Cena de gala por el Jubileo de Carlos Gustavo de Suecia: el impresionante 'look' de Victoria y una ausencia

Este pasado viernes, 20 de enero de 2023, ha sido un día muy importante, marcado en rojo, en Suecia: el Rey del país, Carlos Gustavo de Suecia (76 años), cumplía 50 años en el trono. Un Jubileo de Oro que ha comenzado con el primer gran evento de muchos en estos días de festejos y celebración: una cena de gala en el Palacio Real de Estocolmo.

A la Familia Real se han sumado representantes gubernamentales de todos los condados de Suecia, así como los gobernadores del país. Se trata, pues, de unos días muy especiales y emotivos para la Familia Real, pero que estarán marcados por las controvertidas declaraciones del monarca en contra de la abolición de la Ley Sálica.

Pese a esto, este viernes Carlos Gustavo de Suecia ha estado acompañado por su esposa, Silvia de Suecia (79), dos de sus hijos, Victoria de Suecia (45) y Carlos Felipe (43), y las parejas sentimentales de éstos, el príncipe Daniel Westling (48) y la princesa Sofía (38), respectivamente.

[Victoria de Suecia muestra su apoyo al Rey a pesar de sus polémicas declaraciones sobre la sucesión]

El rey Carlos Gustavo junto a su mujer, dos de sus hijos, Victoria y Carlos Felipe, y las parejas sentimentales de éstos. Gtres

Eso sí, ha llamado poderosamente la atención de propios y extraños la ausencia de la princesa Magdalena (40), que, desde que el monarca decidiese en otoño de 2019 retirarles el tratamiento de Alteza Real a ella y Carlos Felipe, vive una vida más tranquila en Estados Unidos junto a su marido, Chris O'Neill, y sus tres hijos, Leonore, Nicolas y Adrienne.

Huelga decir que tanto la Reina como las Princesas, Victoria y Sofía, han destacado por sus sofisticados vestidos. Así como Victoria de Suecia se ha decantado por un vestido negro vaporoso, con transparencias y bordados florales, su cuñada, Sofía, ha elegido un diseño plateado, muy en la línea de la mujer de Carlos Gustavo de Suecia. En lo que respecta a los hombres, han respetado el dress code luciendo esmoquín.

El llamativo 'look' de Victoria de Suecia para la cena de gala. Gtres

En esta noche tan mágica, la Familia Real y sus invitados han podido disfrutar de actuaciones de la banda del ejército, que ha tocado, magistralmente, bajo la dirección de Fredrik Burstedt. Antes de la cena, como marca el protocolo, los asistentes se han desplazado al Comedor de la Reina Lovisa Ulrika, donde los Reyes y sus hijos han saludado a los 200 invitados.

El rey Carlos Gustavo de Suecia ha pronunciado un discurso durante la velada, unas emotivas palabras con las que ha querido agradecer a los asistentes su papel de representación en el país: "Ustedes no solo representan a sus respectivas ciudades de origen. Ustedes representan a Suecia. Y todos ustedes están haciendo un trabajo fantástico por nuestro país".

Este 2023, el monarca se enfrenta a una agenda de lo más ajetreada. Entre sus compromisos oficiales por este Jubileo de Oro destaca un tour por todos los rincones de la nación, para así estar más cerca de sus ciudadanos.

Al mismo tiempo, la televisión nacional SVT ha emitido un documental en el que se se aborda la faceta más personal del soberano Carlos Gustavo, el que más tiempo ha reinado en Suecia.

Polémica 'royal'

Victoria de Suecia junto a su madre, la reina Silvia, durante la cena de gala en el Palacio Real. Gtres

2023 ha empezado con polémica. Los Bernadotte se han visto envueltos en un escándalo a raíz de las declaraciones de Carlos Gustavo de Suecia, en las que se lamentaba de que la abolición de la Ley Sálica en su país hubiera apartado del trono a su hijo varón, Carlos Felipe, en favor de su primogénita.

El monarca ha recibido fuertes críticas por estas sorprendentes opiniones, que han sido interpretadas como una falta de apoyo a la princesa Victoria de Suecia, pues de ellas se desprende que hubiera preferido a su hermano para el puesto. Lejos de enfadarse, al menos no públicamente, la futura reina de los suecos cerró filas en torno a su padre hace unos días con un posado en la nieve que escenifica su buena relación y unidad.

Carlos Felipe junto a su pareja, Sofía, muy sonrientes posando ante los medios este pasado viernes. Gtres

La polémica surgió hace unos días en una entrevista que Carlos Gustavo concedió a la cadena pública SVT donde expresó su opinión sincera sobre la sucesión al trono. En 1979, el Parlamento sueco abolió la ley que no permitía reinar a las mujeres, que entraría en vigor dos años después, lo que cambió el orden sucesorio colocando a la primogénita en el primer puesto.

Carlos Gustavo cree que fue terrible e injusto: "Arrebatar el título de sucesor a Carlos Felipe fue un error. Mi hijo nació como príncipe heredero y, de repente, todo cambió y él perdió todo. Fue muy extraño. Sigo pensando que la ley no debe modificarse con carácter retroactivo". Matizó, eso sí, que esa circunstancia nunca ha empañado la buena relación que existe entre los hermanos.

Sus palabras provocaron mucho revuelo y críticas encendidas que le calificaban de "machista" y "anticuado". Tanto que el monarca se veía obligado a matizar sus palabras en un comunicado oficial, en el que reafirmaba su apoyo a Victoria y dejaba claro que no tiene problemas con que las mujeres reinen.

"Me ha dolido mucho cuando he visto los comentarios que insinúan que no apoyo a mi hija, la princesa Victoria, como heredera al trono. Una heredera al trono es para mí una obviedad. La princesa heredera es mi sucesora. Es un activo extraordinario para mí, mi familia y nuestro país. Estoy orgulloso de ella y su incansable trabajo para Suecia", aseguró.

Sigue los temas que te interesan