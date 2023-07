Lucía, hija de Arancha del Sol y Finito de Córdoba, misionera solidaria: los detalles de su gran aventura

La sensacional España de los noventa ya quedó atrás, pero el recuerdo de aquellos años todavía provoca cierta nostalgia en quienes la vivieron. Las ya extintas cintas de VHS, el mundo del Tamagotchi, jugar con la Game Boy sobre la clásica alfombra de carreteras, ir a los recreativos y al videoclub, llamar por las cabinas telefónicas... Y una gran cantidad de series y programas de televisión que forjaron una época dorada.

Muchos crecieron con series de fondo como El Príncipe de Bel Air con un jovencísimo Will Smith (54 años) o Cosas de Casa con el graciosísimo Steve Urkel, y programas como El Gran Prix -que regresa este verano-, Un, dos, tres... y El precio justo. Esta generación pudo ver el pelotazo de sus integrantes y su transportación al estrellato, como el de Arancha del Sol (51).

La jovencísima y guapísima -hay que decirlo- asturiana se hizo famosa en 1991 gracias al último programa mencionado. Su primera emisión llegó en 1989, y terminó en 2021, estando así 32 años en Televisión Española. El popular Joaquín Prat -padre del actual periodista de Ya es Mediodía, Joaquín Prat- era el presentador, y distintas azafatas desfilaron por el concurso, entre ellas Beatriz Rico (53), Ivonne Reyes (55), Mónica Hoyos (46), Pilar Rubio (45) y, como no, Arancha.

[Pilar Rubio: "Mi mundo cambió el día que Sergio y yo nos dimos el primer beso"]

Arancha del Sol de joven. Instagram

La que fue Miss Madrid 1989 también pasó por el plató de Vivan los novios, de Telecinco, presentó otros como Humor cinco estrellas, VIP Noche y La batalla de las estrellas, e incursionó en el mundo cinematográfico en películas como Aquí, el que no corre...vuela y en las series Esencia de poder y El pasado es mañana. Todo ello la convirtió en uno de los rostros televisivos más conocidos. Su éxito fue de tan envergadura que ella misma renunció al mundo del espectáculo y el entretenimiento para centrarse en su vida privada.

Arancha se casó con el torero Juan Serrano, conocido como Finito de Córdoba (51), en la iglesia de Santa Marina de Aguas Santas, quienes dieron vida a dos niños: Lucía (21) y Juan Rodrigo (14). El matrimonio entre presentadora-torero ya acumula más de dos décadas unido.

Arancha y Finito. Gtres

Ahora, su hija la mayor estudia Diseño Gráfico y Multimedia en Madrid y hay una cosa clara: ha heredado la belleza y el talento de su madre y el amor hacia su padre. En cuanto al mundo de la interpretación, ella no descarta del todo seguir los pasos de su madre. "Siempre me ha llamado mucho la atención y en casa me dicen que no se me daría nada mal, porque soy una payasa, muy trágica y dramática (más risas). No lo descarto para nada, de hecho, estoy mirando cursos de interpretación para cuando acabe los exámenes y así poder quitarme el pánico escénico, que es lo que más me frena", decía en 2022 a la revista ¡Hola!

La aventura de Lucía

Estos meses de verano, libre de tanto examen, Lucía será misionera solidaria en Paraguay y Argentina. Este lunes 17 de julio ha cruzado el charco con la Asociación Somos Una Familia, compuesta por varios jóvenes y cuyos objetivos radican en "el trabajo y la educación en valores con niños y jóvenes, especialmente los más desfavorecidos y en situación de exclusión social", señalan en la página web. Estas actividades de voluntariado se desarrollan en campamentos durante todo el curso, pero Lucía ha preferido esta época del año.

Otra de las actividades que realizará Lucía es colaborar en la educación y apoyo a un grupo de chicas de la Escuela- Hogar San José, en Paraguay, "que han sido víctimas de situaciones dramáticas: violaciones, pobreza, etc.", aclara la asociación. Dicho proyecto se extenderá a poblados cercanos a la casa de San José y a la zona de las minas de Wanda, en Argentina, "donde los voluntarios también colaboraran de diferentes maneras: clases de apoyo a niños de los poblados, campañas educativas- sanitarias, asistencia en su hogar a las familias pobres, visita a ancianos o enfermos en situación de soledad etcétera".

El proyecto tendrá lugar en la región de Caaguazú, en Paraguay, y también en Wanda, zona minera de Argentina, "ambas de economía rural y con grandes bolsas de pobreza, además de ser zonas donde el narcotráfico está muy presente y existen problemas sociales graves como la violación de menores, violencia de todo tipo, y la atención sanitaria apenas existe".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Arantxa Del Sol (@arantxadelsol)

La primogénita de Arancha y Finito permanecerá allí como voluntaria desde este 17 de julio hasta el 5 de agosto aproximadamente. El desembolso para realizar esta aventura, "toda una lección de vida", subraya su orgullosa madre en Instagram, ha sido importante: 1.100 euros aproximadamente para cada billete de avión ida y vuelta, un seguro de viaje de 90 euros por persona, y otros 500 de la estancia, expone la asociación.

Arancha se despedía de su querida hija en las redes sociales con una fotografía de ella y el siguiente texto: "Cada día más orgullosa de la excelente persona y mujer en la que te has convertido. Hoy camino a vivir una gran experiencia, lo que será toda una lección de vida, decidida a vivirla desde ese corazón inquieto y generoso dispuesto siempre a ayudar a los demás. Te quiero muchísimo y doy las gracias a Dios todos los días por haberme elegido a mí para ser tu madre. Me enseñas más de lo que crees".

Lucía y la relación con sus padres

Lucía, que cuenta con más de 8.000 seguidores en Instagram y otros 700 en Tiktok, enseña a sus seguidores cómo es su día a día, su relación con sus padres y su obsesión por los caballos.

La joven no se corta ni se avergüenza de mostrar su fantástico nexo entre padre e hija, tanto es así que comparte fotos con Finito, ambos vestidos con el traje de luces de torero, en el coche, en la playa, dándose besos, y haciendo un TikTok apuntando: "Mi papi es mío". Su amor traslada la pantalla del móvil. Ahora tendrán que esperar a que ella vuelva de su viaje a principios de agosto para volver a verse y disfrutar de las vacaciones en familia.

Sigue los temas que te interesan