salud de la joven. El pasado septiembre, mientras en casa de Telma se celebraba el segundo cumpleaños de su hija pequeña, Erin, Jesús y Paloma recibieron una llamada de Carla informándoles de que había ingresado de urgencia en el hospital. El periodista y la enfermera, separados desde hace décadas, no dudaron en abandonar a toda prisa el cumpleaños de su nieta pequeña para montarse en el mismo coche y trasladarse hasta donde se encontraba Carla en compañía de una amiga anónima.

A principios de este año, en concreto en el mes de marzo, la sobrina mayor de Letizia se sinceró como nunca con sus seguidores y no dudó en contar, con la naturalidad con le caracteriza, el complicado trance por el que estaba atravesando en lo relativo a su salud mental. En concreto, según reveló, padece bulimia. "De momento, no he salido -de la enfermedad- porque he tenido recaídas. Recuperarme como tal, no. Recuperarse del todo es muy complicado. Sucede como con los alcohólicos, que nunca se recuperan del todo. Tengo que tener cuidado con ciertos comportamientos", explicó a sus seguidores.

El pasado martes, la reina Letizia presidió un importante acto con motivo del Día Mundial de la Salud Mental. En su discurso, con partes rapeadas, indicó que "la inversión en salud mental es la garantía de un futuro más próspero, más justo y más equitativo para todas las personas. Y concluyó: "Porque todos tenemos limitaciones, desconfianzas, miedos, inseguridades, todos necesitamos herramientas para afrontar la vida. De esto se trata la prevención, de tener esas herramientas".

Última aparición de Carla

El pasado 8 de septiembre, Rafael Amargo (48) presentaba su nuevo espectáculo, Insurrecto, y contó con el apoyo de Carla Vigo, que posó en el photocall y atendió a los medios. Ambos artistas ya habían trabajado juntos en Yerma, obra de Lorca en la que Carla interpretaba el papel de María. En el citado preestreno, Amargo avanzó que Vigo estaría en un nuevo montaje teatral.

"Hizo bien el papel de María en Yerma, y este también. Es más atrevido, son tres personajes que se desdoblan sobre Salomé y la cabeza de San Juan Bautista, una obra inspirada en las pinturas barrocas las pinturas barrocas del siglo XVII". A priori, la obra que se estrenaría el 19 de octubre en el Museo Carmen Thyssen de Málaga.

Carla Vigo y Rafael Amargo en la presentación del último 'show' del bailaor. Gtres

El sueño laboral de Carla parece que vuelve a truncarse por el momento, pues según adelantó Informalia, la joven tuvo que dejar los ensayos de La cabeza de Salomé porque, presuntamente, el tratamiento indicado por los médicos por sus problemas de salud le impediría estar tan involucrada tanto como ella quisiera. "De momento no hay más proyectos de interpretación, ni en teatro ni en televisión", declaran a EL ESPAÑOL fuentes próximas a Carla Vigo.

