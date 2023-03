La reina Letizia, sin actos oficiales el 8M: su agenda para la próxima semana

La reina Letizia (50 años) no tiene ningún acto previsto el próximo 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. A diferencia del rey Felipe VI (55), que si deberá cumplir con un par de compromisos, la Reina ha despejado su agenda. Así consta en la agenda difundida por Casa Real este viernes, 3 de marzo.

No es la primera vez que lo hace. Ni el año pasado ni en 2019, por ejemplo, programó actos para ese día. En 2020, Letizia sí cumplió con algún compromiso, pero en pro de las mujeres. Aquel año, previo a la pandemia de la Covid, la esposa de Felipe VI presidió la Final de la Copa de Su Majestad la Reina de Baloncesto Femenino.

El próximo 8 de marzo es el primero sin restricciones tras la pandemia. No habrá huelga general -como otros años-, pero sí manifestaciones en diferentes puntos del país. Madrid contará con dos marchas que saldrán desde la plaza de Atocha.

La reina Letizia el 8 de marzo de 2020. Gtres

Ese día, el Rey deberá cumplir con dos actos. Primero recibirá a un grupo de suboficiales mayores, tras haber sido designados para asumir el mando de distintas unidades militares. Más tarde hará lo mismo con un grupo de coroneles y capitanes de navío, tras haber sido designados para asumir el mando de distintas unidades militares. La reina Sofía (84), cuyos actos también figuran en la agenda de Casa Real, ha seguido la línea de su nuera y tiene el día libre.

En el caso de Letizia, su decisión no resulta extraña. No sólo porque no es la primera vez que lo hace. También porque la Reina se ha convertido en una fiel defensora de las causas feministas. De hecho, muchos de los compromisos oficiales que lleva a cabo a lo largo del año se basan en actos donde se reivindica la igualdad y el liderazgo de las mujeres.

Letizia en su último acto, celebrado este viernes, 3 de marzo. Gtres

En toda la semana, Letizia sólo tiene dos actos. Su agenda laboral comienza el martes 7 de marzo, acompañada de Su Majestad. Junto al rey Felipe presidirá el XXI Concierto In Memoriam Víctimas del Terrorismo, que reunirá como cada año a las principales instituciones del Estado, Gobierno, partidos políticos y distintos estamentos sociales y económicos de la sociedad española. Una vez más, en el Auditorio Nacional de Música de Madrid, los Reyes rememorarán a las 193 víctimas de los atentados perpetrados el 11 de marzo de 2004 en la capital.

El segundo y último compromiso de la Reina está programado para el jueves 9 de marzo. Letizia acudirá en solitario al Auditorio del Espacio Fundación Telefónica de Madrid, donde se proyectará el documental El Camino Interior, una serie que promueve la salud mental, otra de las causas con las que siempre ha estado implicada.

