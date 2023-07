Letizia se inspira en el periodo de entreguerras e impacta con un diseño de satén azul eléctrico y tacones infinitos

Los premios Mariano de Cavia y Antonio Mingote del periódico ABC son siempre el acto que cierra la temporada. Es verdad que en este 2023 se ha retrasado más de lo habitual, solía celebrarse a finales del mes de julio, pero la espera siempre ha merecido la pena.

Esta cita de noche en el medio de comunicación madrileño nos ha dejado momentos, estilísticamente hablando, inolvidables: ¡Cómo no recordar aquel look kardashiano con el pelo mojado o el vestido con rejilla de Hugo Boss del 2019!

Así que estábamos con mucha expectación y puede que por ser su único acto de la semana o porque adora estos galardones, nos ha dejado sin palabras: de satén y azul eléctrico.

Letizia, de satén y azul eléctrico con una blusa y una falda de la firma Maksu. Gtres

Letizia (50 años) se ha vestido de una de las tendencias más fuertes esta temporada. Inspirándose en el periodo de entreguerras, es una moda que evoca aquellas noches en las principales capitales europeas, antes de que estallara la Segunda Guerra Mundial, en la que la seda era el tejido protagonista que se pegaba a los cuerpos de las mujeres haciendo un sutil marcaje y dejando lo demás para la imaginación.

La Reina ha elegido un dos piezas en azul eléctrico realizado en este material que bien le hubiera servido a cualquier fémina de aquellas veladas en los clubs y cabarets, pero para los que hay que tener un cuerpo como el que ella tiene, para que te sienten como un guante.

Se trata de una blusa y una falda de la firma Maksu, realizado 100% en seda natural. El top, sin mangas como a ella le gusta para que se le vean bien sus musculosos brazos, y la parte inferior, de corte midi y un nudo al estilo pareo que termina en varios volantes. Todavía se puede comprar en web, rebajada a 124 euros.

La Reina ha elegido una cartera de mano de Magrit.

La Reina ha querido darle un toque moderno a su conjunto con unos complementos metalizados en todo dorado. A pesar de que sabemos que sigue bastante fastidiada de su dolencia del pie izquierdo, hace poco lo comentaba con un grupo de periodistas, esta noche, puede que por el cariño que tiene al periódico en el que trabajó durante una pequeña temporada, ha querido poner toda la carne en el asador y se ha vuelto a subir a unos tacones de vértigo.

Se trata de una preciosidad de sandalias de Jimmy Choo, que llevan varias temporadas dentro de su zapatero y que elevan a los cielos cualquier look al que acompañen. En la mano, y siguiendo el tono de los zapatos, la esposa de Felipe VI (55) ha elegido una cartera de mano rígida en forma de baguette de Magrit.

En cuanto a las joyas, Letizia ha llevado, como no, el anillo de Coreterno y ha elegido unos pendientes, que, aunque no son nuevos, sí es cierto que hacía mucho tiempo que no los veíamos. Se trata de una pieza de Tous que siempre le da buen resultado.

Este es el único acto de la Reina esta semana. Nos cuentan que con sus dos hijas de vacaciones en Madrid, le gusta pasar todo el tiempo que puede con ellas, ya que a partir del 17 de agosto, empezará a sufrir el síndrome del nido vacío, ya que la princesa Leonor (17) ingresará en la Academia Militar de Zaragoza y su hermana, la infanta Sofía (16), se marchará a hacer el bachillerato a Gales, Inglaterra.

Taconazo de Jimmy Choo de la Reina. Gtres

