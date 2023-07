El total look rosa de Alba Díaz para protagonizar tu propia versión de Barbie

Es el color de moda, no sólo porque las tendencias de pasarela lo impongan también porque el 21 de julio se estrena la película protagonizada por Margot Robbie (33 años) sobre la famosísima muñeca que tiene todas las papeletas para arrasar en taquilla. Ya sea para celebrar la llegada a los cines de este filme como para poner el toque dulce a tu armario, el total look rosa de Alba Díaz (23) resulta ideal este verano.

La influencer, siempre atenta a los must have de moda, ha deleitado a sus 336.000 seguidores con un estilismo apto para cualquier ocasión. Ella misma lo explica así: "¿Me puede gustar más la sensación de dar con un conjunto tan versátil que me pueda poner con zapatillas de día y tacones de noche y sentirme igual de arreglada y guapa?".

Lo consigue gracias a Mango: "Con este look tengo esa sensación. ¡Es tan bonito!". Ha sido un acierto total, no sólo porque la tonalidad le favorece muchísimo, sino porque, además, está al alcance de todo el mundo y aún disponible en las tiendas. ¡A correr, que se agota!

Son tres piezas vaqueras para llevar juntas, como hace ella, o por separado. Empezando por la minifalda, con silueta trapecio y botones en el centro, muy setentera. Tiene trabillas en la cintura para añadirle un cinturón si se desea y costuras decorativas. Este tipo de patrón disimula caderas y afina muslos visualmente, así que encima cuenta con truco. Cuesta 29,99 euros.

Acompañándola, un top tipo peto del mismo tejido y en el mismo tono, de corte cropped para lucir vientre. Su precio es de 25,99 euros y se puede reutilizar en invierno, porque los estilistas de Mango muestran cómo queda llevando una camisa blanca debajo. Es lo que se llama layering o capa sobre capa. Hay que tomar nota.

Para terminar, la cazadora barbicore de diseño recto, corta, con cuello camisero, manga larga con puños abotonados y dos bolsillos de parche en la parte delantera. Cuesta 39,99 euros y puede ser la pieza estrella de cualquier armario para noches frescas de verano. El total look completo asciende a 95, 97 euros, con la ventaja de poder crear con las tres prendas infinidad de outfis diferentes.

Tal y como la propia Alba explica, se puede llevar con calzado cómodo y casual o con tacones para ir más elegante. Las amantes del rosa en su máxima expresión tendrán que sumarle accesorios en ese tono. Aquí el menos es más no funciona.

