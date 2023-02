Letizia se sube el sueldo en 2023, pero sigue siendo la Reina que menos gana de Europa

Las mujeres no te quieren (y tienen un buen motivo para ello)

Un año más, el portal de transparencia de Casa Real hace público el presupuesto de los Reyes para el año 2023 para especificar exactamente el dinero de que dispone la Institución y sus miembros y a qué ha de ser destinado. No ha habido incremento de la cantidad global, que lleva congelada desde 2020, aunque sí hay cambios en la manera de repartir las partidas. Sube la asignación para la Familia Real en casi 20.000 euros respecto al año pasado y, por tanto, también los sueldos anuales de Felipe VI (55 años), Letizia (50) y la reina emérita Sofía (85).

El Rey pasará de cobrar 258.927 euros a 269.296 euros. Mucho más modesto es el aumento de la reina consorte, que no llega a 6.000 euros anuales. Pese a ser cantidades que, a priori, pueden parecer muy altas teniendo en cuenta que salen de las arcas del Estado, son una nimiedad si se comparan con los presupuestos de otras monarquías europeas.

Letizia es reina consorte, como la mayoría (a excepción de Margarita de Dinamarca (82) que es actualmente la única soberana reinante tras la muerte de Isabel II) y por tanto su asignación es siempre menor que la del Rey. Aún así, su sueldo está años luz con el de sus colegas reales, aunque su trabajo oficial es el mismo y por tanto los gastos que ha de afrontar resultarían similares. Los números no mienten, la esposa de Felipe VI sigue siendo la más pobre del ránking: las diferencias en la mayoría de los casos son abismales.

1. Letizia: 148.105 euros anuales

La Reina, durante su reciente viaje a Angola. Gtres

La cantidad fijada para Letizia este 2023 es de 148.105 euros brutos, casi 6.000 euros más que el año pasado lo que supone un incremento del 2,5%. Repartida en 12 mensualidades, da un sueldo de unos 12.000 euros brutos -7.600 euros netos-, de enero a diciembre, con los que debe afrontar su economía familiar y personal, gastos de moda incluidos.

Estos suponen un desembolso importante para la Reina, que, junto con el Rey y como expresaron en un comunicado oficial, se encarga de pagar personalmente los casi 80.000 euros que cuesta el internado de Gales en el que estudia Leonor (17) y al que irá su hermana el curso que viene. El desembolso sigue.

2. Máxima de Holanda: 411.000 euros

Máxima de Holanda es una de las consortes mejor pagadas. Gtres

La esposa del rey Guillermo (55) es una de las consortes mejor pagadas y su astronómico sueldo anual ha provocado un sinfín de tensiones en su país, pues los holandeses lo consideran del todo inapropiado por no corresponderse con sus funciones. Este 2023, Máxima también experimenta una ligera subida de salario de un 2,75% respecto al año anterior que afecta a la parte libre de impuestos que recibe y que será de 411.000 euros.

A esto hay que sumarle otros 700.000 euros que suele destinar a gastos de personal y materiales y que incluye los gastos del personal que trabaja directamente para ella. Con su sueldo personal puede permitirse gastar más de 70.000 euros en ropa, como sucedió en 2022, y también en lujosas vacaciones. Su marido dispone de seis millones y medio de euros al año; nada que ver con los 269.296 euros de Felipe VI. Ante semejantes cifras, las críticas al coste que tiene mantener a los Orange-Nassau en el trono para el Estado holandés ha hecho que su popularidad se vea profundamente afectada.

3. Margarita de Dinamarca

La Reina danesa, en una foto de archivo. Gtres

La única reina reinante cuenta con una asignación de 12 milones de euros, si bien se desconoce el sueldo personal de que dispone cada mes. Este millonario montante le permite disponer de un millón de euros mensuales para subragar su propio sueldo, los gastos de personal, operaciones, administración, propiedades y seguridad de la Corte, así como sus desembolsos privados.

El Estado pone a disposición de Margarita II, entre otras cosas, una serie de castillos y propiedades estatales y sufraga los gastos de mantenimiento exterior, restauración y modernización, así como los de mantenimiento interior de los locales para uso oficial y representativo. Eso sí, los desembolsos para el mantenimiento interno de las estancias de uso privado corren a cargo de la monarca.

Sus dos hijos también tienen asignación, el príncipe heredero Federico (54) dispone de 239.000 euros al mes y de ahí tiene que reservar el 10% para su esposa, la princesa Mary (50), que recibiría 23.000 euros, casi el doble que Letizia siendo Reina.

4. Silvia de Suecia: 200.000 euros

La reina consorte y su marido, Carlos Gustavo de Suecia. Gtres

La subvención estatal para los Bernardotte es de seis millones de euros anuales, una cifra bastante modesta en comparación con otras monarquías, aunque cuentan con la ventaja de que pueden tener sus negocios privados. Esto ha obligado a Carlos Gustavo de Suecia (76) a 'adelgazar' la familia eliminando a sus nietos, excepto los hijos de la princesa Victoria (45), de la Casa del Rey.

De la cantidad que reciben del Estado se reserva una parte limitada a los miembros de la familia con el fin de sufragar parte de sus gastos públicos y privados. La reina Silvia (79) cuenta una asignación especial para ella de unos 200.000 euros, que vuelve a ser superior a la que se le ha adjudicado a la madre de Leonor (17) este 2023.

5. Matilde de Bélgica y Sonia de Noruega, un caso especial

Las reinas de Noruega y Béligca. Gtres

Ellas no cuentan con una partida específica dentro del presupuesto anual para sus respectivas monarquías. El rey de Bélgica tiene una asignación de 13 millones de euros, lo que supone un incremento notable con respecto a los últimos años. Esa cantidad ha de sufragar sus gastos, los de su esposa y los de sus hijos, además de pagar sus correspondientes impuestos. Aunque no se puede precisar la cifra exacta que iría destinada a Matilde (50), no es nada desdeñable.

Lo mismo sucede con Sonia de Noruega (85), que también entra en la partida del rey Harald (85), que alcanza los 1,2 millones de euros y que va destinada a los gastos de representación de la pareja y también para los privados. Disponen de otra cantidad para mantener las joyas y colecciones reales y para los viajes oficiales. No hay que hacer muchas cuentas para descubrir que ambas disponen de un salario muy superior al del Letizia.

6. Charlène de Mónaco y Rania, las mejor pagadas

La reina de Jordania y la princesa de Mónaco tienen grandes fortunas personales. Gtres

La primera dama monegasca también está incluida en el presupuesto anual de su marido como Jefe de Estado, que ronda los ocho millones de euros. El montante que le toque a Charlène (45) en el reparto de palacio debe ser amplio, pues en 2022 gastó casi 800.000 euros en ropa. No es problema para ella, porque está considerada como una de las princesas más ricas. Según la revista de negocios americanas People With Money habría tenido unas ganancias de 46 millones de euros en el último año y su fortuna personal ascendería a 145 millones.

Algo parecido sucede con Rania de Jordania (52), cuyo sueldo real se desconoce, pero la lista anual de la citada publicación la coloca como la reina mejor pagada con 82 millones de euros ganados en el último año y un patrimonio estimado de 245 millones.

