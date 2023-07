Los nietos convocados por la Emérita en Marivent: de una 'influencer' a un biólogo y una futura reina

Este será un verano especial en Mallorca, con un reencuentro que hace muchos años que no se daba y que seguro dejará imágenes irrepetibles para la posteridad. La emérita Sofía (84 años) se propone reunir a sus ocho nietos en el palacio de Marivent para hacer de estas vacaciones de 2023 algo histórico. Los hijos de Felipe VI (55), Elena (59) y Cristina (58) juntos disfrutando de la isla después de un lustro sin dejarse ver en familia (al menos de manera pública).

Lo más parecido a una reunión tuvo lugar el pasado mes de junio durante la graduación y fiesta de cumpleaños de Irene Urdangarín en Suiza, a la que asistieron todos sus primos excepto Leonor (17) y Sofía (16). También coincidieron en el funeral de Constantino de Grecia, en enero de 2023, pero nuevamente la Princesa de Asturias y la Infanta no estaban presentes.

La esposa de Juan Carlos I (85) está a punto de cumplir su sueño de pasar unos días de descanso con todos sus nietos, en un momento muy significativo para algunos de ellos. Aún así, esto no significa que el Rey también vuelva a coincidir con sus hermanas, porque parece que ellas irán a Mallorca, pero se marcharán antes de su llegada dejando allí a sus hijos para que se reúnan con la Princesa de Asturias y la Infanta.

Posado de la Familia Real al completo en 2007. Gtres

La Emérita ya se encuentra en Mallorca preparándolo todo y parece que el esperado encuentro podría producirse la primera semana de agosto. Los muros de palacio serán testigos del reencuentro entre ocho jóvenes muy distintos entre sí, con roles casi antagónicos dentro del clan Borbón e intereses dispares, pero unidos por el cariño. Aunque viven su relación en la intimidad, parece que entre ellos hay cercanía y sintonía y que se ven y hablan más de lo que se piensa. Bucear en los perfiles más personales de los Urdangarin los Marichalar y las hijas de los Reyes hace que afloren sus similitudes.

Un biólogo marino

Miguel, en Suiza con su madre y su hermana. Gtres

Miguel es uno de los nietos más desconocidos de la Emérita. Siempre ha mantenido un perfil bajo y es muy estudioso. De hecho, a finales de julio se graduará como biólogo marino en Reino Unido y planea cursar un máster para seguir formándose. También es un gran deportista, amante del surf y el tenis, y siente pasión por la música, especialmente por el piano que toca con soltura. Aquí encuentra un punto importante de unión con Leonor, que toca el violonchelo, y con Sofía, que se decanta por el violín.

Empresas y economía

Tres de los nietos de la Emérita, en un montaje de JALEOS. Gtres

Son dos de las cosas que tienen en común Froilán (25) y Juan Urdangarin (23), además de ser de edades muy similares. El hijo mayor de la infanta Elena ha estudiado Administración de Empresas en Madrid e hizo sus prácticas en Londres. Ahora se encuentra en Abu Dabi trabajando para una importante compañía petrolera. Su primo es licenciado en Relaciones Internacionales y Economía en la Universidad de Essex (Inglaterra) y tiene profundas creencias religiosas, lo que le ha llevado a colaborar estrechamente con organizaciones humanitarias.

Pese a que llevan dos vidas completamente diferentes, uno con fiestas y escándalos en su currículum mientras que el otro siempre ha sido discreto y educado, mantienen una buena relación y han compartido citas y salidas en Madrid. Lo mismo sucede con Pablo Urdangarin (22), el más mediático de la familia aunque no por decisión propia, sino por su magnífica manera de atender a la prensa durante la escandalosa separación de sus padres. Él también se ha decantado por una faceta empresarial del mismo ámbito que su hermano y su primo, pues estudia en Barcelona estudia Sport Management, una especie de Administración de Empresas relacionada con el deporte.

Una 'influencer' y una prometedora 'royal it girl'

Victoria Federica e Irene, en fotos de archivo, Gtres

Victoria Federica (22) e Irene Urdangarin (18) son grandes amigas y así lo demostraron en Suiza, durante la celebración de la mayoría de edad de esta última. Se llevan cuatro años, pero eso no es impedimento para que mantengan una relación muy especial, con la moda como uno de sus intereses comunes. La hija de la infanta Elena ha tomado posiciones en su faceta de influencer en el último año, con casi 250.000 seguidores en redes sociales y protagonizando algunas campañas de moda.

Su prima, aunque no tiene perfiles públicos en redes, se postula como un nuevo miembro fashion de la familia y ya empieza a destacar por su estilo. Tímida y educada, acaba de terminar su bachillerato en Ginebra y se plantea seguir su formación en la EHL Hospitality Business School de Lausanne, considerada la mejor Universidad del mundo en gestión hostelera. No hay duda de que, por su edad y gustos, también comparte muchas inquietudes con las hijas de Letizia (50). No en vano todas ellas son iconos de estilo dentro de la realeza.

Una futura reina y la pequeña del clan

Las hijas de los Reyes, el pasado 6 de julio. Gtres

La primera en la línea de sucesión al trono tiene deberes institucionales y un rol muy marcado en cuanto a su formación y su vida privada. No en vano y pese a que existen pocas pruebas gráficas, los expertos en realeza aseguran que su relación con todos sus primos es fluida. Este verano 2023, Leonor podría rememorar aquellos veranos mallorquines de juegos y paseos en barco junto a todos ellos mientras se prepara para ingresar en la academia militar de Zaragoza con el fin de empezar su formación castrense.

En cuestión de caracteres, la Princesa de Asturias puede tener más afinidad con los Urdangarin, ya que comparten intereses intelectuales y un estilo de vida más similar. Como Juan y Miguel, ella también ha experimentado lo que supone estudiar fuera de España, lejos de la familia, lo que sin duda les ha hecho madurar a todos y tener una visión diferente de la vida, al margen de su apellido.

La infanta Sofía es la benjamina en la cumbre de Marivent y vive sus últimas semanas en España antes de trasladarse a Gales, donde estudiará bachillerato en el UWC Atlantic College siguiendo los pasos de la heredera. Así pues, este verano en Mallorca rodeada de todos sus primos y con su abuela como anfitriona sería un perfecto broche final a su estancia en España.

Por cuestiones de edad, Irene es su compañera más afín, además de su hermana. Juntas podrán compartir su pasión por la moda y también por cantantes y grupos como Harry Styles o Coldplay.

