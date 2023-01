De Belén Perea a Marta López Álamo: los VIP brindan por San Miguel de Allende (México) en Fitur

Marta López Álamo (25 años), Belén Perea (25), Patricia Donoso, Ignacio de Borbón (22), Isaac Torres (26), Claudia Martínez, Miguel Frigenti (36), Vladirmir Giraldez, Manuel Romo, Matías Ferreria... Los VIP se citan en Madrid para brindar por San Miguel de Allende junto a las instituciones de TurismoSMA y su directora de Turismo, Tania Castillo, dentro del marco de actos de Fitur 2023 en The Social Hub, el nuevo place to be de la capital.

A partir de las 19:30 horas de la tarde del jueves 19 de enero, lo más granado del panorama social nacional tuvo un encuentro Madrid para apoyar a San Miguel de Allende, México en la semana de la Feria Internacional de Turismo (Fitur).

Un evento repleto de guiños a México y su cultura: sus calles, gastronomía inigualable y tradiciones encantadoras atraen todo el año a turistas locales y extranjeros.

Marta López Álamo, Isaac Torres y Claudia Martínez en el evento celebrado en The Social Hub.

Dentro de este amplio territorio, existen joyas que han logrado atrapar la verdadera esencia mexicana y transmitirla con orgullo y elegancia a todo el mundo. Una de estas joyas únicas y seleccionado como destino turístico recomendado por FITUR 2023 es la ciudad de San Miguel de Allende, Ciudad Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

San Miguel de Allende es un destino mexicano famoso por su cultura, arte, arquitectura, bodas, hotelería y gastronomía. Visitarlo conlleva sorprenderte con cada uno de sus rincones y sus típicas calles empedradas. Además, existen sitios concretos dentro de la ciudad de moda de México central que parecen sacados de un cuento: espacios llenos de magia, color y edificaciones únicas que mos raremos a lo largo de este artículo.

San Miguel de Allende

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de San Miguel de Allende (@turismosma)

Acciones especiales dentro de FITUR y en Madrid capital

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de San Miguel de Allende (@turismosma)

FITUR 2023 recomienda San Miguel de Allende como destino turístico de moda para este año y ahora entendemos todos y cada uno de sus vibrantes motivos. La ciudad mexicana ha instalado, además, para esta edición un photo-opportunity simulando un antiguo pórtico mexicano decorado con flores multicolor naturales en The Social Hub, calle Cuesta de San Vicente, 28, Plaza España, Madrid, para deleitar a los turistas que pasen por el centro de la capital y quieran compartir sus instantáneas en redes sociales junto al hashtag #SanMiguelDeAllendeFITUR2023. The Social Hub es el lugar también donde se celebró el cóctel para prensa e invitados VIP el jueves 19 de enero en honor a San Miguel de Allende. ¡Viva México!

